Сенат США схвалив законопроєкт про часткове фінансування уряду

Сенат США в п'ятницю ввечері схвалив закон про витрати для майже половини державних установ лише за кілька годин до завершення поточного фінансування.

Сенатори проголосували 75-ма голосами за схвалення пакета витрат у розмірі 467,5 мільярдів доларів США, який піде на фінансування сільського господарства, транспорту, житла, енергетики, ветеранів та інших програм до кінця фінансового року 30 вересня. Проти було 22 сенатори. Пакет направили президенту Джо Байдену для підписання закону.

Фінансування цих програм мало закінчитися опівночі. Згідно з планом, затвердженим наприкінці лютого, Конгрес мав тимчасово фінансувати один набір федеральних агентств до 8 березня, а інший – до 22 березня, поки законодавці працюватимуть над пакетом законів для фінансування уряду до кінця бюджетного року, тобто до кінця вересня.



Конгресмени досі не можуть домовитися про затвердження екстрених фондів національної безпеки в розмірі 95 мільярдів доларів для України, Ізраїлю та інших союзників.



Як повідомив лідер Палати представників республіканець Майкл Джонсон Українській службі Голосу Америки,

він не поставить на голосування це питання раніше, ніж конгресмени домовляться про бюджет, тобто, згідно з очікуваннями, це станеться після 22-го березня.

Голосування частково вирішило запеклу багатомісячну боротьбу за державні витрати, через яку республіканці втратили свого лідера Палата представників і не могли обрати нового протягом трьох тижнів.

«Людям, які хвилюються, що розділений уряд означає, що нічого не буде зроблено, цей двопартійний пакет говорить протилежне», — сказав лідер демократів у Сенаті Чак Шумер перед голосуванням.

Раніше цього тижня пакет пройшов голосування у Палаті представників, яку контролюють республіканці. Але дії в Сенаті були відкладені, оскільки деякі консервативні республіканці наполягали на голосуванні щодо імміграції та інших питань. Ця пропозиція не пройшла.

Конгрес все ще повинен досягти угоди щодо значно більшого пакета законопроєктів про витрати, що охоплюють військові, національну безпеку, охорону здоров'я та інші послуги. Фінансування цих програм закінчується 22 березня.

Загальна вартість цих двох пакетів складає 1,66 трильйона доларів. Деякі республіканці наполягали на сильнішому скороченні витрат, щоб приборкати державний борг у 34,5 трильйона доларів.

Усі ці заходи мали бути запроваджені до 1 жовтня минулого року, тобто до початку 2024 фінансового року.

Хоча Конгрес рідко дотримується цього терміну, дебати цього року були надзвичайно хаотичними. Наразі Конгресу довелося схвалити чотири законопроєкти про тимчасове фінансування, щоб діяльність агентства продовжувалася на рівні попереднього року.