Чотири основні уроки війни РФ в Україні – Стівен Гедлі, колишній радник Буша з нацбезпеки

"Ми надаємо достатньо військового потенціалу, щоб не програти, але недостатньо, щоб справді досягти успіху та успішно завершити цю війну".

Чотири уроки, які можна вже зараз винести із російської війни в Україні виділив Стівен Гедлі, радник з нацбезпеки США, за часів Джорджа Буша (молодшого).

Перший урок стосується необхідності убезпечити світові ланцюги постачання.

"Ми дізналися про вразливість глобальних шляхів постачання. Не лише щодо виробництва, але й постачання продовольства, добрив та інших речей. І необхідність диверсифікувати ці шляхи постачання та зробити їх більш захищеними, є одним з уроків”, - виділив одним із перших уроків, Стівен Гедлі під час форуму в Центрі аналізу європейської політики, у вівторок, 26-го вересня.

Другим уроком, який варто винести із російської війни в Україні, Гедлі називає важливість альянсів та об’єднаності партнерів, а також бажання держави на яку напали, захищатися та боротися.

"Сполучені Штати очолили і змогли справді зібрати чудову коаліцію не лише в Європі, а й у всьому світі для підтримки українців. Тому я вважаю, що, по-перше, це – солідарність. По-друге, це – важливість партнера на місці. Ваша підтримка обмежена, якщо ви дієте ззовні. Якщо країна не бажає боротися за власну свободу і немає лідера, який бажає згуртувати цю країну, як це робить президент Зеленський, ви не зможете потрапити туди, куди вам потрібно та надати необхідну допомогу", - вважає, Стівен Гедлі.

Також, за словами колишнього радника Джорджа Буша США повинні мати стратегію перемоги, замість стримування агресора, і ця стратегія вимагає прискорити постачання військової допомоги для України.

"Я вважаю, що один із уроків звучить так, - якщо ви вирішили брати участь у конфлікті, ви повинні мати стратегію перемоги. Іноді ми в Сполучених Штатах робимо наступне: ми надаємо достатньо військового потенціалу, щоб не програти, але недостатньо, щоб справді досягти успіху та успішно завершити війну. І я думаю, що це урок, який ми засвоюємо в Україні, і він вимагає від нас прискорити постачання військової допомоги для України", - цей пункт Гедлі називає третім уроком російської війни.

Четвертим уроком Гедлі назвав економічну стабільність в Україні, від якої залежить як продовження боротьби зараз і відновлення у майбутньому.

"У перший рік цієї війни їхня економіка скоротилася приблизно на 30%. Це величезний удар. Тому ми повинні мати стратегію, щоб допомогти Україні пройти через війну, а потім стратегію, щоб допомогти Україні відновитися після війни. Тому що ви можете виграти війну, але програти мир. А досягнення миру, багато в чому залежатиме від того, що ви можете зробити в економічному плані" - наголошує колишній радник з нацбезпеки США.

Окремою темою досліджень та безпекових викликів Гедлі вважає кіберпростір. За словами колишнього посадовця, українці підготували свою кібероборону за допомогою партнерів, а також були дуже вигадливими та швидко адаптувалися до викликів.

"Ми зараз багато дізнаємося про кібернетичні технології та їхню роль у цій війні. Багато людей були здивовані, що Росія не мала ширшого застосування кіберзасобів, як в Україні, так і проти таких держав, як Сполучені Штати та ЄС, які підтримують Україну. Думаю, на це є багато причин. Одна з речей, яку зробили українці за допомогою США та Європи, – це підготувалися до кіберзахисту. По-друге, вони були дуже винахідливими у застосуванні інновацій та адаптивними у вирішенні кіберпроблем, вони навчалися на ходу. І я думаю, що вони справді багато чого досягли в цьому відношенні", - пояснює Гедлі.

А проте, РФ таки вдалося відключити українські комунікації на самому початку вторгнення і порятунок українського зв’язку, як всередині держави, так і з усім світом, залежав від допомоги партнерів, вважає Гедлі.

"Зараз ми дізнаємося багато деталей з нової біографії Ілона Маска. Зокрема, що незабаром після початку конфлікту Росія таки змогла зруйнувати комунікаційну мережу, на яку покладалися як військові, так і вся Україна. І лише завдяки системі Starlink вони змогли підтримати систему зв’язку, яка була критично важливою для підтримки військових і цивільних. Я вважаю, що є багато уроків щодо стійкості та витримки, які ми іще вивчимо в Україні", - наголошує колишній посадовець Білого Дому.

Але, за його словами, війна ще не закінчилася, тож головні уроки залежатимуть від того, чим вона закінчиться.

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