Комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав законопроєкт, що передбачає запровадження санкцій проти компаній, які сприяють Північній Кореї в її допомозі Росії у війні проти України. Один із співавторів цього документу, конгресмен-демократ Джеррі Коннолі пояснив, що у разі ухвалення цей закон принесе втрати для Москви та Пхеньяна через їхню угоду щодо постачання військового обладнання. Він вважає, що режим в Пхеньяні має заплатити справжню ціну за підтримку Росії у війні проти України. Інший співавтор законопроєкту, конгресмен-республіканець Джо Вілсон, наголосив, що Північна Корея не повинна без наслідків постачати боєприпаси воєнному злочинцю Путіну.