З Конгресу США виключили республіканця Сантоса, якого звинувачують в корупції

Конгресмена Джорджа Сантоса виключили з Палати представників. Раніше лише 5 осіб було виключено із Конгресу загальним голосуванням, причому три з цих випадків стались ще за часів Громадянської війни у США в 19-му столітті.

Джордж Сантос – республіканець із Нью-Йорка, якого обвинувачують у шахрайстві, відмиванні та крадіжці грошей і особистих даних донорів.

Правдивість кількох тверджень Сантоса були спростовані розслідуваннями, зокрема і його заяви про те, що його предки втекли з території України, рятуючись від погромів.

Спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що 311 членів Палати проголосували за виключення Сантоса, у тому числі 105 республіканців. Ще 114 проголосували проти.

Усі чотири лідери Палати представників Республіканської партії, включаючи Джонсона, проголосували за те, щоб Сантос залишився в Конгресі.

Після виключення Сантоса перевага, яку мають республіканці в Палаті представників США зменшилась. Те, хто замінить Сантоса в Конгресі стане відомо в результаті позачергових виборів.

Очікувані у лютому, вони, пише Politico, дадуть початок критично важливим змаганням за контроль над Палатою представників у 2024 році.

“Позачергові вибори привернуть дуже багато уваги преси, будуть добре фінансовані та дуже цікаві”, — сказала в інтерв’ю Politico голова Демократичної партії Нью-Йорка Джей Джейкобс.

Усунутий конгресмен Джордж Сантос відомий тим, що “прикрашав” своє резюме, озвучував неправдиві дані про смерть членів родини 11 вересня і власне єврейське українське походження.

“Твердження Джорджа Сантоса про те, що його дідусь і бабуся “пережили Голокост” як українські єврейські біженці, які змінили своє прізвище, щоб вижити, суперечать джерелам, перевіреним KFile від CNN”, – повідомляли ЗМІ.

Сантос стверджував, що його дід по материнській лінії був родом з України та втік до Бразилії, рятуючись від нацизму. В іншому розповіді нью-йоркський республіканець казав, що його дідусь і бабуся прийняли католицтво під час підйому нацизму в Бельгії після втечі від Йосипа Сталіна та Радянського Союзу. В іншій розповіді він стверджував, що його сім’я змінила ім’я, щоб пережити нацизм.