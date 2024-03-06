Мінфін США оголосив санкції щодо компанії з Греції, чиє шпигунське обладнання використовувалось проти урядовців, журналістів, дипломатів

Уряд США оголосив санкції щодо грецького постачальника шпигунського програмного забезпечення Intellexa через ймовірну причетність до стеження за урядовцями, дипломатами, журналістами, дисидентами та політичними експертами.

Міністерство фінансів США оголосило санкції щодо двох фізичних та п’ятьох юридичних осіб, пов’язаних з консорціумом Intellexa, за їхню роль у “розробці, експлуатації та розповсюдженні технології комерційного шпигунського програмного забезпечення”.

"Сьогоднішні дії є відчутним кроком вперед у боротьбі з неправомірним використанням комерційних інструментів стеження, які становлять все більшу загрозу безпеці для США і наших громадян", — заявив заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

За даними Міністерства фінансів, компанія Intellexa з моменту заснування у 2019 році діяла як маркетинговий лейбл для кіберкомпаній, які пропонують комерційне шпигунське програмне забезпечення та інструменти спостереження для проведення цілеспрямованих і масових кампаній стеження.

Їхня програмна платформа Predator дозволяє стежити за мобільними телефонами та в Інтернеті.

“Якщо пристрій заражено шпигунським програмним забезпеченням Predator, це програмне забезпечення може бути використане для крадіжки інформації та стеження, включаючи несанкціоноване вилучення даних, відстеження геолокації та доступ до різноманітних програм та особистої інформації на зараженому пристрої”, - мовиться у повідомленні Міністерства фінансів.

Як повідомляє Reuters, Predator в останні роки виявляли на пристроях жертв стеження на Близькому Сході, в Африці, Європі та у США.

Це вперше, коли уряд США запроваджує санкції щодо компанії, яка займається комерційним шпигунським програмним забезпеченням, пише видання.

Санкції Мінфіну фактично заморожують будь-які американські активи підсанкційних осіб, забороняють американцям мати з ними справу. Ті, хто веде з ними певні операції, також ризикують потрапити під санкції.

Засновник компанії - Талл Ділліан, як повідомляє Reuters, є колишнім офіцером ізраїльської розвідки. Він заснував компанію Intellexa в Ізраїлі, але потім переїхав за кордон, зареєструвавши бізнес на Кіпрі та в Греції, де експортні обмеження щодо технологій стеження менш жорсткі. Аналітики у сфері безпеки та деякі ЗМІ писали, що ця компанія, як вважалось, в останні роки обслуговувала уряди Єгипту та В’єтнаму.

За даними Washington Post, у 2023 році журналістські розслідування виявили, що в’єтнамський уряд намагався встановити шпигунське програмне забезпечення на телефонах членів Конгресу за допомогою інструментів Intellexa. Інцидент трапився, коли американські та в’єтнамські дипломати обговорювали угоду про співпрацю, спрямовану на протидію китайському впливу в Південно-Східній Азії.

Intellexa, крім виробництва власної платформи, також володіє, інвестує та співпрацює з іншими фірмами, які займаються шпигунським програмним забезпеченням, повідомляють оглядачі.

У липні 2023 року Міністерство торгівлі США оголосило торговельні обмеження, пов’язані з цією компанією.