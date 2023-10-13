Оборонний альянс JEF на саміті засудив агресію Росії та використання продовольства як зброї

Оборонний альянс “Об’єднані експедиційні сили” (JEF) запросив Україну приєднатись до їхніх навчань у статусі спостерігача з наступного року. Про це повідомив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон 13 жовтня.

“Україні запропоновано статус спостерігача для всіх навчань JEF протягом 2024 і 2025 років, щоб зміцнити їхній потенціал і взяти до уваги їхній досвід”, — сказав Крістерссон під час саміту “Об’єднаних експедиційних сил”, що пройшов на шведському острові Готланд у Балтійському морі.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час саміту заявив, що в Україні не повинен панувати тероризм.

“Тероризм не буде, не повинен переважати ні в Україні, ні в Європі, ні в іншому місці”, - сказав пан Сунак.

У підсумковій заяві саміту лідери JEF засудили російську агресію, атаку на Ізраїль та висловили підтримку України:

"Ми залишаємося непохитними в нашій підтримці України та зобов’язуємося надавати військову, політичну, гуманітарну, економічну та правову підтримку стільки, скільки це буде потрібно, щоб Україна була найкращим чином здатна захистити себе, відновити свій суверенітет і територіальну цілісність і стримувати агресію Росії майбутньому", - запевнили лідери оборонного альянсу JEF.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо агресію Росії проти України та категорично відкидаємо напади Росії на територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України. Ми засуджуємо агресію Росії в Чорному морі, її напади на цивільне населення, випадки сексуального насильства, пов’язані з конфліктом, невибіркові, непропорційні та прямі напади на цивільну інфраструктуру, які є воєнними злочинами. Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити повну відповідальність за злочини, скоєні в Україні та проти України", - мовиться у заяві.

"Ми також засуджуємо використання продовольства як зброї Росією та її вплив на глобальну продовольчу безпеку. Повномасштабне незаконне вторгнення Росії в Україну лише посилило важливість і НАТО, і JEF як факторів регіональної безпеки для їхніх членів. Безпека України є невід’ємною частиною безпеки євроатлантичного регіону, тому ми прагнемо підтримувати Україну на її шляху євроатлантичної інтеграції до майбутнього членства в НАТО", - заявили учасники саміту у підсумковій заяві.

У саміті в режимі відеоконференції взяв участь президент України Володимир Зеленський. Наприкінці він подякував членам оборонного альянсу за "сильну" позицію.

"Лідери JEF засудили російську агресію та використання продовольства як зброї, підтвердили підтримку України та її шляху до НАТО, запросили Україну спостерігати за навчаннями JEF 2024-2025. Працюючи разом, ми додаємо сили та впевненості Європі", - написав президент України у мережі Х.

До альянсу “Об’єднані експедиційні сили” (JEF), очолюваного Британією, входять здебільшого країни Балтії та Північної Європи, зокрема, Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція.