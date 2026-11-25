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З Азадом Сафаровим, продюсером документального фільму Sky News про українських захисників, журналістка Голосу Америки Марія Прус поговорила після нагородження фільму Emmy Awards.

Це одна з найпрестижніших нагород для телевізійних матеріалів, знятих за межами США, тож це неймовірна нагода привернути увагу до війни Росії проти України, розповів Сафаров.

Він каже, що говорити про Україну за кордоном стає важче, тож він пишається, що стрічка змогла показати, через що проходять звичайні люди на «нулі».