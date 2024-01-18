Вірю, що в цьому році ми відновимо авіасполучення — мер Львова Садовий

Авіасполучення світу з Україною може відновитись вже у 2024 році. Впевненість у цьому висловив міський голова Львова Андрій Садовий — про це він сказав в інтервʼю українській службі Голосу Америки.

“З точки зору безпеки це питання достатньо чутливе. Але розмови ведуться, на різних рівнях, і це реально. Для цього, звичайно, треба трішки змістити системи ППО з польської сторони на українську територію. Там треба небагато — 70 км, поставити ряд. Плюс відповідні [кроки] мають бути зроблені на міжнародному рівні”, — сказав Садовий.

"Я вірю, що в цьому році авіаційне сполучення світ-Україна відновиться", — додав міський голова.

На запитання, що саме потрібно для створення належних умов для відкриття львівського аеропорту, Андрій Садовий сказав, що підхід має бути комплексним.

​В світі це можливо, і це працює. І я вірю, що в цьому році ми будемо літати.

“Це і посилення протиповітряної оборони — і це закриє не лише питання одного чи другого летовища, це закриє зону в радіусі 70-100 і більше кілометрів. Це можливість і для виробництва, і для більшої безпеки людей. Звичайно, також потрібні відповідні страхові фонди — стартувати треба мінімум з мільярдом доларів. Тому що жодна авіакомпанія не буде літати, якщо не буде мати гарантії покриття страхових ризиків".

Крім цього, зазначив Садовий, ідеться і про готовність персоналу та авіакомпаній здійснювати перельоти.

“Це складна система і складна конструкція. Але в світі це можливо, і це працює. І я вірю, що в цьому році ми будемо літати”.

Напередодні заступник голови Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що Україна докладає зусиль для відновлення авіасполучення з Києва та Львова. Про це він сказав на панельній дискусії в Українському домі в Давосі.

Ростислав Шурма додав, що наразі Україна розглядає відкриття двох летовищ, однак основна увага зосереджена на аеропорті “Бориспіль”.

Повне інтерв'ю Голосу Америки з Андрієм Садовим читайте незабаром.