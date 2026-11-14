В інтерв'ю Наталії Леоновій він порадив бізнесам, які розглядають можливість інвестувати в Україну, не чекати закінчення війни, а приходити вже зараз. Каже – в Україну зараз інвестувати ризиковано, але ще більш ризиковано - не інвестувати.
Ризиковано інвестувати в Україну, але більш ризиковано не інвестувати – Андрій Гундер
Близько 90% американських компаній попри втрати та ризики унаслідок російських атак залишаються на українському ринку, каже президент Американської торговельної палати України Андрій Гундер.
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