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Ризиковано інвестувати в Україну, але більш ризиковано не інвестувати – Андрій Гундер

Ризиковано інвестувати в Україну, але більш ризиковано не інвестувати – Андрій Гундер
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Ризиковано інвестувати в Україну, але більш ризиковано не інвестувати – Андрій Гундер

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Близько 90% американських компаній попри втрати та ризики унаслідок російських атак залишаються на українському ринку, каже президент Американської торговельної палати України Андрій Гундер.

В інтерв'ю Наталії Леоновій він порадив бізнесам, які розглядають можливість інвестувати в Україну, не чекати закінчення війни, а приходити вже зараз. Каже – в Україну зараз інвестувати ризиковано, але ще більш ризиковано - не інвестувати.

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