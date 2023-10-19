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Балалайки у Вашингтоні, концерт Шендеровича і російська музика у посольстві Франції в США – українці пікетують розважальні заходи росіян
Українські активісти висловили протести вже під час кількох подій у столиці США цього місяця, присвячених російській культурі. Так, наприклад, днями у приміщенні посольства Франції в США тривав концерт музики композитора Мусоргського, а напередодні – фестиваль при російській православній церкві Russian Bazaar.
Активісти з української громади біля входу на такі заходи стоять з прапорами України та надписами про агресивну війну Росії проти українців, яка триває вже понад 600 днів.
“Ми приходили на ці заходи, щоб нагадати людям, що війна триває і про те, що зараз не найкращий час для популяризації російської культури. Російська культура – це м’який тип російської пропаганди, і ми проти неї”, – пояснила Голосу Америки Марина Львовська, модераторка групи українок Вашингтону, Вірджинії та Меріленду у мережі Фейсбук.
За словами Львовської, організатори заходів на підтримку російської культури намагалися прогнати українських активістів та у кількох випадках заявляли, що збирали кошти на допомогу Україні.
“Популяризувати російську культуру і одночасно допомагати Україні – це все одно, що німцям вбивати євреїв під час Другої світової війни і грати німецьку музику, щоб пожертвувати євреям”, – вважає Львовська.
Вона також висловила незгоду із тезою, що митці поза політикою, оскільки їх використовують для пропагандистських цілей, а крім того нагадала, що у роки життя композитора, якому присвятили вечір у французькому посольстві, Україна була колонізована російською імперією, котру так ревно намагається відродити нинішнє керівництво РФ, а культура та мова українців були переслідуваними і забороненими.
На нечисленному мітингу навпроти фестивалю Russian Bazaar на початку цього місяця українці закликали росіян припинити геноцид українців, зупинити війну, припинити вбивства та викрадення українських дітей, жінок і чоловіків, інформує президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.
Російський культурний центр у Вашингтоні попри війну продовжує проводити заходи з просування російських діячів, пропонують безкоштовну освіту у Росії, нещодавно дали лекцію про російську православну церкву та планують днями показ фільму The Treasures of William Brumfield про подорож Росією.
У Вашингтоні та околицях працює велика кількість культурних осередків країн з усього світу, включаючи українську. В столиці США та околицях діють українські церкви, культурні осередки, нещодавно відкрився ресторан української кухні.
Російська культура представлена в декількох церквах, ресторанах, діють танцювальні та музичні колективи Kalinka Dance Ensemble, The Washington Balalaika Society.
Наступного тижня тут виступатиме російський письменник і публіцист Віктор Шендерович, який назвав російських солдатів “нашими хлопцями”, а українців звинуватив у "сплесках нацизму". Шендерович внесений до бази "Миротворця".
А у російській православній церкві у Балтиморі черговий фестиваль закликає наприкінці жовтня “провести вихідні з музикою та смачними автентичними стравами, які готують парафіяни”.
Русофілія у США існує, каже Кромвель, і має вплив на американську політику
Русофілія у США має давнє коріння та навіть приклади безпосереднього впливу на американську політику, розповів Голосу Америки публіцист Томас Кромвель, автор книги “Чому Україна повинна перемогти”.
Кромвель 25 років провів на Близькому Сході, вивчаючи регіон, а також подорожував країнами комуністичного табору до розпаду СРСР та продовжив їх вивчення після повернення до США.
За його словами, на Заході віддавна була цікавість та певні сентименти до Росії, особливо допоки президент Рональд Рейган не дав чітку оцінку Радянському Союзу, назвавши його “імперією зла”.
Однак американці були схильними очікувати демократичного поступу від Росії після розпаду Союзу: “Ми думали: це ж просто люди. У них є свідомість, у них є розум, знаєте? Додається, знову ж таки, свого роду християнський ідеал того, як поводитися з іншими людьми – відповідно до своєї релігії, ви їх пробачаєте, ви даєте їм шанс, ви завжди очікуєте від людей найкращого”.
Росіяни ніколи не проходили через Нюрнберг, а комунізм та російський імперіалізм не були належно засудженими
На жаль, констатує Кромвель, росіяни “ніколи не проходили через Нюрнберг” та фактично не зазнали ні процесу саморевізії, ні відповідальності за те, скільки страждань було завдано колонізаторською політикою російського імперіалізму.
Натомість Захід прагнув швидко залучити “декомунізовану” Росію до співпраці, інвестицій, цивілізаційного співіснування.
“І саме завдяки цьому режим Путіна поступово ставав все більш фашистським, а у світі досі існують русофіли – каже Томас Кромвель. – Подумайте, коли Путін вторгся в Грузію, реакція Заходу була, я б сказав, мінімальною. Як і у 2014-му, коли він окупував Крим та послав російські війська на Донбас. Країни, долучені до відповідних переговорів, паралельно самі вели бізнес з Росією, залежали від російських газу та нафти”.
Тому, за словами аналітика, західні країни не були готові “дивитися в очі реальності того, ким є Росія”.
У таку ж пастку потрапляють відносини з Китаєм, застерігає Кромвель: “На Заході чомусь вважають: якщо ми просто ведемо з ними бізнес надалі, спілкуємося, то вони зміняться, вони стануть схожими на нас”.
“Це помилка, заснована на незнанні суті комунізму, – наголошує аналітик. – Комунізм — це не про співпрацю. Це про панування”.
Кромвель нагадує: на революційній стадії йдеться про знищення “правлячого класу”, але далі настає “диктатура пролетаріату”, що не зацікавлений у компромісах ні з ким, лише у збереженні та зміцненні своєї влади.
А крім того, колишні комуністи залишилися при тих самих поглядах. Той самий президент РФ Володимир Путін, вирощений та вихований КДБ, після розвалу СРСР “прийняв православну церкву, але використовує її у своїх знову ж таки імперських цілях”, каже аналітик.
Попри очевидну суть комунізму та російського пост-імперіалізму, у США досі є чимало впливових осіб із проросійськими поглядами.Томас Кромвель
За словами Кромвеля, попри очевидну суть комунізму та російського постімперіалізму, у США досі є чимало впливових осіб із проросійськими поглядами. Як були і раніше, наприклад, доктрина президента Трумена була розроблена зокрема американським дипломатом Джорджем Кеннаном, що перебував під значним впливом русофільства, що у підсумку і призвело до невдалих політичних наслідків доктрини, спрямованих на стримування комуністичних режимів, але не на перемогу над ними.
Короткозорість, яка не розпізнає зла, що стоїть перед вашими очима
“Путін перетворився з комуніста на фашиста. А на те, що Росія невиправдано робить з Україною, не може дивитися людина жодного політичного спрямування, якщо має сумління”, – каже Кромвель.
А русофільство, за його словами – це “сліпота”, “короткозорість, яка не розпізнає зла, що стоїть перед вашими очима”.
За словами Кромвеля, частковому “засліпленню” американців, які підпадають під вплив русофілії сприяє також певний ізоляціонізм, оскільки США – “свого роду острів між двома океанами” та ніколи не мали “такого досвіду тоталітаризму, жорстокості, як у Росії та Китаї”.
Американці, за його слів, знають факти з історії Європи та Азії, але це все ще дуже віддалена інформація з точки зору досвіду.
“Я сам виріс, читаючи книги Толстого, Пушкіна, знаєте, усіх цих великих авторів. Хтось на зразок Толстого дає вам уявлення про російське суспільство, цінності, змальовує людей, які закохуються, вірять в ідеалізм, намагаються робити добрі справи. Тож наше спільне християнське походження робить нас схильними приязно ставитися до такого контенту. Через християнську призму, знову ж таки, ми хочемо пробачити їх, якщо вони роблять помилку. Ми хочемо, щоб вони були такими ж, як ми, вони ж теж люди, у них є почуття, прагнення. Але це можливо лише якщо ви справді не помічаєте і не розумієте суті і реальності комунізму. А ця ідеологія повністю суперечить християнським цінностям”, - підсмував Кромвель.
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- Голос Америки
Лідери оборонних відомств США та Великої Британії консультуються щодо Ізраїлю та України
Міністр оборони США Ллойд Остін і Міністр оборони Великої Британії Ґрант Шаппс обговорили атаку ХАМАСу на Ізраїль і продовження російського вторгнення в Україну під час зустрічей у Пентагоні.
Остін назвав напад ХАМАС на Ізраїль минулого тижня огидним. “Ми підтримуємо основоположне право Ізраїлю захищати себе після звірств, масових вбивств і масових викрадень, здійснених ХАМАСом”, – нагадав він.
Міністр також сказав, що продовжив терміни перебування авіаносної групи USS Gerald R. Ford у Східному Середземномор’ї, а також наказав авіаносній групі USS Dwight D. Eisenhower прямувати туди ж. “Ці зміни в позиції наших сил надсилають чіткий сигнал, щоб стримати ворогів від спроб пролити більше крові або розгорнути цю війну”, – пояснив він.
Велика Британія своєю чергою спрямувала оперативну групу Королівського флоту в регіон. “Ми продовжуватимемо підтримувати Ізраїль і вас”, – сказав Остін Шаппс, інформує Міноборони США.
Остін зауважив також, що Британія є лідером у наданні допомоги Україні, зокрема з підготовки військових.
“На український народ чекає ще одна зима війни та агресії, – сказав Остін – Але ми будемо надавати їм те, що потрібно і скільки потрібно”.
Міністра оборони США також подякував британським партнерам за внесок у зміцнення НАТО. Щодо безпекового партнерства Австралії, Великої Британії та США AUKUS, то Остін висловив сподівання на тісну співпрацю зокрема у відповідь на “залякування та дестабілізуючі дії з боку Китаю”.
Шаппс запевнив, що Британія також підтримує Ізраїль у боротьби з бойовиками ХАМАСу, а також зацитував слова з Меморіалу Корейській війні у Вашингтоні: “Свобода не є безкоштовною”.
- Голос Америки
Війна РФ в Україні переходить у нову фазу, й Захід має далі підтримувати Київ, кажуть аналітики
Сили оборони України продовжують обороняти Авдіївку від атак росіян, а також ведуть штурмові дії південніше Бахмута й наступальної операції на Мелітопольському напрямку, маючи "частковий успіх південно-західніше Вербового Запорізької області", повідомляє Генштаю ЗСУ.
При цьому, як повідомляють російські медіа, підрозділи двох українських бригад морської піхоти, ймовірно, 17-18 жовтня перетнули річку Дніпро та висадилися на лівому березі на Херсонщині, йдеться у звіті аналітичного центру Інститут вивчення війни (ISW). Як пишуть оглядачі, командування РФ останніми місяцями перекинуло значну кількість елітних підрозділів з херсонського напряму на Запоріжжя, тож там можуть бути занепокоєні здатністю російських сил відбити потенційну українську наступальну операцію через Дніпро.
Водночас ISW не вважає, що українські сили створили плацдарм на східному березі Херсонської області для подальшого маневру значних механізованих сил. Оборонний аналітик Конрад Музика такожне вважає, що Україна накопичила достатньо сил для створення плацдарму й подальшого наступу на тому напрямку.
Тим часом на напрямку Куп'янськ-Лиман за останні два тижні спостерігається значне посилення наступальної активності росіян, щоб просунутись на захід до річки Оскіл для створення буферної зони навколо Луганської області, повідомило напередодні військова розвідка Міністерства оборони Великої Британії. "Дуже ймовірно, що ця діяльність є частиною поточного російського наступу, який ведеться на кількох напрямках у східній Україні", - йдеться у дописі відомства.
Оглядач Радіо Свобода пише, що зараз російська війна в Україні переходить у нову фазу "без чітких ознак того, що будь-яка сторона має перевагу". Видання зазначає, що питання про те, чи наймасштабніший від початку року наступ РФ на Авдіївку, чи раптовий український удар ракетами ATACMS по авіації РФ у Бердянську, чи повідомлення про форсування Дніпра українською морською піхотою змінить ситуацію, залишається відкритим. Адже поповнення або ротація військ, які воюють у виснажливій окопній війні, буде важчим і займатиме більше часу.
Австралійський експерт Мік Раян, колишній військовик, який стежить за ситуацією на фронті й нещодавно знову відвідав Україну, відзначає: Росія веде довгу війну, мобілізувавши свою промисловість і суспільство для тривалої війни з Україною та тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами та Європою. Кремль ще далеко не вичерпав своїх можливостей для формування та використання нових бойових сил для нападу на українців, пише він. І хоча наступальна спроможність нещодавно сформованих російських підрозділів може бути сумнівною, Росія, очевидно, здатна постійно підкріплювати підрозділи для своїх операцій в Україні в коротко- та середньостроковій перспективі. Отже, Україні ще деякий час доведеться продовжувати підхід до розумного вибуття.
Зараз Україна зберігає стратегічну ініціативу у цій війні, але як видно з наземних атак РФ на Авдіївку та пропагандистських операцій, Москва відчайдушно прагне змінити цей наратив, каже Раян.
Однак для України 2023 рік став роком стратегічної реконструкції та розбудови збройних сил з одночасним проведенням двох оборонних кампаній і двох наступальних сухопутних кампаній на півдні та сході, тож можна очікувати, що українці будуть ще більш ефективними в тактичній і стратегічній частині у 2024 році. Тож експерт закликає Захід, у його бажанні підтримати й Ізраїль в захисті від атак ХАМАСу, продовжувати і збільшувати нашу підтримку України.
- Голос Америки
Все більше кораблів йдуть через Чорноморський гуманітарний коридор
Кількість суден, які користуються Чорноморським гуманітарним коридором для транспортування агропродукції з України продовжує збільшуватися, повідомляє видання The Maritime Executive, і на 17 жовтня було здійснено понад 50 транзитів коридором. Усі три головні морські порти України наразі відкриті для суден.
За інформацією посолки США в Україні Бріджит Брінк, загалом 27 суден скористалися коридором станом на 18 жовтня.
“27 кораблів! Ще шість кораблів пройшли через Чорноморський гуманітарний коридор, їхня загальна кількість сягнула 27. Жорстока війна Росії не здатна зупинити українське зерно та цінні вантажі, які прямують до всього світу”, - зазначила Брінк на своїй сторінці в мережі Х.
Водночас як зазначає The Maritime Executive, усі судна дотримуються більш стриманого підходу щодо своїх подорожей в Україну. Судна передають сигнал своєї автоматичної системи ідентифікації під час подорожі, як того вимагають міжнародні норми, однак, не вказують порти України як пункти призначення чи відправлення.
Судна, які подорожують з портів України, прямують маршрутом вздовж західного узбережжя Чорного моря через румунські та болгарські води в напрямі Туреччини. Такі подорожі стали можливими завдяки підтримці міжнародних організацій, зокрема у сфері страхування морського руху.
Водночас коли коридор був запроваджений на початку серпня, його метою було названо виведення з українських портів суден, які застрягли там внаслідок війни. Однак, за даними The Maritime Executive, наразі лише 5 великих вантажних суден скористалися цією можливістю, а інші залишилися в Україні.
У самому серпні було здійснено лише два транзити суден, натомість останніми тижнями темп подорожей значно зріс. Як зауважує The Maritime Executive, українські посадовці очікують подальшого збільшення морського руху.
Своєю чергою, 16 жовтня румунські та болгарські ВМС розпочали тралення акваторії Чорного моря вздовж українського гуманітарного коридору біля берегів Болгарії з метою виявлення та знешкодження морських мін, пише в соцмедіа керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.
Конгрес США планує знову голосувати за спікера в четвер
Палата представників Конгресу США знову збереться в четвер і зробить ще одну спробу обрати спікера після того, як конгресмен-республіканець Джим Джордан, вірний союзник колишнього президента Дональда Трампа, в середу програв два голосування.
Джордан, депутат від штату Огайо, який служить в Конгресі вже дев'ятий термін, набрав 199 голосів під час голосування в середу, що значно менше ніж 217 голосів, які йому необхідні для обрання спікером.
Двадцять два його колеги-республіканці проголосували за інших законодавців у конкурсі, що на два більше, ніж у першому турі голосування у вівторок.
Джордан також відстав від лідера меншості в Палаті представників Демократичної партії Хакіма Джеффріса, який отримав голоси всіх 212 демократів, хоча Джеффріс навряд чи стане спікером палати, в якій республіканці мають більшість.
Джордан не полишає спроб стати спікером і сказав журналістам, що очікує на ще одне голосування в Палаті представників у четвер.
Прихильники Джордана закликають законодавців-противників затвердити конгресмена від Огайо спікером і розміщують відповідні дописи в соцмережах. Конгресвумен-республіканка, Маріаннетт Міллер-Мікс з Айови, повідомила, що отримувала «правдоподібні погрози вбивством і шквал погрозливих дзвінків» після того, як вона проголосувала проти Джордана в середу.
Пізніше Джордан написав у X, раніше відомому як Twitter, що «жоден американець не повинен звинувачувати іншого за його переконання».
«Ми засуджуємо всі погрози на адресу наших колег і вкрай необхідно об’єднатися, — додав він. - Припиніть. Це огидно».
Після усунення конгресмена Кевіна Маккарті з посади спікера два тижні тому Палата не могла розглянути будь-які законодавчі акти, такі як бюджетні рішення, які б дозволили запобігти частковому припиненню роботи уряду, коли тимчасова бюджетна резолюція закінчиться 17 листопада, або резолюцію щодо підтримки Ізраїлю після того, як 7 жовтня на союзника США напали бойовики ХАМАСу.
Деякі законодавці, в тому числі республіканці та кілька опозиційних демократів, запропонували надати тимчасовому спікеру Палати представників Патріку Макгенрі додаткові повноваження на короткостроковій основі для винесення ключових законів на голосування в Палаті представників.
Деякі республіканці також підняли питання про можливість відновлення на посаді Маккарті, хоча він відмовився від висування своєї кандидатури. Цього тижня він голосував за Джордана.
Джеффріс закликав республіканців обмежити вплив крайніх правих екстремістів у своїй партії та працювати над двопартійною правлячою коаліцією.
"Є лише два шляхи: або ви продовжуєте ставати навколішки перед найбільш екстремістськими членами вашої конференції, які не зацікавлені в правлінні, або ви можете співпрацювати з демократами, щоб діяти заради американського народу", - Джеффріс. сказав вівторок.
Джордан, кандидатуру якого неоднозначно сприймають на Капітолійському пагорбі, і який часто критикує демократів, може стати третім кандидатом цього місяця, якому не вдасться об’єднати Республіканську партію, після Маккарті та конгресмена Стіва Скаліса.
Скаліз зняв своє ім'я з перегонів після того, як переміг Джордана серед республіканців, але зрозумів, що не може отримати необхідну більшість у 217 голосів під час голосування в Палаті представників. Оскільки партія має дуже незначну більшість у повному складі Палати представників, будь-якому республіканцю потрібна буде майже одностайна підтримка своїх членів, щоб бути обраним спікером.
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