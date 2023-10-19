Балалайки у Вашингтоні, концерт Шендеровича і російська музика у посольстві Франції в США – українці пікетують розважальні заходи росіян

Українські активісти висловили протести вже під час кількох подій у столиці США цього місяця, присвячених російській культурі. Так, наприклад, днями у приміщенні посольства Франції в США тривав концерт музики композитора Мусоргського, а напередодні – фестиваль при російській православній церкві Russian Bazaar.

Активісти з української громади біля входу на такі заходи стоять з прапорами України та надписами про агресивну війну Росії проти українців, яка триває вже понад 600 днів.

“Ми приходили на ці заходи, щоб нагадати людям, що війна триває і про те, що зараз не найкращий час для популяризації російської культури. Російська культура – це м’який тип російської пропаганди, і ми проти неї”, – пояснила Голосу Америки Марина Львовська, модераторка групи українок Вашингтону, Вірджинії та Меріленду у мережі Фейсбук.

За словами Львовської, організатори заходів на підтримку російської культури намагалися прогнати українських активістів та у кількох випадках заявляли, що збирали кошти на допомогу Україні.

“Популяризувати російську культуру і одночасно допомагати Україні – це все одно, що німцям вбивати євреїв під час Другої світової війни і грати німецьку музику, щоб пожертвувати євреям”, – вважає Львовська.

Вона також висловила незгоду із тезою, що митці поза політикою, оскільки їх використовують для пропагандистських цілей, а крім того нагадала, що у роки життя композитора, якому присвятили вечір у французькому посольстві, Україна була колонізована російською імперією, котру так ревно намагається відродити нинішнє керівництво РФ, а культура та мова українців були переслідуваними і забороненими.

На нечисленному мітингу навпроти фестивалю Russian Bazaar на початку цього місяця українці закликали росіян припинити геноцид українців, зупинити війну, припинити вбивства та викрадення українських дітей, жінок і чоловіків, інформує президентка US Ukrainian Activists Надія Шапоринська.

Російський культурний центр у Вашингтоні попри війну продовжує проводити заходи з просування російських діячів, пропонують безкоштовну освіту у Росії, нещодавно дали лекцію про російську православну церкву та планують днями показ фільму The Treasures of William Brumfield про подорож Росією.

У Вашингтоні та околицях працює велика кількість культурних осередків країн з усього світу, включаючи українську. В столиці США та околицях діють українські церкви, культурні осередки, нещодавно відкрився ресторан української кухні.

Російська культура представлена в декількох церквах, ресторанах, діють танцювальні та музичні колективи Kalinka Dance Ensemble, The Washington Balalaika Society.

Наступного тижня тут виступатиме російський письменник і публіцист Віктор Шендерович, який назвав російських солдатів “нашими хлопцями”, а українців звинуватив у "сплесках нацизму". Шендерович внесений до бази "Миротворця".

А у російській православній церкві у Балтиморі черговий фестиваль закликає наприкінці жовтня “провести вихідні з музикою та смачними автентичними стравами, які готують парафіяни”.

Русофілія у США існує, каже Кромвель, і має вплив на американську політику

Русофілія у США має давнє коріння та навіть приклади безпосереднього впливу на американську політику, розповів Голосу Америки публіцист Томас Кромвель, автор книги “Чому Україна повинна перемогти”.

Кромвель 25 років провів на Близькому Сході, вивчаючи регіон, а також подорожував країнами комуністичного табору до розпаду СРСР та продовжив їх вивчення після повернення до США.

За його словами, на Заході віддавна була цікавість та певні сентименти до Росії, особливо допоки президент Рональд Рейган не дав чітку оцінку Радянському Союзу, назвавши його “імперією зла”.

Однак американці були схильними очікувати демократичного поступу від Росії після розпаду Союзу: “Ми думали: це ж просто люди. У них є свідомість, у них є розум, знаєте? Додається, знову ж таки, свого роду християнський ідеал того, як поводитися з іншими людьми – відповідно до своєї релігії, ви їх пробачаєте, ви даєте їм шанс, ви завжди очікуєте від людей найкращого”.

Росіяни ніколи не проходили через Нюрнберг, а комунізм та російський імперіалізм не були належно засудженими

На жаль, констатує Кромвель, росіяни “ніколи не проходили через Нюрнберг” та фактично не зазнали ні процесу саморевізії, ні відповідальності за те, скільки страждань було завдано колонізаторською політикою російського імперіалізму.

Натомість Захід прагнув швидко залучити “декомунізовану” Росію до співпраці, інвестицій, цивілізаційного співіснування.

“І саме завдяки цьому режим Путіна поступово ставав все більш фашистським, а у світі досі існують русофіли – каже Томас Кромвель. – Подумайте, коли Путін вторгся в Грузію, реакція Заходу була, я б сказав, мінімальною. Як і у 2014-му, коли він окупував Крим та послав російські війська на Донбас. Країни, долучені до відповідних переговорів, паралельно самі вели бізнес з Росією, залежали від російських газу та нафти”.

Тому, за словами аналітика, західні країни не були готові “дивитися в очі реальності того, ким є Росія”.

У таку ж пастку потрапляють відносини з Китаєм, застерігає Кромвель: “На Заході чомусь вважають: якщо ми просто ведемо з ними бізнес надалі, спілкуємося, то вони зміняться, вони стануть схожими на нас”.

“Це помилка, заснована на незнанні суті комунізму, – наголошує аналітик. – Комунізм — це не про співпрацю. Це про панування”.

Кромвель нагадує: на революційній стадії йдеться про знищення “правлячого класу”, але далі настає “диктатура пролетаріату”, що не зацікавлений у компромісах ні з ким, лише у збереженні та зміцненні своєї влади.

А крім того, колишні комуністи залишилися при тих самих поглядах. Той самий президент РФ Володимир Путін, вирощений та вихований КДБ, після розвалу СРСР “прийняв православну церкву, але використовує її у своїх знову ж таки імперських цілях”, каже аналітик.

Попри очевидну суть комунізму та російського пост-імперіалізму, у США досі є чимало впливових осіб із проросійськими поглядами.

За словами Кромвеля, попри очевидну суть комунізму та російського постімперіалізму, у США досі є чимало впливових осіб із проросійськими поглядами. Як були і раніше, наприклад, доктрина президента Трумена була розроблена зокрема американським дипломатом Джорджем Кеннаном, що перебував під значним впливом русофільства, що у підсумку і призвело до невдалих політичних наслідків доктрини, спрямованих на стримування комуністичних режимів, але не на перемогу над ними.

Короткозорість, яка не розпізнає зла, що стоїть перед вашими очима

“Путін перетворився з комуніста на фашиста. А на те, що Росія невиправдано робить з Україною, не може дивитися людина жодного політичного спрямування, якщо має сумління”, – каже Кромвель.

А русофільство, за його словами – це “сліпота”, “короткозорість, яка не розпізнає зла, що стоїть перед вашими очима”.

За словами Кромвеля, частковому “засліпленню” американців, які підпадають під вплив русофілії сприяє також певний ізоляціонізм, оскільки США – “свого роду острів між двома океанами” та ніколи не мали “такого досвіду тоталітаризму, жорстокості, як у Росії та Китаї”.

Американці, за його слів, знають факти з історії Європи та Азії, але це все ще дуже віддалена інформація з точки зору досвіду.

“Я сам виріс, читаючи книги Толстого, Пушкіна, знаєте, усіх цих великих авторів. Хтось на зразок Толстого дає вам уявлення про російське суспільство, цінності, змальовує людей, які закохуються, вірять в ідеалізм, намагаються робити добрі справи. Тож наше спільне християнське походження робить нас схильними приязно ставитися до такого контенту. Через християнську призму, знову ж таки, ми хочемо пробачити їх, якщо вони роблять помилку. Ми хочемо, щоб вони були такими ж, як ми, вони ж теж люди, у них є почуття, прагнення. Але це можливо лише якщо ви справді не помічаєте і не розумієте суті і реальності комунізму. А ця ідеологія повністю суперечить християнським цінностям”, - підсмував Кромвель.