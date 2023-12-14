МЗС Румунії викликає посла РФ через новий кратер від дрона. Для патрулювання повітряного простору було піднято винищувачі НАТО

Внаслідок чергової масованої атаки дронами Росії по території України Румунія виявила кратер від безпілотника біля кордону з Україною, повідомило румунське Міноборони.

У відомстві заявили, що воронка глибиною близько 1,5 метра утворилася внаслідок "неконтрольованого падіння безпілотника, використаного для атаки на українську портову інфраструктуру".

Румунське Міністерство закордонних справ заявило, що викличе російського посла "у відповідь на нове порушення румунського повітряного простору, яке суперечить міжнародному праву", повідомляє AFP.

Дрон впав у безлюдному районі поблизу села Гринду. Після цього у повітря було піднято румунські винищувачі F-16 і німецькі літаки Eurofighter Typhoon для спостереження за повітряним простором Румунії.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило, що у ніч на 14 грудня 2023 року російські сили атакували Україну ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Основний напрямок удару - Одещина, також атакували Миколаївщину й Херсонщину. "Цієї ночі захисникам неба вдалось збити 41 із 42 ударних БпЛА типу Shahed-136/131", - йдеться в повідомленні.

Румунія вже виявляла залишки російських безпілотників на свої території поблизу України. Румунська влада неодноразово закликала Росію припинити ці атаки й називала їхні наслідки "абсолютно неприйнятним порушенням суверенного повітряного простору Румунії, союзника НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі".

Після початку атаки Росії на портову та зернову інфраструктуру України Румунія перемістила протиповітряну оборону ближче до населених пунктів на румунському березі Дунаю, розширила заборонену для польотів зону та додала більше військових спостережних постів і патрулів у цьому районі, тоді як НАТО посилила місії з контролю за повітрям.

П'ята стаття договору НАТО про колективну оборону зобов'язує до захисту всі держави альянсу у разі нападу на одного з країн НАТО, але офіційні особи НАТО та Румунії неодноразова заявляли, що не знайшли доказів навмисного нападу на Румунію.

У статті використано матеріали Reuters.