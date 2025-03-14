Держсекретар США Марко Рубіо оголосив посла Південної Африки персоною нон-грата

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив посла Південної Африки у Сполучених Штатах персоною нон-грата. Про це повідомив у мережі Х.

"Посол Південної Африки в Сполучених Штатах більше не бажаний у нашій величній країні. Емрагім Расул — політик расистських спонукань, який ненавидить Америку та ненавидить президента США”, - заявив держсекретар США.

Рубіо додав: "Нам нема про що з ним говорити, тож він вважається персоною нон-грата”.

Посольство Південної Африки наразі не прокоментувало ситуації.

У лютому держсекретар США не поїхав до Південної Африки на зустріч глав МЗС “Групи двадцяти”, назвавши тему саміту антиамериканською.

“Південна Африка робить дуже погані речі. Експропріюючи приватну власність. Використання G20 для пропагування "солідарності, рівності та стійкості”, іншими словами: різноманітність, рівність та інклюзивність, та зміна клімату. Моя робота полягає в тому, щоб просувати національні інтереси Америки, а не витрачати гроші платників податків чи загравати з антиамериканізмом”, - зазначив держсекретар у лютому цього року.

Тоді Департамент міжнародних відносин і співробітництва Південної Африки відповів на слова Рубіо: "Наше головування у G20 не обмежується лише зміною клімату, а й справедливим ставленням до країн Глобального Півдня, забезпечуючи рівну глобальну систему для всіх".

Як повідомляв Голос Америки, загострення відносин між США та ПАР відбулося, коли президент Дональд Трамп звинуватив уряд президента Сиріла Рамафоси у “конфіскації” землі у білих фермерів і поганому поводженні з “певними класами” людей, не надавши доказів.

Після цього Сполучені Штати заморозили фінансову підтримку країни.

Інший пункт напруженості між двома країнами - підтримка Південною Африкою справи проти Ізраїля у Міжнародному кримінальному суді щодо вчинення геноциду проти палестинців.

Південна Африка подала позов до Міжнародного суду ООН у грудні 2023 року проти Ізраїлю, звинувативши цю країну у порушенні Женевської конвенції, запровадженні апартеїду, окупації та блокади сектора Газа. США, Британія та деякі інші країни виступили проти цього.