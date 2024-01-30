Розвідка Британії повідомила про ймовірні причини падіння російських боєприпасів на території РФ

Британська військова розвідка проаналізувала повідомлення з російських Telegram-каналів про черговий випадок сходження російських боєприпасів над територією РФ.

"Це вже четверте випадкове сходження боєприпасів з повітря на власну територію Росії за цей місяць. Загалом це вже п'яте за рік, перший такий випадок стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року", - повідомляє розвідка Міноборони Британії.

Там зауважили, що неможливо підтвердити, чи відбуваються такі інциденти через погані процедури під час озброєння літака перед вильотами чи погане виконання екіпажем під час місій. "Ймовірно, це поєднання обох. Зростання частоти таких подій, ймовірно, свідчить про певну втому повітряного та наземного екіпажів на лінії фронту Росії, а також свідчить про неналежну підготовку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 грудня Бєлгород зазнав найсильнішого обстрілу за весь час війни Росії з Україною. Внаслідок атаки загинули 25 людей, понад 100 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Обстріл Бєлгорода українські військові офіційно не коментували. Суспільне з посиланням на джерела повідомило, що удари по Бєлгороду завдали українські військові, а їхніми цілями були військові та промислові об’єкти. Джерело видання Українська правда у спецслужбах стверджує, що українська армія атакувала військові об'єкти, проте через невмілі дії російської ППО уламки ракет впали в центрі міста. Незалежно перевірити дані щодо обстрілу поки що неможливо.