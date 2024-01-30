Росія вимагає від Японії відмовитися від претензій на спірні Курильські острови

Японія повинна буде відмовитися від територіальних претензій на групу тихоокеанських островів, якщо вона хоче укласти мирний договір з Росією і формально завершити Другу світову війну.

Про це 30 січня заявив Дмитро Медведєв, колишній президент і прем'єр-міністр РФ, який наразі обіймає посаду заступника голови Ради безпеки країни, повідомляє агентство Reuters з посиланням на сторінку Медведєва в мережі Х.

Японія претендує на чотири найпівденніші острови архіпелагу, розташованого у Тихому океані на північний схід від Хоккайдо, найпівнічнішого основного острова Японії. Острови, які Японія називає Північними територіями, входять до групи Курильських островів, як вони відомі в Росії.

Ці острови були захоплені Радянським Союзом наприкінці Другої світової війни. Росія, держава-спадкоємиця СРСР, і Японія ніколи не підписували мирний договір, який би офіційно завершив бойові дії між двома країнами часів Другої світової війни, адже острови залишаються головним спірним питанням.

Дипломати з обох країн говорили про можливість відновлення проєкту угоди радянських часів, яка передбачала повернення Японії двох із чотирьох островів у межах мирного договору.

Однак Росія вийшла з переговорів про укладення мирного договору з Японією та заморозила спільні економічні проєкти, пов'язані з островами, у 2022 році через санкції Японії проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну.

Медведєв заявив, що він відповідав на коментарі прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, який, за його словами, висловився на користь мирного договору з Росією.

"Ніхто не проти мирного договору з розумінням того, що... "територіальне питання" закрито раз і назавжди відповідно до конституції Росії", - заявив Медведєв на своїй офіційній сторінці в мережі X.

У 2020 році до конституції Росії були внесені зміни, які забороняють передачу території іноземній державі, нагадує Reuters.

Крім того, Медведєв додав, що Японії також доведеться погодитися з тим, що Росія розроблятиме Курильські острови та розміщуватиме там нову зброю.

У грудні 2023 року Росія заявила, що вважає спільні військові навчання Японії, США та Австралії поблизу Хоккайдо "потенційною загрозою безпеці". РФ скаржилася на те, що Японія – за допомогою США – розширює свою військову інфраструктуру та збільшує закупівлю зброї.

Японія періодично висловлювала занепокоєння щодо посилення Росією своєї військової інфраструктури на спірному ланцюзі островів.