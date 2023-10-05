Дія санкцій. Росія викуповує західні літаки, що застряглі на її території після початку війни, за гроші свого фонду “чорного дня”

1-го жовтня Збройні сили США очолив генерал Чарльз Браун. Він став першим за останні 20 років афроамериканцем і першим за останні 18 років представником військової авіації на посаді голови Об’єднаного комітету начальників штабів. Таким чином він очолив усі гілки американського війська: армії, флоту, морської піхоти, авіації й космічних сил, замінивши на цій посаді Марка Міллі.

Він очолить американські збройні сили в той, час, коли зусилля США спрямовані на допомогу Україні, тож оглядачі почали дискутувати про те, чи принесе Браун певні зміни до рішень військового командування. Зокрема, до рішень щодо посилення Повітряних Сил США чи авіаційної допомоги Україні, як-то навчання на F-16 чи надання дронів Gray Eagle.

Браун в минулому – пілот та інструктор літаків F-16 із майже трьома тисячами годин нальоту, командувач американської військової авіації у Європі, Південній Азії й Тихоокеанському регіоні, а останні два роки – командувач усіх Повітряних Сил США.

Пріоритет – загрози з Китаю

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці Девід Дептула, декан Інституту досліджень авіакосмічних сил, каже, що загрози з боку Китаю стануть одним із пріоритетів Брауна. Він додає, що хоча Військово-повітряні сили США не очікують особливої уваги з боку Брауна, він принесе на посаду краще розуміння важливості авіації у світлі цих загроз.

Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України

"Зараз це надзвичайно важливо, оскільки загрози Сполученим Штатам, швидше за все, надходитимуть із Китаю. А Тихий океан — це величезний театр або район дій. І найшвидший та найефективніший спосіб подолання того, що часто називають тиранією відстані, це – повітряні та космічні сили", – каже Дептула.

У питанні України, каже колишній генерал, до цього моменту Міноборони США концентрувалось на допомозі на суходолі, адже міністр оборони Ллойд Остін і попередник Брауна – Марк Міллі – армійські генерали.

"Це чудові люди, але вони не розуміють вагу повітряних сил так, як генерал Браун. Сподіваюсь, він надаватиме поінформовані поради президенту США щодо цінності та потенціалу повітряних сил для України", – додає він.

Також Дептула очікує від 61-річного командувача реформ у Збройних Силах.

"Коли генерал Браун очолював Повітряні Сили США, його ключовим посланням було: посилюйся, змінюйся – чи програй. Думаю, він збереже цей підхід і як голова Об’єднаного комітету начальників штабів. Він виступатиме за зміни у структурі комітету, застарілих процесах, яких там дотримуються, і за планування майбутнього", – прогнозує експерт.

Уроки війни Росії в Україні

За вторгненням Росії в Україну 2014-го року Браун спостерігав із бази Рамштайн у Німеччині, адже тоді командував Повітряними Силами США у Європі. У липні цього року під час слухання у Сенаті щодо затвердження його на посаді очільника американського війська, Брауна запитали: які уроки він виніс із російської війни в Україні.

Він відповів, що він побачив значення інформування про ситуацію ще до початку війни: "Стратегічно, я думаю, це те, наскільки цінна інформація до початку кампанії, до початку конфлікту, і також як це змогло зблизити не лише НАТО, але й об’єднати союзників і партнерів навколо світу".

Я хотів би виділити просто волю до боротьби й рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту

Також Браун відзначив важливість логістики: "Думаю, росіяни побачили, що якщо ви не звертаєте уваги на логістику, важко виграти і важко рухатися вперед".

"Думаю, також щодо тривалості воєнних дій, конфлікту, ми розуміємо, що іноді він триває довше, ніж ми можемо очікувати, і це також виклик, – додав командувач. – І ще я хотів би виділити просто волю до боротьби й рішучість українського народу та його лідерів. Це те, що важко виміряти до початку конфлікту, і це приносить величезні дивіденди".

З погляду льотчика Браун також підкреслив значення повітряних сил у війні: "Ми побачили цінність протиповітряної оборони, інноваційної протиповітряної оборони, і те, як це допомогло українцям у захисті свого народу".

Чи зміниться політика Вашингтона щодо допомоги Україні?

У той час як Міллі та Остіна критикували за певні затримки у затвердженні зброї, яку надавали Києву, українські посадовці на умовах анонімності сказали виданню Politico, що вони сподіваються, що Браун виступатиме за надсилання сучасного високотехнологічного озброєння. У Києва склалося сприятливе враження про Брауна, сказав виданню радник українського уряду.

Генерал Браун – як і генерал Дептула та інші авіатори – давно виступали за надання Україні винищувачів четвертого покоління. Однак полковник морської піхоти США у відставці, експерт аналітичного центру CSIS Марк Кенсіен каже, що не очікує у цій політиці Вашингтона кардинальних змін із приходом Брауна.

"Я думаю, що в цій ситуації здатність Сполучених Штатів та союзників нарощувати сили української авіації під час війни дуже обмежена, вважає він. - Є плани щодо, можливо, 24 літаків після війни, можливо, більше можливостей, і це те, ймовірно, де генерал Браун зможе мати більше впливу. Можливо, він зможе прискорити плани з підготовки українських пілотів на F-16 і передачі літаків. Можливо, він захоче бути більш рішучим щодо зобов’язань США щодо F-16, але я не очікую радикальної зміни точки зору".

Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї, що постачається в Україну, навчання Збройних сил України та рішучість українського народу

Кенсіен застерігає від надмірних очікувань щодо впливу окремих видів зброї для України: "Під час війни уява громадськості повсякчас була захоплена певною зброєю. На ранніх стадіях це були Javelin. Пізніше це були HIMARS, після цього Patriot, а потім танки. Після надання кожного з цих видів зброї люди сподівалися, що це принесе перемогу".

"Жодна окрема зброя не принесе перемогу. Перемогу принесе кумулятивний ефект зброї, що постачається в Україну, навчання Збройних сил України та рішучість українського народу", - зауважив полковник у відставці.

Кенсіен пояснює, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів є радником президента та міністра оборони США, він не ухвалює рішень щодо допомоги Україні. Натомість він повідомляє, що саме американська армія може надати Києву.

"Великою проблемою був той факт, що запаси певної ключової зброї та боєприпасів просто недостатньо великі, – додав він. – Сполучені Штати нарощують виробництво. Знову ж таки, Браун братиме участь у цих дискусіях. Все переважно залежить від Білого дому. Він буде в центрі дискусій про те, що Сполучені Штати можуть надати зі своїх запасів, і ухвалюватиме рішення про те, на який ризик Сполучені Штати готові піти, щоб надати зброю та обладнання Україні".

Полковник вважає, що зміна керівництва американських Збройних Сил відбулась у вирішальний момент війни Росії проти України. Однак чи не найбільшим викликом для Брауна щодо продовження надання допомоги Україні – як і для та керівництва Пентагону й адміністрації Байдена – може стати політичне протистояння у Вашингтоні.

"Я очікую, що поточний пакет допомоги на понад 24 мільярди доларів (для України), які адміністрація запропонувала ще в серпні, схвалять, хоча будуть дебати. Складне питання буде в січні, коли буде запропонована сума допомоги на весь рік, – пояснив Кенсіен. – Я думаю, що більшість змін, які ми побачимо в питанні допомоги України, будуть зумовлені політикою".

Хоча Об’єднаний комітет начальників штатів та його голова виконують роль головного військового радника президента, вони не мають керівних повноважень і не командують бойовими діями збройних сил США.

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