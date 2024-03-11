Масове виробництво боєприпасів може стати ключовою перевагою Росії під час наступу в Україні цьогоріч, пише CNN

Росія поставила собі завдання виробити майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США та Європа для України. Про це повідомляє видання CNN з посиланням на дані розвідки НАТО.

Як пише CNN, це може стати "ключовою перевагою" росіян напередодні їхнього чергового наступу на позиції ЗСУ пізніше цього року.

За даними розвідки НАТО, Росія виробляє близько 3 мільйонів артилерійських боєприпасів в рік, тоді як Європа та США, як повідомило CNN високопоставлене джерело європейської розвідки, спроможні виробляти близько 1,2 мільйона боєприпасів щорічно.

"Це війна виробництв, — сказав високопосадовець НАТО журналістам CNN. — Результат в Україні залежить від готовності кожної сторони вести цю війну".

За даними НАТО, російські заводи із виробництва боєприпасів працюють цілодобово із 12-годинними змінами. Загалом в оборонному секторі країни працює близько 3,5 мільйонів людей, тоді як до війни працювало понад 2 мільйони працівників. Крім того, РФ імпортує боєприпаси з Ірану та Північної Кореї.

США поставили за мету до 2025 року щомісяця виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів, втім, це стане можливим, якщо Конгрес затвердить законопроєкт про фінансування України та інших партнерів, що передбачає виділення на українські воєнні потреби близько 60 мільярдів доларів.

CNN із посиланням на військових аналітиків пише, що російську війну проти України може виграти та сторона, яка випустить найбільше артилерійських снарядів.

"Питання номер один, яке ми спостерігаємо зараз, — це боєприпаси. Саме артилерійські снаряди, тому що саме там Росія справді створює значну перевагу у виробництві та створює значну перевагу на полі бою", — повідомив представник НАТО в коментарі CNN.

CNN з посиланням на джерела в офіційних колах США пише, що президент Байден має повноваження наказати компаніям швидко виробляти обладнання для підтримки національної оборони, застосувавши Закон про оборонне виробництво.

При цьому, західна розвідка не вважає, що РФ може досягнути серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі, і нарощення виробництва боєприпасів цьому не допоможе, про це CNN повідомили офіційні особи США та Заходу.

Раніше Голос Америки в аналізі ситуації на полі бою в Україні повідомляв, що брак боєприпасів – найбільша проблема для ЗСУ, тому що перевага Росії в артилерійському вогні стає критичною.

Минулого тижня прем’єр-міністр Чехії Петр Павел повідомив, що партнерам вдалося зібрати достатньо коштів, щоб закупити для України 800 тисяч артилерійських снарядів. Принаймні 18 країн долучилися, щоб профінансувати цей закуп, серед них - Канада, Данія, Німеччина, Франція, Литва, Нідерланди, Бельгія, Норвегія та інші.