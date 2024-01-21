Росія призупиняє роботу терміналу “Новатек” для експорту палива через ймовірну атаку українського безпілотника

Російська енергетична компанія “Новатек” повідомила в неділю, 21 січня, що була змушена призупинити деякі операції на величезному терміналі експорту палива в Балтійському морі через пожежу, повідомляє агентство Reuters. Пожежа, за інформацією українських ЗМІ, на які посилається агентство, виникла в результаті атаки українського безпілотника.

“Новатек”, який є найбільшим виробником зрідженого природного газу в Росії, повідомив у заяві, що призупинив деякі операції після пожежі, яка стала результатом “зовнішнього впливу”.

“Технологічний процес на “Новатек-Усть-Луга” зупинено, для ліквідації наслідків створено оперативний штаб. Оцінку збитків буде проведено пізніше”, - повідомили в компанії.

Гігантський комплекс Усть-Луга, розташований у Фінській затоці приблизно за 170 км на захід від Санкт-Петербурга, використовують для транспортування нафтогазових продуктів на міжнародні ринки. Він переробляє стабільний газовий конденсат - різновид легкої нафти - в легкий та важкий лігроїн, гас і дизельне пальне для транспортування морем.

З повідомлення компанії не було зрозуміло, як довго триватиме збій, скільки танкерів повинні будуть простоювати за межами порту та які це матиме наслідки для міжнародних енергетичних ринків.

Натомість інформаційне агентство “Інтерфакс-Україна” повідомило з посиланням на неназвані джерела, що пожежа сталася в результаті спецоперації, проведеної українськими спецслужбами.

“Нафтовий термінал “Усть-Луга Ойл” у Ленінградській області — важливий об'єкт для ворога. Там переробляють пальне, яке, зокрема, поставляється і для військ Росії”, - повідомило джерело агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Успішна атака на такий термінал завдає не тільки економічних збитків ворогу, позбавляючи окупантів можливості заробляти кошти на ведення війни в Україні, а й значно ускладнює логістику палива для військових РФ”.

Водночас агентство Reuters зазначило, що не може підтвердити, чи пожежа сталася внаслідок атаки українського безпілотника.

Однак, на думку Reuters, якщо це правда, то така атака демонструє здатність Києва завдавати ударів глибше всередині Росії, ніж зазвичай вважають, використовуючи безпілотники ймовірно вітчизняного виробництва.

Цей удар, найостанніший у серії подібних нападів, здійснених останніми днями на російські енергетичні об’єкти, також може викликати незручні запитання щодо якості російських систем протиповітряної оборони навколо ключових інфраструктурних об’єктів. Водночас він може спонукати Росію до ударів помсти, вважає агентство.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив у месенджері Telegram, що на терміналі в Усть-Лузі постраждалих немає, й усіх працівників було евакуйовано.

Російські інформаційні агентства повідомили, що пошкоджено два резервуари та помпову станцію, але пожежу вдалося взяти під контроль.

Попередньо російські посадовці заявляли, що напад на російський нафтовий термінал у Балтійському морі був невдалим.

Три міжнародних танкери стояли на якорі поблизу терміналу Усть-Луга, але повідомлень про їх пошкодження внаслідок пожежі немає, повідомило петербурзьке видання “Фонтанка”.

Дрозденко повідомив, що введено “режим підвищеної готовності”, і чиновники зібралися на екстрену нараду.

У першому півріччі 2023 року, за останніми даними, “Новатек” переробив на комплексі 3,4 мільйона тонн стабільного газового конденсату, що на 0,6% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.