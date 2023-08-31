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- Голос Америки
США назвали "ганебним" візит Шойгу на парад до Північної Кореї
Перемовини між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї для російської війни проти України «активно просуваються». Про це заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд разом зі своїми колегами з Японії, Південної Кореї та Великої Британії. Країни непокоїть зближення Росії та КНДР у військовій сфері.
«США, Японія, Південна Корея і Велика Британія поінформували представників преси про нову, глибоко тривожну інформацію: Росія веде переговори стосовно потенційних угод щодо боєприпасів із Північної Кореї для використання проти України.
Схема поведінки Росії – нехтування своїми обов’язками як члена Ради безпеки ООН, підтримка режимів, що розповсюджують [ядерну зброю] – є неприйнятною», - написала Томас-Ґрінфілд на своїй сторінці в мережі Х.
Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкістьДжон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США
Згідно з повідомленнями американської розвідки, на які послалася посолка у своїй заяві, нещодавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї для участі у військовому параді був також використаний для того, щоб переконати північнокорейське керівництво продати артилерійські боєприпаси Росії.
«Це не перший випадок, коли Росія порушує резолюції Ради безпеки [ООН], щоб продовжити незаконну війну проти України. Зараз є незаперечні докази того, що Росія закупила безпілотники в Ірану в порушення іншої резолюції», - цитує американський мовник NPR посолку Томас-Ґрінфілд, яка також назвала візит Шойгу до Північної Кореї «ганебним».
Як вже повідомляв Голос Америки, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі виголосив подібні заяви годинами раніше, зазначивши, що мова йде про «значну кількість і різні типи» зброї, які Північна Корея може доправити до Росії.
«Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкість», – підсумував Кірбі.
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- Голос Америки
Американська розвідка: Росія викрала мільйони тонн української пшениці
Офіс директора Національної розвідки США, який контролює 18 розвідувальних агентств країни оприлюднив поданий до Конгресу Сполучених Штатів звіт про вплив вторгнення Росії на порушення продовольчої безпеки у світі та зокрема про викрадення Росією українського врожаю зерна.
У звіті зафіксовано, що російські війська викрали приблизно 6 мільйонів тонн української пшениці. “Ймовірно, для експорту”, – припускає розвідка США. Йдеться зокрема про привласнення Росією урожаю з окупованих територій, а також про вивезення зерна з Херсона та Запоріжжя до Криму.
Зафіксовані і випадки розпорядження окупаційної влади про вилучення пшениці та ячменю у приватної компанії.
Більшість вантажних суден, які використовувалися для транспортування українського зерна з окупованих Росією територій були російськими. Вони часто курсували вздовж узбережжя Туреччини, зрештою доставляючи вантажі до сирійських портів, а також до Ізраїлю, Ірану, Грузії і Лівану, йдеться у звіті.
Водночас розвідники зауважують: “Ми не можемо підтвердити, чи знали покупці російських вантажів про українське походження зерна”.
Залежно від місця походження врожаю та зберігання, Росія, ймовірно, змішує “конфісковане” українське зерно із збіжжям, вирощеним у самій Росії, що ускладнює спроби визначити обсяги вкраденого українського зерна.
Згідно зі звітом розвідки США, країни Африки на південь від Сахари, а також Афганістан, Пакистан, Сирія та Ємен наразі є особливо вразливими у контексті політичної нестабільності, у тому числі через відсутність продовольчої безпеки, спричиненої російською війною.
Наслідки вторгнення Росії до України: різке зростання світових цін на їжу
Головне розвідувальне агентство Америки стверджує, що війна Росії проти України порушила глобальну продовольчу безпеку та спровокувала не лише підвищення цін, але й політичну нестабільність у деяких з найбільш уразливих країн світу.
Вторгнення Росії в Україну спричинило чи не найбільш руйнівний період за останні десятиліття для глобальної продовольчої безпеки, йдеться у звіті. Дії Росії призвели до підвищення цін на їжу та сільськогосподарські ресурси.
“Україна та Росія є одними з найбільших у світі експортерів сільськогосподарської продукції та засобів виробництва, а пов’язані з війною перебої в цій торгівлі сприяли різкому зростанню світових цін”, – заявляє американська розвідка.
До повномасштабного вторгнення Росія та Україна експортували близько 34 % пшениці, що продається у всьому світі, 17 % кукурудзи та 73 % соняшникової олії, згідно зі статистикою ООН.
Натомість блокада Росією портів Чорного моря та завдана їм шкода, а також небезпеки для судноплавства, спричинені війною зруйнували здатність України експортувати мільйони тонн кукурудзи та пшениці, – підтверджено у звіті.
Як повідомляв Голос Америки, Китай висловлює невдоволення з приводу того, що внаслідок блокування українського експорту світові ціни на зерно суттєво зросли. Водночас Сполучені Штати бачать життєздатні шляхи експорту українського зерна через територіальні води країни та сушу без повернення до зернової угоди.
Як українські хірурги оперують дітей в умовах війни? Відео.
Досвідом проведення операцій на серці під час війни українські медики ділилися з американськими колегами на Всесвітньому конгресі дитячої кардіології та кардіохірургії.
Російська ППО проґавила велику кількість БПЛА, бо зосередилась на захисті неба над Москвою – ISW
В американському Інституті вивчення війни (ISW) припускають, що наслідком великої кількості пропущених російською системою ППО безпілотників у ході останньої великої атаки, стало те, що російські військові зосередились передусім на захисті неба над столицею РФ Москвою.
«Можливо, російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви і якимось чином пропустили незвично велику кількість українських безпілотників, які, як повідомляється, завдали удару по аеродрому Пскова. Українські безпілотники, які російська протиповітряна оборона збила над шістьма іншими областями, ймовірно, прямували до Москви чи Псковської області і, напевно, не були частиною зусиль України з завдання ударів по цілях в інших областях», – йдеться в огляді ISW.
В ISW кажуть: найімовірнішим наслідком проґавлених військовими РФ БПЛА є те, що вони вважали, «що українські сили мали намір завдати удару по Москві чи регіону навколо неї».
Сьогодні також британська розвідка заявила, що найбільша з початку вторгнення в Україну атака безпілотниками по Росії в ніч на 30 серпня є свідченням проблем у ППО РФ з виявленням і знищенням повітряних цілей.
У ніч на 30 серпня Росія зазнала низки ударів БПЛА по об’єктах на своїй території. Цю атаку називають найбільшою з початку вторгнення РФ в Україну. Вибухи були зафіксовані в Москві, Брянську та Рязані, а також на авіабазі у Пскові. В результаті атаки на Псков було пошкоджено кілька російських військово-транспортних літаків. Повідомлялося про знищення щонайменше чотирьох російських літаків Іл-76.
Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно зазнають атак безпілотників, а прикордонні регіони і артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує цих подій.
- Голос Америки
Столтенберг в інтерв'ю CNN про контрнаступ: "Українці знову і знову перевищують очікування"
Збройні Сили України поступово просуваються на фронті, витісняючи росіян із їхніх позицій, захищених зокрема мінними полями, тому Заходу зараз вкрай важливо продовжувати підтримувати Київ. Такими оцінками контрнаступу поділився генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю CNN.
"Ми всі знаємо, що це запекла боротьба, й простої перемоги для українців не буде, але вони здійснюють поступ і відвойовують території", - додав він.
У відповідь на запитання журналістки про те, чи країни НАТО хотіли б бачити інший тип наступальних дій з боку Києва, Столтенберг підкреслив, що хоча союзники по Альянсу надають Україні озброєння й тренування, непрості рішення про те, як саме вести бойові дії, лежить на українських командирах.
Окремо в інтерв'ю обговорили важливість авіації для підтримки сухопутного наступу, адже Україна все ще чекає на винищувачі четвертого покоління, які могли б надати ЗСУ шанс мати перевагу у повітрі. "Союзники НАТО надали чимало можливостей, які допомагають їм (українцям - ред.) контролювати повітряний простір, це просунуті системи протиповітряної оборони, які зарекомендували себе як неймовірно ефективні й також тому, що українці показали свою майстерність у використанні цих систем, але також дронів й крилатих ракет далекої дії", - сказав Столтенберг. Він водночас визнав, що тренування на F-16 заберуть "певний час", "кілька місяців".
Раніше повідомлялось, що Данія передасть Україні 19 винищувачів F-16, перші шість із них – до Нового року. Також про передання невизначеної кількості цих літаків оголосили Нідерланди. При цьому США минулого тижня оголосили, що також проводитимуть навчання для українських пілотів на F-16, на додачу до тренувальних центрів у Данії та Румунії.
Крім того, генсек НАТО прокоментував результати саміту Альянсу у Вільнюсі: "Україна ніколи не була ближчою до членства, ніж зараз, після саміту у Вільнюсі". Він пояснив, що двоетапний процес приєднання було перетворено на одноетапний, а також було створено Раду НАТО-Україна, "що приймає рішення", й було затверджено пакет допомоги на мільйони доларів для більшої відповідності України до стандартів НАТО. "Наприкінці саміту ми всі визнали, що це була історична (подія), були ухвалені важливі рішення, і президент Зеленський також це визнав", - сказав Столтенберг.
Столтенберг також відповів на запитання про те, чи залишатиметься на посаді генсека НАТО. За початковим планом він мав піти з посади ще у 2022 році, але на прохання країн Альянсу залишився на посаді після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. У липні він заявив, що залишається на чолі оборонного блоку ще на рік. В інтерв'ю CNN він сказав, що це останнє продовження його терміну на посаді, яку він обіймає з 2014 року.
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