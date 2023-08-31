США назвали "ганебним" візит Шойгу на парад до Північної Кореї

Перемовини між Росією та Північною Кореєю щодо постачання зброї для російської війни проти України «активно просуваються». Про це заявила посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд разом зі своїми колегами з Японії, Південної Кореї та Великої Британії. Країни непокоїть зближення Росії та КНДР у військовій сфері.

«США, Японія, Південна Корея і Велика Британія поінформували представників преси про нову, глибоко тривожну інформацію: Росія веде переговори стосовно потенційних угод щодо боєприпасів із Північної Кореї для використання проти України.

Схема поведінки Росії – нехтування своїми обов’язками як члена Ради безпеки ООН, підтримка режимів, що розповсюджують [ядерну зброю] – є неприйнятною», - написала Томас-Ґрінфілд на своїй сторінці в мережі Х.

Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкість

Згідно з повідомленнями американської розвідки, на які послалася посолка у своїй заяві, нещодавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Північної Кореї для участі у військовому параді був також використаний для того, щоб переконати північнокорейське керівництво продати артилерійські боєприпаси Росії.

«Це не перший випадок, коли Росія порушує резолюції Ради безпеки [ООН], щоб продовжити незаконну війну проти України. Зараз є незаперечні докази того, що Росія закупила безпілотники в Ірану в порушення іншої резолюції», - цитує американський мовник NPR посолку Томас-Ґрінфілд, яка також назвала візит Шойгу до Північної Кореї «ганебним».

Як вже повідомляв Голос Америки, представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі виголосив подібні заяви годинами раніше, зазначивши, що мова йде про «значну кількість і різні типи» зброї, які Північна Корея може доправити до Росії.

«Важко дивитися на це і бачити щось інше, ніж слабкість», – підсумував Кірбі.