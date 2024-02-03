Російські атаки знищили частину врожаю в Україні та атакували енергетику

Російська армія упродовж доби завдала 2 ракетних та 86 авіаційних ударів, 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Напередодні ввечері російськими обстрілами пошкоджено зерносховище на Полтавщині, частина врожаю повністю втрачена. На Дніпропетровщині запроваджують графік аварійних відключень через атаки по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 9 із 14 запущених про Україні дронів типу “Shahed-136/131”.

Авіаційних ударів зазнали Харківська, Луганська, Донецька, Херсонська області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Через пошкодження енергетичного обладнання у Кривому Розі та прилеглих районах введено графіки аварійних відключень, інформує “Укренерго”.

У ніч на 3 лютого, йдеться у повідомленні, росіяни втретє завдали удару “Шахедами” по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Через обстріли та падіння обломків БпЛА постраждало обладнання підстанції НЕК "Укренерго" та дві високовольтні повітряні лінії.

Крім того, росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку – ЗСУ протягом минулої доби відбили 29 атак ворога в районі міста та ще 15 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російським військам унаслідок атак 2-uj лютого вдалося просунутися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк повідомила 3 лютого, що Бюро Державного департаменту США з міжнародних питань у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків та правоохоронних питань (INL) надало захисне обладнання на суму 15 мільйонів доларів для правоохоронців України.

Обладнання допоможе, написала посолка, захищати місцеве населення по всій країні.

Президент України Володимир Зеленський напередодні, 2 лютого, повідомив про надходження до країни двох нових систем ППО, які, за його словами, "збивають усе".

А виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США Вікторія Нуланд повідомила під час візиту до Києва цього тижня, що на озброєнні української армії невдовзі з'являться керовані високоточні бомби малого діаметра.