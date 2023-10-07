Президентка Молдови: Пригожин планував заколот. Росія надсилає банківські картки з Дубаї для підкупу виборців – Санду в інтерв'ю FT

Президентка Молдови Мая Санду розповіла про деталі державного перевороту у Молдові, який, за її словами, планував покійний лідер вагнерівців Євген Пригожин. Також в інтерв’ю виданню Financial Times під час саміту європейських лідерів в Іспанії, лідерка Молдови розповіла про намагання Росії вплинути на хід виборів у країні.

Президентка, як вони пише у мережі Х, прибула на цей саміт, щоб “закликати до подальшої підтримки України, ще раз підтвердити місце Молдови в Європі та закликати партнерів виступити спільним фронтом проти тих, хто загрожує нашим демократіям”.

В інтерв'ю FT президентка Санду заявила, що російські воєнізовані формування Вагнера стоять за зірваною спробою державного перевороту, котрий мав на меті позбавити її посади загалом у рамках кампанії з дестабілізації країни.

За словами Санду, покійний лідер Групи Вагнера Євген Пригожин планував переворот на початку цього року. “Ситуація дійсно драматична, і ми повинні захистити себе”, – каже президентка.

Вона також повідомила, що Москва використовує різні методи у спробі вплинути на хід виборів у Молдові, зокрема, через підкуп. Так, до країни завозили повні літаки осіб, у кожного з яких було по 10 000 євро готівкою, а також завезли тисячі банківських карток, виготовлених у Дубаї. Розвідувальні служби Молдови виявили таємні російські фінанси на суму щонайменше 20 мільйонів євро, а справжня цифра, ймовірно, ще більша, сказала Санду.

Крім того, за словами Санду, Росія використовує газовий тиск як важіль впливу, а також гібридні атаки, включаючи використання кіберінструментів, і крім цього, маніпулює ситуацією у Придністров’ї.

Партія Санду PAS, нагадує Reuters, має більшість у парламенті та веде проєвропейську політику. Цього тижня парламент Молдови почав вживати заходів, щоб не допустити членів забороненої проросійської партії "Шор" до участі у місцевих виборах від інших партій або як незалежних кандидатів.

У червні Конституційний суд визнав опозиційну партію неконституційною, але у вівторок заявив, що її члени мають право балотуватися на місцевих виборах 5 листопада, представляючи інші партії.

Партія, очолювана бізнесменом Іланом Шором, очолювала тривалі протести проти президентки Маї Санду та її уряду, зокрема, під приводом протесту проти зростання цін.

Шор наразі живе в Ізраїлі та заочно засуджений до 15 років ув'язнення за банківські махінації на 1 мільярд доларів і відмивання грошей. Санкції проти нього наклали Сполучені Штати та Європейський Союз.

Санду звинуватила партію Шор і Росію у спробах дестабілізувати країну.