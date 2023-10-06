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Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Відео

Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Відео
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Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Відео

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Ґранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу та ще 20 країн європейського регіону. Президент України Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, висловив упевненість у подальшій підтримці США. Більше про саміт – Богдан Цюпин.

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