Зустріч європейських лідерів в Іспанії - чому це важливо для Києва? Відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн "дуже впевнена", що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну і надалі. Про це вона заявила під час зустрічі Європейської політичної спільноти в іспанській Ґранаді, яка об'єднала 27 держав Європейського Союзу та ще 20 країн європейського регіону. Президент України Володимир Зеленський, який також взяв участь у саміті, висловив упевненість у подальшій підтримці США. Більше про саміт – Богдан Цюпин.