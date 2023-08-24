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Росіяни знайшли лазівки в санкціях для імпорту. Волонтери допомагають перекрити ці поставки, розповідає Денис Довгополий. Відео

Росіяни знайшли лазівки в санкціях для імпорту. Волонтери допомагають перекрити ці поставки, розповідає Денис Довгополий. Відео
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Росіяни знайшли лазівки в санкціях для імпорту. Волонтери допомагають перекрити ці поставки, розповідає Денис Довгополий. Відео

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Велику увагу привернула ситуація з російською економікою. Курс російської валюти сягнув критичної позначки: ₽100 за $1. Експерти почали говорити про вплив санкцій.

США та ЄС продовжують запроваджувати пакети санкцій ще від початку повномасштабного вторгнення. Водночас низка економічних волонтерів працюють над тим, щоб пришвидшити цей процес, а санкції були відчутними.

Денис Довгополий разом з іншими волонтерами після початку повномасштабного вторгнення розпочав компанію, щоб переконати західні компанії піти з Росії та, таким чином, послабити російську економіку і її здатність фінансувати війну. Про те на якому етапі зараз відбувається ця кампанія в ефірі Брифінгу Голосу Америки Юлія Ярмоленко говорила з Денисом Довгополим, активістом економічної протидії РФ, підприємцем, засновником проєкту Unicorn Nest, керівником напряму "Стартапи" iForum.

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