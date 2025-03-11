Експрезидента Філіппін Родріґо Дутерте відправили до Гааги. Його заарештували за ордером МКС за жорстоку боротьбу з наркотиками

Колишнього президента Філіппін Родріґо Дутерте заарештували гна Філіппінах за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС) за злочини проти людяності та відправили літаком до Гааги, де, як очікується, відбудеться суд на ним.

Про його відправку до Нідерландів телеканал CNN дізнався з повідомлення його доньки, яка написала, що Дутерте “примусово посадили” в літак вже через кілька годин після арешту урядом Філіппін, котрий отримав ордер МКС.

Йдеться про судове переслідування Дутерте за його боротьбу з наркотиками методами, що призвели до загибелі понад 6000 людей за даними поліції та ще більшими кількостями позасудових вбивств, зафіксованими незалежними спостерігачами. За інформацією The Guardian , йдеться про десятки тисяч людей.

Деякі жертви були неповнолітніми, а багато хто з них узагалі не був причетний до торгівлі наркотиками, стверджують активісти, як пише The New York Times .

Сім'ї вбитих чекають на судовий процес у Гаазі.

МКС озвучував дані, згідно з якими, у результаті операцій з боротьби з наркотиками було вбито від 12 000 до 30 000 мирних жителів Філіппін.

Здебільшого це були молоді чоловіки, яких нападали на вулицях неблагополучних міських районів.

79-річного Дутерте взяли під варту у головному аеропорту столиці Маніли, куди він повернувся з Гонконга.

Сам Дутерте заперечив законність підстав для арешту.

Він прийшов до влади в 2016 році, пообіцявши вести війну проти наркотиків і наркоторговців у цій країні Південно-Східної Азії. Ініційовані ним жорстокі репресії вбили тисячі людей, зокрема молоді з бідних містечок. Самі він неодноразово заперечував позасудові вбивства, хоча також відкрито визнав, що наказував поліції стріляти в підозрюваних, які чинили опір арешту.

“Що я зробив неправильно? Я зробив усе, що міг у свій час, щоб у житті філіппінців було трохи тиші та спокою”, – заявив Дутерте.

У своїй останній передвиборчій промові перед виборами 2016 року він закликав народ країни “забути закони про права людини”, нагадує CNN. “Якщо я доберуся до президентського палацу, я зроблю те саме, що робив як мер. Ви, розповсюджувачі наркотиків, грабіжники та ледарі, вам краще вийти. Тому що … я б вас убив”, – сказав Дутерте.

Дутерте вивів Філіппіни з МКС, але суд зберігає юрисдикцію над злочинами, скоєними під час членства держави – у цьому випадку між 2016 і 2019 роками.

Арешту експрезидента передував політичний розкол – дочка Дутерте Сара була віцепрезиденткою країни, а президент Фердинанд Маркос-молодший раніше обіцяв захистити Дутерте від міжнародного розслідування. Альянс між ними допоміг Маркосу перемогти на виборах у 2022 році, але нещодавно цей альянс розпався.

Минулого місяця законодавці оголосили імпічмент Сарі Дутерте за звинуваченнями в корупції та погрозах президенту. Вона відкинула звинувачення та назвала імпічмент атакою через політичні амбіції.

Газета The New York Times пише, що арешт Дутерте є значною перемогою для МКС, але наголошує, що багато обставин мусили збігтися, щоб він став можливим.

Газета пише, що МКС не може проводити арешти самостійно, а тому мусить покладатися на співпрацю національних урядів для виконання своїх ордерів, що залишає його на милість внутрішньої політики.

Газета пише, що арешт колишнього президента став можливий через те, що він був позбавився посади та був політично ослаблений.

"Навпаки, здається, що МКС практично не має шансів на те, що ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна або прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу будуть виконані найближчим часом", – зауважує газета.