Сенаторка-республіканка та Дональд Трамп відповіли на промову Байдена "Про стан держави"

Сенаторка від Алабами Кейті Брітт у відповіді на промову президента США "Про стан в державі" відреагувала на закиди щодо партії та малювала похмуру картину для майбутнього США. Виступаючи з кухні свого дому 42-річна законодавиця, наймолодша сенаторка в Республіканській партії, висловила стурбованість "майбутнім нації".

"Справжній стан нашої держави починається і закінчується так: наші сім'ї страждають", - сказала сенаторка.

Тим часом на соцмедійній платформі Truth Social колишній президент США, фаворит Республіканської партії на президентські вибори Дональд Трамп також реагував на промову президента.

Президент США Джо Байден у своїй промові "Про стан держави" наголосив на досягненнях своєї адміністрації та пріоритетах у внутрішній та зовнішній політиці, а також намагався підкреслити різницю між своєю політикою та політикою колишнього президента США Дональда Трампа. Не називаючи його на ім'я, Байден 13 разів звернувся до Трампа як до "свого попередника".

Промова відбувається на тлі підготовки до президентських виборів у листопаді, на яких, ймовірно основними суперниками будуть Байден та Трамп.

Україна та НАТО

Сенаторка Брітт була однією із 29 сенаторів, хто проголосував проти запиту Байдена на виділення допомоги Україні та іншим партнерам.

У промові-відповіді президенту Кейті Брітт заявила, що президент Байден "робить нас посміховиськом на світовій арені".

Байден розпочав свою промову "Про стан держави" із заклику допомогти Україні опиратись російській агресії.

"Свобода та демократія під нападом", - наголосив він. Байден закликав Конгрес схвалити допомогу для України. "Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо стояти з Україною і надавати зброю необхідну для самозахисту", - виголосив Байден.

Байден у своїй промові, не називаючи ім'я Трампа, розкритикував заяву "свого попередника", про те, що він не заважатиме Путіну "робити що заманеться" з НАТО, якщо союзники не будуть платити. Президент назвав таку позицію "небезпечною та неприйнятною". Президент підкреслив те, що НАТО зміцнюється, і привітав щойно прийнятого нового члена альянсу - Швецію.

У відповідь Дональд Трамп написав в соцмережі Truth Social, що "Путін вторгнувся до України лише тому, що не поважає Байдена" і припустив, що за його адміністрації такого б не сталося.

Трамп заперечив досягнення Байдена в зміцненні НАТО, заявивши, що саме політика Дональда Трампа, яка вимагала від союзників витрачати більше коштів на оборону, змогла зміцнити альянс.

Перед промовою Байдена Дональд Трамп оприлюднив відеозвернення до прихильників, де сказав, що "прийшов час сказати скривленому Джо Байдену: "Вас звільнено".

Сенаторка Кейт Брітт закинула Байдену слабке лідерство і недостатню підтримку партнерів. Зокрема, вона вказала на небезпеку "жорстокої агресії Путіна в Європі" для союзників, наголосила на атаках бойовиків, підтримуваних Іраном, а також операціях впливу Китаю у США і назвала "катастрофічним" вихід військ США з Афганістану.

Байден в своїй промові закидав опонентам відхід від американських цінностей "чесності, порядності, гідности та рівноправ'я". Не називаючи опонентів на ім'я, Байден зазначив: "Деякі інші люди мого віку бачать іншу історію: американську історію образ, помсти та відплати".

В опозиції часто звучить думка, що Байден не здатний йти на другий термін президентства через вік. Байдену 81 рік, а його ймовірному супернику на президентських виборах Трампу - 77 років.

Оглядачі вказують, що молодша за віком Брітт мала стати контрастом до Байдена. Лідер республіканців в Сенаті Мітч Макконнелл назвав 42-річну конгресвумен "великою оптимісткою та однією з наймолодших сенаторок нашої країни".

Однак, як зауважують оглядачі, увагу від цього контрасту могло відволікти те, що Трамп, найрейтинговіший політик Республіканської партії, також публічно коментував виступ Байдена.

Критика імміграційної, економічної політики Байдена

Сенаторка Брітт озвучила традиційну для республіканців критику політики Байдена у сфері імміграції, високі витрати на житло та догляд за дітьми, недостатнє фінансування поліції.

Вона звинуватила Байдена у проблемах на південному кордоні США через велику кількість мігрантів, назвала ситуацію "огидною", якій можна "майже повністю запобігти".

Подібну критику озвучував і спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. Джонсон, який сидів прямо за Байденом, вперше приймає президентську промову "Про стан держави" на посаді спікера.

У 90-секундному відео, виданому в день промови Байдена, спікер розкритикував президента за політику з імміграції, економіку, недостатню боротьбу зі злочинністю та те, що він назвав провалами в міжнародних відносинах.

Байден у своїй промові дорікнув опозиції небажання затвердити імміграційну реформу, яку погодили представники обох партій.

Президент наголосив на здобутках своєї внутрішньої політики і заявив, що "світ заздрить американській економіці" через низьку інфляцію та створення нових робочих місць та підприємств.

Опитування показують, що американці скептично оцінюють досягнення Байдена в економіці. Згідно з нещодавнім опитуванням CNN, 55% американців вважають, що економіка держави погіршилась за час президентства Байдена.