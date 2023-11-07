"Репортери без кордонів" запускають проєкт для надання незалежних новин російській аудиторії

Організація "Репортери без кордонів" розпочинає мовлення російською мовою для надання незалежних новин та інформації аудиторії у РФ.

За ініціативою найближчими тижнями буде запущено пакет супутників Svoboda, спеціальну послугу супутникового мовлення, що, як стверджують в організації, "дозволить російськомовним глядачам отримати доступ до широкого спектра незалежної журналістики та міжнародних новин".

Це включатиме випуски новин, "щоб запропонувати комплексне та об'єктивне бачення глобальних подій". "Репортери без кордонів" також повідомляють, що будуть створені спеціальні комітети з медіа та етики, щоб гарантувати, що супутниковий пакет працює відповідно до найкращих стандартів журналістики.

"Замість потоків контенту під авторитарним контролем із Росії до демократичних країн, щоб дестабілізувати демократії, це дозволить незалежним медіа вести мовлення для людей, які не мають права на інформацію, - заявив гендиректор "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар. - Доступ до вільної та незалежної інформації є фундаментальним правом, і ця ініціатива допоможе нам ефективно охопити аудиторію. Ми віримо в здатність журналістики формувати суспільства та сприяти прозорості та підзвітності".