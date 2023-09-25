Черговий масований повітряний удар Росії по Одесі пошкодив порт, зернову інфраструктуру, готель

Сенатор-демократ Боб Менендес заявив у понеділок, що залишиться на посаді, незважаючи на тиск піти у відставку після звинувачення його та його дружини в корупції.

«Я працював для всього, чого я досяг, незважаючи на скептиків і всіх, хто мене недооцінював. Я визнаю, що це буде найбільша боротьба. Але, як я заявляв протягом усього цього процесу, я твердо вірю, що коли всі факти будуть представлені, мене не тільки виправдають, але я все ще залишуся старшим сенатором від Нью-Джерсі», - цитує Менендеса, який виступив на станції Юніон Стейшн в Нью-Джерсі, агентство ABC News.

Як повідомляє AP, 22 вересня Менендесу та його дружині висунули федеральні звинувачення у хабарництві, згідно з якими законодавець надавав конфіденційну урядову інформацію та вживав інших заходів для таємної допомоги уряду Єгипту в обмін на близько 480 000 доларів США готівкою, золоті зливки та розкішний автомобіль.

Менендес тимчасово залишив посаду голови комітету Сенату з міжнародних відносин, про що оголосив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер. Згідно з правилами групи Демократичної партії в Сенаті, будь-який член, якого звинувачують у злочині, повинен залишити будь-яку керівну посаду.

«Боб Менендес був відданим державним службовцем і завжди наполегливо бореться за людей Нью-Джерсі. Він має право на належний судовий процес і справедливий суд», - написав він у своїй заяві про рішення Менендеса тимчасов залишити голування в комітеті.

У ЗМІ зауважують, що це відбувається у той час, коли адміністрація Байдена намагається підштовхнути Конгрес до надання додаткової допомоги в розмірі 24 мільярди доларів Україні.

Менендес свою провину заперечує, заявивши в понеділок: «Звинувачення, висунуті проти мене, є лише звинуваченнями». Фотографії куп готівки, які містяться в обвинувачувальному акті, він пояснив тим, що використовував «старомодний» механізм безпеки після переслідувань його родини на Кубі.

«Протягом 30 років я знімав тисячі доларів готівкою зі свого особистого ощадного рахунку, який я зберіг на випадок надзвичайних ситуацій і через історію моєї сім’ї, якій загрожувала конфіскація на Кубі, — сказав Менендес. — Це були гроші, зняті з мого особистого ощадного рахунку на основі доходу, який я законно отримав за ці 30 років. Я з нетерпінням чекаю на вирішення інших питань у суді».

Білий дім звинувачення у корупції проти Менендеса не коментує.

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі та більшість представників Демократичної партії в Палаті представників штату Нью-Джерсі закликали його піти у відставку. Мерфі назвав ці звинувачення «глибоко тривожними» і «настільки серйозними, що вони ставлять під загрозу здатність сенатора Менендеса ефективно представляти людей нашого штату».

Менендес працює в Сенаті з 2006 року, про свої плани балотуватися на новий термін у 2024 році він ще не заявив.

Конгресмен-демократ Енді Кім оголосив на вихідних, що балотуватиметься на його місце.

Це вже другий випадок, коли Менендеса висувають звинувачення в корупції. У 2018 році присяжні не змогли винести вердикт за всіма пунктами обвинувачення, а суддя виправдав його за деякими з них.

Боб Менендес ініціював та підтримав ряд законодавчих ініціатив, покликаних допомогти Україні у її захисті проти російської агресії.