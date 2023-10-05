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Радіо Свобода «робить все можливе» для звільнення фрілансера Єсипенка з ув’язнення в РФ – головред
Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС) вважає своїм найвищим пріоритетом боротьбу за звільнення своїх журналістів, які перебувають у в’язниці. У тому числі – за звільнення фрілансера проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка, засудженого російським судом до 5 років позбавлення волі. Про це заявила головна редакторка Радіо Свобода Нікола Карім на пресконференції в Києві.
«Ми робимо все можливе, щоб сприяти негайному звільненню Владислава, щоб він нарешті зміг повернутися до дружини Катерини Єсипенко та доньки Стефанії. Нам потрібна ваша допомога, щоб цивільні ув’язнені в Криму не були забуті, в тому числі такі люди, які говорять правду, як Владислав, чий внесок ще цінніший у цей скрутний час», – сказала Карім.
У ході пресконференції на тему «Як врятувати Владислава Єсипенка та інших кримських журналістів, ув’язнених Росією?» Карім зазначила, що Єсипенко «не винен ні в чому, окрім того, що тримав мешканців Кримського півострова та решту світу в курсі того, що насправді відбувалося у Криму».
Вона також наголосила, що РВЄ/РС цінує зусилля уряду України щодо безпечного звільнення українців, взятих у заручники російськими та підтримуваними Росією силами.
«У 2019 році переговори президента Зеленського призвели до звільнення кореспондентів РВЄ/РС Станіслава Асєєва та Олега Галазюка з полону на сході України. Ми сподіваємося, що подібні зусилля допоможуть Владиславу та іншим людям звільнитися та возз’єднатися зі своїми сім’ями», – наголосила Карім.
Головна редакторка також заявила, що в наступні місяці Радіо Свобода продовжить вести репортажі з передової, з окупованих частин України та Росії.
«Ми вдячні мільйонам українців, які довірили нам зафіксувати цей поворотний момент у їхній боротьбі за свободу. Ваша відданість підтримці незалежної журналістики перед кремлівською пропагандою та цензурою дає мені надію, що цінності, за які ви боретеся, переможуть», – резюмувала вона.
5 жовтня у Києві пройшла пресконференція на тему «Як врятувати Владислава Єсипенка та інших кримських журналістів, ув’язнених Росією?». Її учасники розповіли про поточну ситуацію, в якій перебувають ув’язнені Кремлем медійники, в тому числі ув’язнений фрілансер Крим.Реалії Владислав Єсипенко, а також розповіли про представників російської влади, причетних до системних переслідувань політв’язнів.
10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».
18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.
У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».
Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.
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- Голос Америки
ISW: Росія перевела кораблі з Криму до Новоросійська, щоб захистити їх від українських ударів
Росія перевела кілька суден Чорноморського флоту з порту в окупованому Севастополі до порту в Новоросійську, ймовірно, намагаючись захистити їх від продовження українських ударів по російських активах в окупованому Криму. Про це пише аналітичний інститут ISW.
Супутникові знімки 1 і 3 жовтня показують, що російські війська перевели щонайменше 10 суден, включаючи фрегати "Адмірал Макаров" і "Адмірал Ессен", три дизельні підводні човни, п'ять десантних кораблів і кілька малих ракетних кораблів, із Криму до Краснодарського краю. На супутникових знімках 2 жовтня видно, що в Севастополі залишилися чотири російські десантні кораблі та один підводний човен.
Водночас ISW припускає, що пропри передислокування цих суден, РФ надалі продовжить використовувати порт Севастополя.
У Кремлі заявили, що не коментують повідомлень щодо дислокації своїх підрозділів і кораблів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що на думку деяких експертів, українські військові неухильно зменшують здатність Росії вести війну та методично створюють умови для майбутніх наступів, і цей прогрес ніде не є більш очевидним, ніж у Криму. Адже за останні тижні українські військовики здійснили низку стратегічно важливих атак на півострові, що завдають удару по лініях постачання російської армії на півдні України й створюють проблеми для російського флоту в Чорному морі.
- Голос Америки
Нобелівську премію з літератури присудили норвежцю Йону Фоссе
Нобелівську премію з літератури присудили норвезькому письменнику Йону Фоссе "за його інноваційні п'єси та прозу, які висловлюють невимовне".
Напередодні найпрестижнішу наукову нагороду з хімії присудили Мунгі Бавенді, Луїсу Брусу та Олексію Єкімову за відкриття та розробку квантових точок.
Нобелівську премію з фізики отримали П'єр Аґостіні, Ференц Крауш та Анна Л'Юйє за створення неймовірно коротких імпульсів світла.
А "Нобеля" з фізіології та медицини віддали Каталін Каріко з Угорщини та Дрю Вайсман за відкриття, які дозволили розробити мРНК-вакцини проти COVID-19.
Премія передбачає винагороду у близько 1 мільйона доларів. Вручення відбудеться у Стокгольмі 10 грудня, у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля.
Днями Нобелівський фонд повідомив, що скасував своє запрошення представникам Росії, Білорусі та Ірану взяти участь у цьогорічній церемонії. Раніше шведські та українські політичні лідери, а також білоруська опозиція засудили можливу присутність посланців цих авторитарних країн на церемонії вручення престижних премій, яка проходить щороку в норвезькій столиці Осло.
Україна бере участь в зустрічі ЄПС, але прагне в ЄС
Президент Володимир Зеленський прибув 5 жовтня до Іспанії на зустріч Європейської Політичної Спільноти (ЄПС), що об’єднує 27 держав Європейського Союзу і ще 20 країн європейського регіону.
«Наша спільна мета - запевнити безпеку і стабільність нашого спільного європейського дому», - заявив Зеленський у дописі в Х, додавши, що «Україна має щодо цього суттєві пропозиції».
Він виокремив увагу до «Чорноморського регіону і спільних зусиль, щоб змінити глобальну продовольчу безпеку та свободу мореплавства».
«Пріоритет України, особливо з наближенням зими, полягає у зміцненні протиповітряної оборони», - вказав Зеленський.
ЄПС була створена минулого року за пропозицією французького президента Еммануеля Макрона, і її перша зустріч відбулася в Чехії у жовтні минулого року, а друга - у червні цього року в Молдові.
В деяких країнах Європи, які прагнуть вступити в Європейський Союз, ідею Європейської Політичної Спільноти сприйняли з застереженнями, побоюючись, що та організація може бути використана для подальшого затягування з розширенням ЄС.
Але після російського вторгнення в Україну представники Європейського Союзу останнім часом гучніше підкреслюють потребу залучення нових членів, щоб розширити зону стабільності у Європі.
Президент Європейської ради Шарль Мішель нещодавно заявив, що ЄС має бути готовим до розширення 2030 року.
Російська війна проти України буде провідною темою переговорів, але серед питань безпеки європейців зараз також особливо турбує напруженість між Сербією і Косово на Балканах, а також становище в Нагірному Карабаху, звідки, остерігаючись азербайджанської влади, втікають етнічні вірмени.
На зустріч ЄПС вирішили не їхати президенти Туреччини й Азербайджану, зірвавши надії, що нагода саміту могла бути використана для переговорів з вірменським прем’єр-міністром Ніколом Пашиняном.
10 країн у черзі на вступ в ЄС
Країни, яким ЄС офіційно надав статус кандидатів:
Україна
Албанія
Боснія і Герцеговина
Молдова
Північна Македонія
Сербія
Чорногорія
Туреччина (ЄС 2018 року заморозив переговори з Туреччиною про вступ, критикуючи турецьку владу за стан з функціонуванням демократичної системи, за брак пошанування засадничих прав і за брак незалежності судочинства.)
Потенційні кандидати:
Грузія
Косово
- Голос Америки
На ЗАЕС збільшився ризик радіаційної аварії. МАГАТЕ наполегливо рекомендує перевести блоки в "холодний зупин"
Росіяни перевели четвертий енергоблок на окупованій Запорізькій атомній електростанції із "холодного зупину" у стан "гарячого зупину", це збільшує загрозу виникнення радіаційної аварії на ЗАЕС. Про це в середу, 4 жовтня, заявили в українській державній атомній компанії "Енергоатом".
Про зміну роботи четвертого енергоблоку ЗАЕС повідомили також у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).
"Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) тепер знову використовує четвертий енергоблок для виробництва пари для різних безпекових функцій на об’єкті після усунення витоку води, виявленого в середині серпня", - йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Ґроссі.
В МАГАТЕ наголосили на необхідності дотримання на ЗАЕС правил, які встановила Державна інспекція ядерного регулювання України, і які вимагають переведення всіх енергоблоків у "холодний зупин".
"Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження щодо обмеження роботи всіх шести блоків ЗАЕС до режиму "холодного зупину". Додатково МАГАТЕ наполегливо рекомендує ЗАЕС знайти альтернативне джерело вироблення пари для потреб станції, зокрема, для перероблення рідких радіоактивних відходів, і дозволити підтримувати всі реактори у стані "холодного зупину", - мовиться у заяві МАГАТЕ.
В "Енергоатомі" заявили, що відповідно до вимог Держатомрегулювання України щодо експлуатації енергоблоків ЗАЕС, всі енергоблоки станції мають перебувати винятково у стані "холодного зупину", а їхнє переведення у "гарячий зупин" заборонено.
"Такі вимоги до експлуатації енергоблоків ЗАЕС були висунуті через відсутність своєчасного та якісного технічного обслуговування і необхідних поточних ремонтів обладнання протягом всього часу окупації станції", – зазначив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
Він додав, що перебування російських військових, зброї та важкої техніки на майданчику Запорізької АЕС, а також не дотримання вимог Держатомрегулювання "веде до неминучої деградації обладнання та систем станції, важливих для безпеки".
"Це може призвести не лише до зростання кількості відмов обладнання, а й спровокувати виникнення радіаційної аварії", – заявив Котін.
В "Енергоатомі" також нагадали, що дії росіян уже призводили до низки аварійних ситуацій. Зокрема, спроба росіян "розігріти" енергоблок №6 спричинила значне збільшення кількості рідких радіоактивних відходів на майданчику, що "несе потенційну шкоду для персоналу, населення та навколишнього середовища".
Як заявила експертка Одеського центру з питань ядерного нерозповсюдження Валерія Хессе під час онлайн-брифінгу в Stimson Center (аналітична організація Центр Стімсона), ситуація на Запорізькій АЕС ще раз доводить, наскільки важливо створити правовий механізм, який би не дозволяв присутності на таких обʼєктах людей, що можуть втручатися в роботу станції.
"Коли приходять нові люди, які намагаються експлуатувати атомну електростанцію, люди, які не мають права бути там і не знають процедур, звичайно, вони всі порушуються, і належна готовність до надзвичайних ситуацій і реагування на них зазнає негативного впливу", - прокоментувала ситуацію на ЗАЕС Валерія Хессе.
Вона додала, що такі порушення відбуваються через суперечки щодо оперативного управління станцією, "і їх можна легко вирішити з деокупацією АЕС та відновленням належного контролю".
"Тому що атомну станцію ніхто не знає краще, ніж персонал, ніж оператор... які експлуатують її протягом останніх 30 із гаком років", - наголосила Хессе.
У вівторок, 3 жовтня, в МАГАТЕ заявили про успішне проведення ротації своєї місії на окупованій ЗАЕС.
"Ми продовжуємо важливу роботу для забезпечення безпеки та захисту станції. Зараз ми виконуємо наші місії самостійно та з повною потужністю. Я дякую всім країнам, чий внесок робить це можливим", - написав у мережі Х Рафаель Маріано Ґроссі.
Місію МАГАТЕ було засновано рік тому під час візиту Ґроссі на ЗАЕС у надії, що постійна присутність експертів МАГАТЕ на ЗАЕС зможе зменшити ймовірність ядерної аварії.
На початку вересня в МАГАТЕ повідомляли про значне скорочення штату технічного обслуговування на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під контролем російських окупаційних сил. Згідно з повідомленням пресслужби МАГАТЕ, наразі на станції працює приблизно третина персоналу, порівняно з тою кількістю, що була до початку війни.
Як розповідав в інтерв'ю Голосу Америки у травні 2023 р. президент "Енергоатому" Петро Котін, персонал і керівництво Запорізької атомної електростанції очікували, що її деокупація може відбутися "до місяця", але вона триває більше року: "Персонал просто в постійній надії, що це (деокупація - ред.) нарешті станеться, і просто чекає та просить допомоги". Також, за його словами, українські ядерники очікували "значно більшого" від МАГАТЕ.
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