"Переобрання Росії до Ради з прав людини, коли вона продовжує воєнні злочини та звірства, було б потворною плямою", - посол США при ООН

"Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища. Нам потрібно дивитися лише на дії Росії, щоб зрозуміти глибину цинізму та нещирості, коли її лідери говорять про прагнення до миру шляхом переговорів", - переконаний Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН.

Про це Вуд заявив 9 жовтня під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячене, у першу чергу, трагедії у селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня від ракетного удару загинуло 52 людини.

Засідання запросила України, його проведення підтримали більша частина членів Ради Безпеки, у тому числі США та Велика Британія. Переважна більшість країн-членів категорично засудили воєнний злочин, скоєний російськими військовими, згадуючи той факт, що балістична ракета знищила одну шосту населення селища. Водночас російський посол Василь Небезня, виступаючи на засіданні, вже традиційно відкинув звинувачення, вчергове називавши їх «провокацією».

Водночас заступниця генсекретаря з політичних питань Розмарі Дікарло озвучила нові цифри щодо загальної кількості постраждалих цивільних.

За її словами, станом на 8 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що в результаті війни загинуло 9806 мирних жителів, у тому числі 560 дітей. Ще 17962 цивільних особи отримали поранення, серед них 1196 - діти. "Про те, реальні цифри ймовірно значно вищі, і, на жаль, вони будуть продовжувати зростати, якщо поточні тенденції збережуться", - додала вона.

Також, за словами Дікарло, ООН стурбований тим, що останні кілька тижнів Росія поновила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. "Безпосередній вплив таких нападів очевидний. Так само очевидний той факт, що міжнародне гуманітарне право зобов'язує сторони збройного конфлікту захищати цивільне населення", - заявила вона.

Зараз Російська Федерація старанно косплеє свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої

Український посол Сергій Кислиця у своєму виступі знову провів паралелі між діями росіян в Україні та нацистів під час Другої світової, які так само намагалися "стерти з мапи цілі поселення". Він процитував слова місцевої жительки про те, що "одною ракетою росіяни поховали все село. В кожній хаті буде одна труна, в деяких навіть три, п'ять. Лише кілька людей залишилися живими в селі". "Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів. Це сталося 80 років тому, під час вторгнення нацистів в Україну. І зараз Російська Федерація старанно копіює свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої", - зазначив український дипломат.

Роберт Вуд, заступний постійного представника США при ООН, своєю чергою, нагадав, що мешканці Грози прийшли на похорон, оплакувати смерть. "Люди зібралися у скорботі. Тепер їхні рідні у скорботі за ними", - зазначив він. Вуд також додав, що все це відбувається на тлі того, що Росія намагається повернутися до складу Ради ООН з прав людини.

Дипломат відзначив, що російські ракети говорять голосніше за слова. Адже Росія "продовжує порушувати міжнародне право, включаючи Статут ООН", і водночас просить країни підтримати її обрання до Ради з прав людини після того, як Генеральна Асамблея призупинила її роботу "за вчинення грубих і систематичних порушень прав людини, а також за порушення нею міжнародних гуманітарного права під час її агресії проти України".

За словами Вуда, Рада з прав людини є головним органом ООН, який займається просуванням поваги до прав людини та їх захистом в усьому світі. "Переобрання Росії до цього органу, хоча вона відкрито продовжує здійснювати воєнні злочини та інші звірства, було б потворною плямою, яка підірвала б довіру до установи та Організації Об’єднаних Націй", - заявив він.

Заступник посла переконаний, що після призупинення повноважень у квітні минулого року, Росія могла б припинити кричущу практику нехтування правами людини. Натомість вона її подвоїла, тому "саме дії Росії роблять її непридатною для роботи в Раді з прав людини".

Як вже повідомляв "Голос Америки", Росія намагається повернути до Ради ООН з прав людини. На сайті ООН ця країна значиться кандидатом у члени ради на 2024-2026 роки. Вибори пройдуть вже у вівторок, 10 жовтня у Женеві.

Дипломати стверджують, що Росія веде досить агресивну кампанію на свою підтримку, зокрема, працюючи з малими країнами та обіцяючи їм зерно та зброю в обмін на голоси. Генеральна асамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини у квітні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення.

У відповідь на засідання, яке відбулося 9 жовтня, Росія вже скликала власне засідання на 13 жовтня, на якому знову планує обговорювати постачання Заходом зброї Україні.