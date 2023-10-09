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"Переобрання Росії до Ради з прав людини, коли вона продовжує воєнні злочини та звірства, було б потворною плямою", - посол США при ООН
"Лише за один ранок було знищено 15% мешканців селища. Нам потрібно дивитися лише на дії Росії, щоб зрозуміти глибину цинізму та нещирості, коли її лідери говорять про прагнення до миру шляхом переговорів", - переконаний Роберт Вуд, заступник постійного представника США при ООН.
Про це Вуд заявив 9 жовтня під час засідання Ради Безпеки ООН, яке було присвячене, у першу чергу, трагедії у селі Гроза на Харківщині, де 5 жовтня від ракетного удару загинуло 52 людини.
Засідання запросила України, його проведення підтримали більша частина членів Ради Безпеки, у тому числі США та Велика Британія. Переважна більшість країн-членів категорично засудили воєнний злочин, скоєний російськими військовими, згадуючи той факт, що балістична ракета знищила одну шосту населення селища. Водночас російський посол Василь Небезня, виступаючи на засіданні, вже традиційно відкинув звинувачення, вчергове називавши їх «провокацією».
Водночас заступниця генсекретаря з політичних питань Розмарі Дікарло озвучила нові цифри щодо загальної кількості постраждалих цивільних.
За її словами, станом на 8 жовтня Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтвердило, що в результаті війни загинуло 9806 мирних жителів, у тому числі 560 дітей. Ще 17962 цивільних особи отримали поранення, серед них 1196 - діти. "Про те, реальні цифри ймовірно значно вищі, і, на жаль, вони будуть продовжувати зростати, якщо поточні тенденції збережуться", - додала вона.
Також, за словами Дікарло, ООН стурбований тим, що останні кілька тижнів Росія поновила атаки на українську енергетичну інфраструктуру. "Безпосередній вплив таких нападів очевидний. Так само очевидний той факт, що міжнародне гуманітарне право зобов'язує сторони збройного конфлікту захищати цивільне населення", - заявила вона.
Зараз Російська Федерація старанно косплеє свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настроїСергій Кислиця, Постійний представник України при ООН
Український посол Сергій Кислиця у своєму виступі знову провів паралелі між діями росіян в Україні та нацистів під час Другої світової, які так само намагалися "стерти з мапи цілі поселення". Він процитував слова місцевої жительки про те, що "одною ракетою росіяни поховали все село. В кожній хаті буде одна труна, в деяких навіть три, п'ять. Лише кілька людей залишилися живими в селі". "Ми в Україні добре пам’ятаємо подібні історії про стирання цілих населених пунктів з карти, знищення поселень та вбивство їхніх жителів. Це сталося 80 років тому, під час вторгнення нацистів в Україну. І зараз Російська Федерація старанно копіює свій взірець для наслідування – Третій рейх. Вбиваючи людей, намагаючись анексувати території, підживлюючи власні імперські настрої", - зазначив український дипломат.
Роберт Вуд, заступний постійного представника США при ООН, своєю чергою, нагадав, що мешканці Грози прийшли на похорон, оплакувати смерть. "Люди зібралися у скорботі. Тепер їхні рідні у скорботі за ними", - зазначив він. Вуд також додав, що все це відбувається на тлі того, що Росія намагається повернутися до складу Ради ООН з прав людини.
Дипломат відзначив, що російські ракети говорять голосніше за слова. Адже Росія "продовжує порушувати міжнародне право, включаючи Статут ООН", і водночас просить країни підтримати її обрання до Ради з прав людини після того, як Генеральна Асамблея призупинила її роботу "за вчинення грубих і систематичних порушень прав людини, а також за порушення нею міжнародних гуманітарного права під час її агресії проти України".
За словами Вуда, Рада з прав людини є головним органом ООН, який займається просуванням поваги до прав людини та їх захистом в усьому світі. "Переобрання Росії до цього органу, хоча вона відкрито продовжує здійснювати воєнні злочини та інші звірства, було б потворною плямою, яка підірвала б довіру до установи та Організації Об’єднаних Націй", - заявив він.
Заступник посла переконаний, що після призупинення повноважень у квітні минулого року, Росія могла б припинити кричущу практику нехтування правами людини. Натомість вона її подвоїла, тому "саме дії Росії роблять її непридатною для роботи в Раді з прав людини".
Як вже повідомляв "Голос Америки", Росія намагається повернути до Ради ООН з прав людини. На сайті ООН ця країна значиться кандидатом у члени ради на 2024-2026 роки. Вибори пройдуть вже у вівторок, 10 жовтня у Женеві.
Дипломати стверджують, що Росія веде досить агресивну кампанію на свою підтримку, зокрема, працюючи з малими країнами та обіцяючи їм зерно та зброю в обмін на голоси. Генеральна асамблея ООН призупинила роботу Росії у Раді з прав людини у квітні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення.
У відповідь на засідання, яке відбулося 9 жовтня, Росія вже скликала власне засідання на 13 жовтня, на якому знову планує обговорювати постачання Заходом зброї Україні.
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- Голос Америки
Нездатність підтримати Україну та Ізраїль заохочує терористів - законодавці США
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл закликав США та світ до єдності, щоб засудити напад руху ХАМАС на Ізраїль та надати додаткову допомогу як Ізраїлю, так і Україні.
"Нездатність підтримати друзів під ударом — у Києві чи Тель-Авіві — лише підбадьорить найбільшого у світі державного спонсора тероризму та його авторитарних колег, які уважно чекають на послаблення американського лідерства та західної солідарності", - йдеться в заяві сенатора.
Він зауважив, що саме Іран, який надає Росії дрони для використання в Україні, оснащує та тренує ХАМАС.
"Терористи, відповідальні за цю війну проти Ізраїлю, що триває, були навчені та оснащені Іраном, тією самою терористичною державою, яка надає смертоносні дрони Росії для нападу на Україну. Мають бути наслідки для тих, хто проводить або підтримує такий терор", - заявив Макконнелл.
Сполучені Штати визнали ХАМАС терористичною організацією у 1997 році.
Макконнелл запевнив, що терор на ізраїльській землі є гострим проявом узгоджених терористичних зусиль, які загрожують Сполученим Штатам, їх партнерам на Близькому Сході та вільним суспільствам у всьому світі.
Співголова Групи підтримки України в Конгресі США демократка Марсі Каптур провела паралелі між терором, направленим проти Їзраїлю та проти України.
"Мене продовжує жахати та лякає жорстокість терористів ХАМАС, які атакують невинних ізраїльських цивільних осіб різного віку. Сліди іранської стратегії та технологій присутні тут так само, як і в атаках на Україну", - йдеться у заяві конгресвумен. Каптур рішуче виступила проти будь-якого терору і підтримала ізраїльський народ.
"Наша Палата представників має швидко відновити порядок, щоб бути ефективним інструментом для людей нашої країни та виконувати обов’язки нашої країни як лідера вільного світу", - написала Каптур.
Як раніше повідомляв Голос Америки, cенатор-демократ Бен Кардін повідомив про підготовку законопроєкту, який би забезпечив Ізраїль інструментами, необхідними для самооборони.
В неділю Голова комітету із закордонних справ Палати представників конгресмен-республіканець Майк Маккол закликав Конгрес ухвалити резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження ХАМАСу ще до обрання нового спікера Палати представників. Він попередив, що блокування роботи Конгресу "буде небезпечним сигналом для супротивників Америки". Маккол сказав, що він та провідний демократ в його комітеті Грегорі Мікс працюють над відповідною резолюцією.
Президент США Джо Байден запевнив Ізраїль у підтримці США та заявив про "свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю".
- Голос Америки
Нові стратегії війни. Експерти про уроки війни в Україні для американської армії
Дрони та нові технології змінюють сучасні умови ведення бою, але найбільш смертоносною залишається традиційна артилерія. Такі висновки військових експертів про зміни у характері ведення війни на основі вивчення досвіду в Україні, пише видання DefenseNews.
У публікації DefenseNews наголошує на тому, що армія США уважно стежила за трендами ведення війни в Україні та, відповідно до цього, переосмислила модернізацію своїх танків та стратегію щодо використання дронів.
“Змінюється характер ведення війни. За останні кілька років він змінився через війну в Україні. Думаю, що він продовжить змінюватись, і разом із цим буде змінюватись наше мислення”, – говорить Начальник штабу армії генерал Ренді Джордж в інтервʼю виданню.
Змінюється характер ведення війни. За останні кілька років він змінився через війну в Україні. Думаю, що він продовжить змінюватись і разом із цим буде змінюватись наше мисленняРенді Джордж
За інформацією видання, армія США планує опублікувати нову стратегію з використання артилерійських систем на полі бою.
На думку генерала голови командування армії США з модернізації сухопутних військ Джеймса Рейні, все що відбувається на полі бою в Україні, “має відношення до високоточної зброї та нових технологій, але найбільш смертоносною залишається традиційна артилерія”.
На критичній важливості артилерії у війні в Україні зауважує й колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес. На його думку, необхідний багаторівневий підхід до артилерії, використовуючи різні типи артилерії і боєприпасів, які працюють на різних радіусах дальності.
На думку експертів, армія США незабаром також матиме інформацію про успішність танків M1 Abrams у боях проти російських військових, оскільки США передали Україні 31 танк цієї комплектації.
За словами Джеймса Рейні, війна в Україні продемонструвала також необхідність вміння воювати під постійним спостереженням з космосу, електромагнітних засобів чи соціальних мереж. Іншим викликом стала підтримка спорядження у логістичному ланцюжку. DefenseNews відзначає, що лише через кілька місяців після початку війни американські військові з території Польщі проводили дистанційну підтримку та обслуговування обладнання для українських військових.
Вивчаючи війну в Україні, в НАТО виносять висновки щодо нових та старих уроків ведення бойових дій. Серед старих – конкуренція військового виробництва має значення, а от новіші уроки – дрони стали новим, недорогим і ефективним способом додати третій вимір до воєнних операцій. Інші ж уроки отримують своє підтвердження, як то поєднання розвідданих із проведенням операцій. На цьому наголосив головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО генерал Сухопутних сил США Кріс Каволі під час отримання нагороди від Центру аналізу європейської політики (CEPA), який нагородив його 2023 Transatlantic Leadership Award. За словами Кріса Каволі, НАТО ділиться цими уроками з українськими колегами, які їх успішно та швидко адаптують.
Кріс Каволі підкреслив – індустріальний компонент і ресурси мають значення, особливо після кількох місяців війни. Каволі також наголошує на суттєвій ролі дронів у війні, що він відносить до “нових уроків”: “Дрони, а також безпілотники показали себе надзвичайно ефективно як дуже недорогий спосіб додати третій вимір. Це потребує лише незначної підтримки, навчання та має значні результати на полі бою”.
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Яна Степаненко: “Зараз я ходжу і вже трішки бігаю”. Відео
“Зараз я ходжу і вже трішки бігаю”, каже Яна Степаненко. Після одного року і двох місяців реабілітації у США, родина Степаненків повернулася в Україну. 12-річні Яна та Ярослав з мамою Наталією оселилися у Львові. З ними зустрілися кореспонденти Голосу Америки.
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