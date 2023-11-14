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Прозорро.Продажі стане головною платформою з продажу вилучених російських активів – Сергій Бут. Відео

Прозорро.Продажі стане головною платформою з продажу вилучених російських активів – Сергій Бут. Відео
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Прозорро.Продажі стане головною платформою з продажу вилучених російських активів – Сергій Бут. Відео

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Сергій Бут – директор Прозорро.Продажі, платформи, що стане головною з продажу вилучених російських активів.

Через цю державну електронну систему торгів, в якій проходять державні онлайн-аукціони, за сім років вдалося продати майна на 80 млрд гривень. Вже після вторгнення саме через Прозорро.Продажі продавалися конфісковані активи дочок російських банків. Від продажів активів Сбербанку та Промінвестбанку вдалося отримати до бюджету понад 3 млрд гривень.

Про те, як система допомагає боротися з корупцією, що гарантує ефективність роботи платформи, скільки майна ще залишилося у державній власності Сергій Бут у Нью-Йорку розповів Ірині Соломко.

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