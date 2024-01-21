У Німеччині продовжуються багатотисячні протести проти ультраправих

Десятки тисяч людей знову вийшли на протести по всій Німеччині в неділю, 21 січня, спрямовані проти ультраправої партії AfD (Alternative für Deutschland – Альтернатива для Німеччини), після того, як стало відомо, що члени партії обговорювали плани масової депортації на зустрічі екстремістів. Про це повідомляє агентство AFP.

За даними ARD, на мітингу проти ультраправих у Мюнхені в неділю очікувалося близько 25 000 людей, а ще 10 000 мали приєднатися до протесту в Кельні.

Протягом дня агентство AFP повідомило, що марш протесту проти ультраправих у Мюнхені був зірваний у неділю після того, як десятки тисяч людей вийшли в центр міста, й організатори були змушені закликати протестувальників розійтися з міркувань безпеки.

За словами організаторів, на демонстрацію прийшло близько 50 000 людей, що є вдвічі більше, ніж було зареєстровано для участі в заході, тоді як за іншими оцінками ця цифра була ще більшою, повідомив журналіст AFP.

Поліція оцінила кількість протестувальників у близько 100 000, згідно з повідомленням німецької щоденної газети Sueddeutsche Zeitung.

Люди, які прийшли до місця запланованої акції протесту, несли плакати з написами “Нацисти геть” і “Ніколи більше – це зараз”.

За оцінками німецького громадського мовника ARD, близько 250 000 демонстрантів уже збиралися в містах по всій країні напередодні в суботу, 20 січня.

Загалом демонстрації були оголошені приблизно в 100 місцевостях по всій Німеччині з п'ятниці до вихідних, у тому числі в Мюнхені та Берліні в неділю.

Протестувальники, зокрема, зібралися перед німецьким парламентом у Берліні, та планували вийти на демонстрації в містах на сході, де AfD має значну підтримку.

Загалом, за даними організаторів протестів, на які посилається AFP, понад 1,4 мільйона людей протестували у Німеччині проти ультраправих протягом вихідних.

Хвиля протестів проти ультраправої партії була викликана звітом розслідувального видання Correctiv, оприлюдненим 10 січня, який показав, що члени AfD обговорювали видворення іммігрантів і “неасимільованих громадян” на зустрічі з екстремістами.

Серед учасників переговорів був Мартін Зельнер, лідер австрійського Ідентитарного руху, який підтримує теорію змови про “велике заміщення”, яка стверджує, що існує змова небілих мігрантів, щоб замінити “корінне” біле населення Європи.

“Займи позицію”

Новина про зустріч ультраправих сколихнула Німеччину в той час, коли AfD стрімко набирає популярності в опитуваннях громадської думки, всього за кілька місяців до трьох великих регіональних виборів у східній Німеччині, де їхня підтримка є найсильнішою.

Антиміграційна партія підтвердила присутність своїх членів на зустрічі, але заперечила, що вона бере участь у проєкті “реміграції”, який просуває Зельнер.

Не лише політики, а й церковні лідери та футбольні менеджери Бундесліги закликали людей виступити проти ультраправих.

Канцлер Олаф Шольц, який приєднався до демонстрації минулих вихідних, сказав, що будь-який план вислати іммігрантів або німецьких громадян є рівнозначний “нападу на нашу демократію, і, своєю чергою, на всіх нас”.

Він закликав “усіх зайняти позицію – за єдність, за толерантність, за нашу демократичну Німеччину”.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер заявила в газетах пресгрупи Funke, що зустріч ультраправих нагадувала “жахливу Ванзейську конференцію”, на якій нацисти планували знищити європейських євреїв у 1942 році.

“Величезна невизначеність”

Протести проти ультраправих можуть “відновити довіру до демократичної поведінки”, заявив телеканалу Welt TV Йозеф Шустер, голова Центральної ради євреїв Німеччини.

За словами Шустера, євреї в країні відчули “величезну невизначеність”, яку спричинила хвиля антисемітських інцидентів після початку війни ХАМАСу з Ізраїлем.

Протестувальники вперше зібралися минулих вихідних у Берліні та Потсдамі, де проходив мітинг екстремістів. Відтоді протести набирали темп.