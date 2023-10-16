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- Голос Америки
Пріцкер у Києві: “Звикайте бачити мене тут”
Спеціальна представниця США з відновлення України Пенні Пріцкер у понеділок, 16 жовтня, вперше прибула до Києва з візитом. Пріцкер зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським, очільниками Національного антикорупційного бюро й Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та представниками американського бізнесу в Україні.
Президент Зеленський, коментуючи зустріч з Пріцкер, зазначив на своїй сторінці в мережі Х: “Цей візит є сигналом потужної та стійкої підтримки з боку Сполучених Штатів. Ми обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури України з наближенням зими, а також критичні потреби у відновленні”.
Зеленський також закликав до збільшення американських приватних інвестицій в українську економіку, включно з сільським господарством, машинобудуванням та хімічним виробництвом, серед інших.
“Вдячний президенту Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народу за підтримку України”, - додав він.
Своєю чергою, посолка США в Україні Бріджит Брінк, яка супроводжувала Пенні Пріцкер під час візиту, схвально відгукнулася про зустрічі з представниками американського бізнесу та главами НАБУ і САП.
“Дякую американському бізнесу та [Американські торговій палаті в Україні] за вашу непохитну підтримку успішного відновлення України”, - зауважила Брінк на своїй сторінці в мережі Х.
Сама Пріцкер під час пресконференції на заводі Coca Cola під Києвом теж висловила задоволення зустрічами, назвавши їх “дуже продуктивними”, повідомляє Радіо Свобода.
“Частина нашої роботи […] полягає в тому, щоб справді допомогти Україні продовжувати реформи та політики, які можуть дозволити нам залучати все більше і більше інвестицій в Україну”, - сказала Пріцкер, яку цитує Радіо Свобода.
“Звикайте бачити мене тут, тому що я повернуся”, - додала вона анонсувавши візити в Україну 2024 року.
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"Питання ціни впливає на їхню думку". Соціологи розповіли, чому серед американців знижується рівень підтримки надання допомоги Україні
Пересічні американці й надалі значною мірою підтримують надання зброї та фінансової допомоги Україні. Втім, як свідчать свіжі соціологічні опитування, рівень підтримки знижується. Серед причин аналітики називають економічні проблеми у США, інформаційну втому від затяжної війни та гучні заяви окремих американських політиків.
"Я за те, щоб фінансувати Україну у війні стільки, скільки потрібно. Ми точно не хочемо, щоб Росія, Китай захопили ту частину світу. Ми не витрачаємо багато грошей, ми фактично даємо їм спорядження, танки та інше. Тож я не дуже хвилююся через гроші. Крім того, ми дуже багата країна", - відповів на запитання Голосу Америки щодо ставлення до підтримки України Девід Неве зі штату Мічиган, який приїхав на кілька днів до американської столиці.
Натомість інша гостя Вашингтона - Сінді Фолман із Флориди - акцентувала увагу на необхідності саме гуманітарної допомоги і наголосила на великих витратах США: "Я б надсилала на гуманітарні потреби. Це дуже сумно, що відбувається з людьми там і думаю, ми повинні їм допомогти. Це дорого, і в нашій країні зараз є свої проблеми. Тож багато людей хотіли б, щоб кошти йшли на інші напрямки. Але я просто відчуваю, оскільки США справді допомогли багатьом людям у різних країнах у скрутний час, що це один із таких."
"Вони, ймовірно, не думали, що ми витратимо на це стільки грошей"
Бажання американців надавати Україні озброєння досі істотне, втім знизилося за останній час. Про це свідчить спільне опитування міжнародної дослідницької компанії Ipsos та агенції Reuters, проведене на початку жовтня. За його даними, 41% громадян США вважають, що Вашингтон має забезпечити Україну зброєю, тоді як у червні цього року прихильників надання Києву озброєння було 65%, у травні - 46%. Автори опитування розповіли, що рівень підтримки серед населення США і збройної, і економічної допомоги Україні знижується через власні фінансові клопоти американців.
"Ґрунтуючись на наших опитуваннях, а також на деяких інших свіжих опитуваннях, я скажу, що найважливішою причиною
Найважливішою причиною наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пальногоМарк Поляк, президент відділу аналітики компанії Ipsos
наразі є поточний стан економіки, особливо вартість основних продуктів і пального. Так, наприклад, коли ми поставили запитання про готовність платити за пальне, аби зберегти санкції проти Росії, ми з'ясували, що 54% американців більше не хочуть платити за це в обмін на санкції, з них - 40% демократів і 66% республіканців. Раніше такого не було", - так прокоментував Українській службі Голосу Америки дані нещодавніх опитувань Марк Поляк, президент відділу аналітики компанії Ipsos.
Проте значна кількість американців досі підтримує надання допомоги Україні, свідчить опитування Chicago Council on Global Affairs, проведене на початку вересня. За його даними, шість із десяти громадян США виступають за надання Україні зброї та грошей. Втім, за рік підтримка теж знизилася - на 5% щодо фінансової допомоги і на 2% щодо зброї. Аналітики Chicago Council on Global Affairs падіння підтримки називають неістотним з огляду на тривалість війни, хоча теж наголошують на економічному факторі.
"Підтримка залишається досить значною, якщо задуматися над тим, як довго триває війна, наскільки довше, ніж, ймовірно, американці прогнозували спочатку, і скільки грошей у вигляді економічної та військової допомоги було надано Україні, розповіла в інтервʼю Українській службі Голосу Америки аналітикиня Chicago Council on Global Affairs Діна Смельц.
Вона додала, що американці не очікували, що війна триватиме так довго, а будь-який затяжний конфлікт закономірно починає втрачати підтримку.
"Інший фактор - що вони (громадяни США, - ред.), ймовірно, не думали, що ми витратимо на це стільки грошей. Це складно усвідомити, але вартість видається ще одним фактором. З огляду на питання про вартість для домогосподарств США, питання ціни впливає на їхню думку", - зазначила Смельц.
Україна - в полі зору американців
При цьому соціологи наголошують, що попри тривалу війну та економічні виклики, тема України залишається незвично актуальною для пересічних американців, які традиційно більше уваги приділяють внутрішнім справам.
Опитування Chicago Council on Global Affairs показують, що в порівнянні з березнем 2022 року, тобто за понад півтора року повномасштабної війни, цікавість до новин із України у США впала на 16%.
При цьому, як розповів президент відділу аналітики компанії Ipsos, більше половини американців продовжують вважати, що українські проблеми потребують уваги США. Він наголосив, що попри певну інформаційну втому, показник, із якою тема України тримається на порядку денному у США, дуже високий.
"Цьому питанню приділяється надзвичайно велика увага. Зазвичай, американці приділяють трохи менше уваги зовнішнім справам, аніж внутрішнім. Але в цьому випадку це не так. Що цікаво, за нашими цифрами, ми бачимо, що 61% демократів і 51% республіканців чули або мають певну інформацію про український контрнаступ. Тож, знову ж таки, це досить великий показник для того, що вважається питанням зовнішньої політики. Також 62% демократів і 53% республіканців чули, що Конгрес не включив додаткову допомогу Україні у державний бюджет", - сказав Марк Поляк.
Заяви політиків впливають на громадян
Водночас останні події у Конгресі також вплинули на думки американців щодо підтримки України, кажуть аналітики Chicago Council on Global Affairs. Вони зазначають: якщо дивитися на цифри загалом, то в останніх опитуваннях підтримка Києва не показує стрімкого падіння, однак серед людей, які асоціюють себе саме з Республіканською партією, воно помітне.
Зокрема, за даними Chicago Council on Global Affairs, підтримка серед прихильників республіканської партії щодо економічної допомоги Україні зменшилася з 75% у березні 2022 року до 47% тепер.
На думку Діни Смельц, цьому посприяли дискусії довкола ухвалення бюджету в Конгресі, а також публічні дебати республіканців перед президентськими виборами.
"Тож тут сталося найбільше падіння. І це справді велика різниця між республіканцями та демократами. Це віддзеркалює те, що відбувається на політичних дебатах. Хоча більшість республіканців у Конгресі підтримує продовження допомоги, є досить гучна меншість, яка піднімає питання, чи варто Сполученим Штатам допомагати Україні, чи зосередитися на інших питаннях. Це те, що кажуть деякі республіканці в Конгресі. І тому, очевидно, деякі республіканці серед громадськості також ставлять їм це запитання", - розповіла Смельц.
Про цей фактор під час дискусії у вашингтонському центрі "Атлантична рада" заявив і ексконгресмен США Том Маліновські. Він зауважив, що деякі республіканці у Конгресі побоюються публічно озвучувати власні щирі переконання у необхідності підтримувати Україну. Маліновські каже, що причиною проблеми є позиція, за його словами, республіканців та лідера партії, які "не озвучують вдумливої критики", а просто заохочують людей [протидіяти підтримці України, - ред.].
"У моєму окрузі, який був більше республіканським, ніж демократичним, у перший рік війни майоріло більше прапорів України, ніж прапорів за [Дональда] Трампа. Люди обирали моральний аргумент", – каже Маліновські.
Натомість зараз, за його словами, підтримка частково падає і це "не тому, що бракує промови президента Байдена", а через позицію "нечисленного, але зростаючого" крила республіканців у Конгресі США, заохочуваних їхнім лідером.
Соціологи кажуть, що свіжі опитування громадської думки у США можуть спрацювати зі зворотнім ефектом і теж можуть впливати на політиків.
"Раніше я працювала в Держдепартаменті, проводила там опитування громадської думки, і можу сказати, що опитування – це частина інформації, яку вони використовують для ухвалення рішень. Але зазвичай це створює певну перешкоду для політиків. Наприклад, якщо є більшість, яка не підтримує певну ініціативу, політикам доведеться звернути на це увагу, або ж вони, ризикуючи популярністю, спробують наставляти громадськість і впливати на неї своїми заявами, розмовами з американським народом про те, чому ця ініціатива важлива чи ні", - пояснила Смельц.
Вона зауважила, що у випадку з останніми соцопитуваннями щодо України президент США Джо Байден може чітко сказати американцям, що більшість громадян США підтримує продовження допомоги Україні: "Але лідери республіканців можуть сказати: дивіться, електорат республіканців розділився і нам також потрібно прислухатися до деяких їхніх проблем. Тож у цьому випадку це може піти в обидва боки."
Як вплине на підтримку України війна в Ізраїлі?
Аналітики прогнозують, що тепер на думку американців щодо підтримки Києва може вплинути і війна в Ізраїлі. Однак разом із побоюваннями, що вона відверне увагу від проблем Києва, експерти бачать шанс навпаки - більше згуртувати людей проти агресорів.
"Я думаю, що тут може бути певне глибше переосмислення. І я думаю "яструби" матимуть сильнішу підтримку серед американського населення, яке починає більше розуміти, що все це пов'язано, і що світ є небезпечним, і вимагає американської участі в регулюванні і захисту мирного ладу", - розповів в інтервʼю Голосу Америки співробітник Атлантичної ради Адріан Каратницький.
Діна Смельц також вважає, що разом із ризиком падіння цікавості до України, ситуація може навпаки підняти актуальність війни в обох країнах:
"Я дійсно думаю, що ситуація в Ізраїлі може відволікти певних людей від України. Але вона також може підкреслити, що люди починають користуватися цими прогалинами. І ми маємо допомогти забезпечити мир у цих двох дуже важливих для США регіонах".
“Путін має платити за звірства” – експерти про передачу Україні 300 млрд заморожених активів Росії
Близько 300 млрд доларів російських активів заморожено на Заході. Обговорення механізмів використання цих активів на користь відновлення економіки України – одна із ключових тем міжнародної спільноти. Мінфін США минулого тижня підтримав передачу Україні доходів від заморожених активів Росії.
У Європі тим часом висувають пропозиції про передачу Україні податків, які збираються на доходи від заморожених російських активів. Експерти наполягають – Путін має заплатити за шкоду Україні і для передачі Україні цих коштів немає юридичних перепон ані в американському, ані в міжнародному законодавстві.
Юридичні механізми передачі заморожених російських активів Україні
Як відновити Україну за рахунок російських грошей, заморожених на Заході, – про це минулого тижня говорили експерти на конференції в Музеї жертв комунізму у Вашингтоні. За різними оцінками, йдеться про приблизно 300 млрд доларів російських активів. Близько 38 млрд суверенних активів РФ, за оцінками, знаходяться у США. В основі обговорення — звіт Ініціативи відновлення демократії (RDI). Організація була заснована у 2017 році російським опозиціонером Гарі Каспаровим з метою поширення та захисту ліберальної демократії в США та за кордоном.
Ми хотіли встановити, як ми можемо взяти ці гроші й передати найбільшій жертві російської агресії без порушення будь-яких американських законівдиректор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн
“RDI опублікував звіт, який закладає юридичне підґрунтя для конфіскації суверенних російських активів – а йдеться про більше ніж $30 мільярдів російських грошей, які збирають пил в американських банках. Тож ми хотіли встановити, як ми можемо взяти ці гроші й передати найбільшій жертві російської агресії без порушення будь-яких американських законів”, – наголошує виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.
Висновок аналізу відповідного законодавства: не існує жодних юридичних перепон для того, щоб передати Україні мільярди російських грошей, заморожених у західних банках. Ці гроші доцільно використати на відновлення економіки України, що потерпає від російської агресії, вважають автори.
“Сполучені Штати та їхні союзники мають необхідні юридичні повноваження та моральне зобов’язання покарати Росію за її жорстокість та незаконні дії шляхом передачі російських суверенних активів Україні”, – йдеться у звіті, підготовленому Ініціативою відновлення демократії. Автори звіту наполягають, що жодні правові перешкоди чи практичні міркування не стоять на заваді використання заморожених активів РФ для відновлення України: “Український народ і міжнародне співтовариство надто довго чекали, щоб змусити Путіна заплатити за скоєні звірства”.
REPO Act та повноваження президента США
У США зареєстровано, але ще не прийнято REPO Act - законопроєкт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Він передбачає надання додаткової допомоги Україні, використовуючи конфісковані суверенні активи РФ.
Український народ і міжнародне співтовариство надто довго чекали, щоб змусити Путіна заплатити за скоєні звірстваЗвіт RDI
Один з авторів звіту RDI Реймонд Толентіно наголошує – Адміністрація президента США має всі повноваження передати Україні заморожені російські активи навіть до прийняття цього законопроєкту.
“Ми переконані, що президент Байден має повноваження відповідно до чинного статуту, який називається Законом щодо надзвичайних економічних повноважень, прийнятим ще у 1970-х. Але, звичайно, ми будемо вітати REPO ACT, який прояснить існуючі повноваження та повністю підтримуємо конгресову ініціативу, яка б прояснила, що у президента є подібна влада”, – говорить партнер юридичної фірми Kaplan Hecker & Fink LLP Реймонд Толентіно.
На підтримку ідеї використання російських заморожених активів висловився нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зауважив, що США та європейські партнери вивчають, які існують юридичні засади для використання цих активів для відновлення України.
“На мою думку, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони мусять за це заплатити. І один зі способів це зробити – якраз через ці активи. Ми маємо переконатись, що для цього є юридична база”, – заявив Блінкен. За його словами, оскільки більшість заморожених активів РФ – в Європі, європейці також мають бути переконані, що для цього існує юридичне підґрунтя.
Пропозиції ЄС і США
Порівняно з європейськими країнами, у Сполучених Штатах знаходиться менш значуща частина заморожених чи іммобілізованих активів Росії. Брюссель вже тривалий час розглядає різні пропозиції передати Україні заморожені російські активи.
Експерти вважають, якщо Вашингтон почне передавати російські активи на відбудову України, інші країни Заходу наслідуватимуть приклад США. Виступаючи на зборах МВФ та Світового банку міністерка фінансів США Дженет Єллен підтримала передачу Україні доходів від заморожених активів РФ. Про повну передачу активів поки не йдеться.
“Я також підтримую консолідацію надмірних доходів від російських заморожених активів у спеціальних клірингових центрах і використання цих коштів на підтримку України”, – заявила Дженет Єллен.
Таким чином, США підтримали пропозицію, яку розглядає Європейський Союз. Вона передбачає спрямування відсотків, отриманих від заморожених російських активів, в Україну. Експерти зауважують – хоч це і крок в правильному напрямку, цього недостатньо.
Потрібно надіслати самі активи. Існує те саме юридичне підґрунтя як для того, щоб передати відсотки, так і для того, щоб передати всі 300 мільярдів доларів заморожених суверенних активівРеймонд Толентіно
“Потрібно надіслати самі активи. Існує те саме юридичне підґрунтя як для того, щоб передати відсотки, так і для того, щоб передати всі 300 мільярдів доларів заморожених суверенних активів”, – говорить Реймонд Толентіно.
Політичний аргумент на користь передачі Україні заморожених російських активів наводить колишній конгресмен Том Маліновські. На його думку, законодавці будуть більш вмотивовані підтримати відновлення України за рахунок Росії ніж із бюджету США.
“Частково тому що небагато законодавців і вочевидь – у Конгресі також, захочуть, щоб США платили від 300 до 500 мільярдів доларів за відбудову України. І чому американці мають платити, щоб виправити те, що наробила Росія? Чому українці мають платити за руйнування, які заподіяла Росія? Росія має за це платити”, – наголошує Том Маліновські.
Втрата суверенних активів також продемонструє неприйнятність агресії для інших країн в майбутньому – говорить політолог Білл Крістол. “Це буде добре для України, звичайно. Але також добре для інших країн побачити, що за агресію проти сусіда доведеться платити, за всі смерті та руйнування. Добре також і для США показати, що ми не просто допомагаємо росіянам і тримаємо їх гроші за замком. Тому, думаю, це відбудеться”, – наголошує ексочільник офісу віцепрезидент США Білл Крістол.
Експерти переконані – США роблять правильні кроки на шляху до передачі Україні заморожених активів Росії, але головна робота попереду – переконатись, що Росія сповна заплатить за шкоду, спричинену її війною.
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Візит Путіна до Пекіна підкреслює економічну та дипломатичну підтримку РФ Китаєм
ТАЙБЕЙ, Тайвань (AP) — Цього тижня президент Росії Путін, за очікуваннями, зустрінеться з китайськими лідерами в Пекіні під час візиту, який підкреслює підтримку Китаєм Москви на тлі її війни в Україні.
Дві країни створили неформальний союз проти Сполучених Штатів та інших демократичних країн, який зараз ускладнюється війною Ізраїлю та ХАМАС. Китай намагався збалансувати свої зв'язки з Ізраїлем з економічними відносинами з Іраном і Сирією, які рішуче підтримує Росія.
Візит Путіна також є демонстрацією підтримки ініціативи китайського лідера Сі Цзіньпіна «Один пояс, один шлях» (BRI), спрямованої на розбудову інфраструктури та розширення впливу Китаю за кордоном.
Путін дав інтерв'ю китайським державним ЗМІ, в якому високо оцінив масштабні, але слабко пов'язані проєкти BRI.
«Так, ми бачимо, що деякі люди вважають це спробою Китайської Народної Республіки поставити когось під свій вплив, але ми бачимо інше, ми просто бачимо бажання співпраці», – сказав він в інтерв’ю державному мовнику CCTV, згідно зі стенограмою Кремля, опублікованій у понеділок.
Російський лідер буде серед гостей на зустрічі з нагоди 10-ї річниці оголошення Сі Цзіньпіном політики BRI, яка обтяжила такі країни, як Замбія та Шрі-Ланка, великим боргом після того, як вони підписали контракти з китайськими компаніями на будівництво доріг і аеропортів та інші громадські роботи, які вони інакше не могли собі дозволити.
Візит Путіна офіційно не підтверджено, але китайські чиновники припустили, що він прибуде пізно в понеділок.
Відповідаючи на запитання журналістів у п’ятницю про візит до Китаю, Путін сказав, що він вестиме переговори щодо проєктів, пов’язаних з «Одним поясом, одним шляхом», які, за його словами, Москва хоче пов’язати з зусиллями економічного альянсу країн колишнього Радянського Союзу, переважно розташованих у Центральній Азії, задля «досягнення спільних цілей розвитку». Він також применшив вплив економічного впливу Китаю в регіоні, який Росія довгий час вважала сферою свого впливу і де вона працювала, щоб зберегти політичний і військовий вплив.
«У нас тут немає ніяких розбіжностей, навпаки, є певна синергія», — сказав Путін.
Путін сказав, що він і Сі також обговорять зростання економічних і фінансових зв'язків між Москвою і Пекіном.
Пекін і Москва мають фінансові зв'язки в енергетичній, високотехнологічній і фінансовій галузях. Важливість Китаю для російського експорту також зросла.
Александр Габуєв, директор Євразійського центру Carnegie Russia, сказав, що з точки зору Китаю, «Росія є безпечним сусідом, дружнім, джерелом дешевої сировини, підтримкою китайських ініціатив на світовій арені, а також джерелом військових технологій, деяких із тих, яких Китай не має».
«Для Росії Китай є рятівним кругом, економічним рятівним кругом у її жорстоких репресіях проти України», — сказав Габуєв Associated Press.
«Це головний ринок для російських товарів, це країна, яка надає свою валюту та платіжну систему для розрахунків між Росією та зовнішнім світом — із самим Китаєм, а також з багатьма іншими країнами, а також є основним джерелом імпорту складних технологій, включаючи товари подвійного призначення, які надходять у російську військову машину».
Габуєв сказав, що хоча Москва і Пекін навряд чи створять повноцінний військовий альянс, їхнє оборонне співробітництво буде розвиватися.
"Я не очікую, що Росія і Китай створять військовий союз", - сказав Габуєв. «Обидві країни є самодостатніми з точки зору безпеки, і вони виграють від партнерства, але жодна насправді не вимагає гарантії безпеки від іншої. І проповідують стратегічну автономію».
«Військового альянсу не буде, але буде тісніша військова співпраця, більше оперативної сумісності, більше співпраці щодо спільної демонстрації сили, у тому числі в таких місцях, як Арктика, і більше спільних зусиль з розробки протиракетної оборони, що ускладнить ядерну політику для США та союзників в Азії та Європі», – додав він.
Китай і колишній Радянський Союз конкурували за вплив під час холодної війни, але потім стали партнерами в економічній, військовій і дипломатичній сферах. Лише за кілька тижнів до вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року Путін зустрівся з Сі в Пекіні, і сторони підписали угоду, яка обіцяє «безмежні» відносини. Спроби Пекіна представити себе як нейтрального мирного посередника у війні Росії проти України були широко відкинуті міжнародною спільнотою.
Сі відвідав Москву. Китай засудив міжнародні санкції, накладені на Росію, але прямо не коментує ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченнями в нібито причетності до викрадень тисяч дітей з України.
- Голос Америки
Президент Байден “шокований” повідомленням про вбивство дитини-мусульманина
Президент США Джо Байден та його дружина Джил “шоковані до нудоти” вбивством шестирічної дитини та спробою вбивства матері дитини в суботу, 14 жовтня, у їхньому домі в штаті Іллінойс. Про це йдеться у пресрелізі, оприлюдненому Білим домом у неділю, 15 жовтня.
“Цьому жахливому акту ненависті немає місця в Америці, і він суперечить нашим основним цінностям: свободі від страху за те, як ми молимося, у що віримо і ким ми є”, - йдеться у пресрелізі.
Інцидент стався у містечку Плейнфілд, де 71-річний Джозеф Чуба на ґрунті ненависті через війну ХАМАСу й Ізраїлю напав з ножем на мусульманську родину, яка винаймала квартиру в його будинку. В результаті нападу загинув шестирічний Вадеа Аль-Фаюме, а його 32-річна мати зазнала важких поранень, повідомляє британське видання The Guardian.
Згідно зі свідченнями матері, які цитує The Guardian, Чуба прийшов до квартири, і коли жінка відчинила двері, господар спробував задушити її, а потім вдарив її ножем, кричачи: “Ви, мусульмани, повинні померти!”
“Детективи змогли визначити, що обидві жертви цього жорстокого нападу були мішенню підозрюваного через те, що вони були мусульманами, і через поточний конфлікт на Близькому Сході за участю ХАМАС та ізраїльтян”, — повідомили в офісі шерифа округу Вілл.
Поліція також повідомила, що кожній з жертв було завдано понад десять поранень ножем у груди, тулуб і руки. До інциденту господар мав добрі стосунки з родиною, згідно з інформацією The Guardian.
“Як американці, ми повинні об’єднатися і відкинути ісламофобію та всі форми фанатизму та ненависті. Я неодноразово казав, що не буду мовчати перед обличчям ненависті. Ми повинні бути однозначними. В Америці немає місця ненависті до будь-кого”, - зазначено в пресрелізі президента Байдена.
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