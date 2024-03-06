Президент Аргентини Хав’єр Мілей анонсував візит до України

Президент Аргентини Хав’єр Мілей у червні відвідає Україну, і в Києві зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.

У вівторок, 5 березня, у своєму особистому акаунті на платформі X президент Мілей підтвердив це, поширивши статтю місцевого видання Infobae.

Це буде перший візит лідера латиноамериканської країни в Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Хав’єр Мілей, економіст-лібертаріанець, був обраний президентом Аргентини у грудні 2023 року. На його інавгурації був присутній серед інших і президент України Володимир Зеленський.

Мілей заявляв, що Аргентина за його правління буде формувати свою міжнародну політику відповідно до політики Сполучених Штатів та Ізраїлю.

Як повідомляло видання Financial Times, пізніше цього року президент Аргентини планує провести саміт держав Латинської Америки на підтримку України. Це ж видання 29 лютого повідомляло, що Україна отримала від Аргентини два вертольоти Мі-171Е російського виробництва.