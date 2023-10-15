Посольство України у США вручило синові Героя України Леоніда Кіндзельского орден Держави

Посолка України в США Оскана Маркарова вручила синові Героя України Леоніда Кіндзельського Андрію Кіндзельському найвищу державну нагороду України - орден Держави та Грамоту про присвоєння Леоніду Кіндзельському звання Герой України (посмертно) за визначні заслуги перед Українською державою у розвитку медичної науки, розробку і впровадження методів діагностики та лікування гострої променевої хвороби. Про це повідомила посолка в дописі у фейсбуці.

«Професора Кіндзельського дуже добре знають чорнобильці, колеги лікарі та науковці як в Україні так і за кордоном. Леонід Кіндзельський був головним радіологом МОЗ УРСР у 1978-1986 роках. З перших днів аварії на ЧАЕС він робив все можливе і неможливе для того, щоб врятувати життя якомога більшої кількості людей, які постраждали від цієї жахливої катастрофи», - йдеться у дописі.

«Завдяки його унікальній методиці лікування, з усіх хворих на променеву хворобу, які лікувались у Києві, не вижив тільки один. Тоді, як хворі, що лікувались в Москві, майже всі померли. Проте, замість подяки радянська влада заборонила Леоніду Кіндзельському продовжувати лікувати хворих за своєю методикою, а його самого звільнили з посади головного радіолога УРСР. Через значне опромінення під час виконання службових обов'язків Леонід Кіндзельський багато років нездужав, проте продовжував активно працювати. Леонід Кіндзельський пішов з життя 19 квітня 1999 року», - написала Оксана Маркарова.

14 грудня 2021 року Президент України Володимир Зеленський присвоїв Леоніду Кіндзельському звання Героя України з удостоєнням ордена Держави (посмертно).