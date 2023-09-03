Посли G7 привітали прогрес України щодо електронного декларування статків чиновників

Наразі відповідь: ні, у нас нічого немає. Ми не бачили нічого, що могло б [...] змусити нас повірити, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження.

Пентагон створив новий вебсайт, метою якого є збір свідчень очевидців і надання доступу громадськості до розсекреченої інформації про "невстановлені аномальні явища" (Unidentified Anomalous Phenomena – UAP англійською) у повітрі, воді, космосі чи кількох середовищах, або, як їх більш вузько називають у побуті, невстановлені літаючі об’єкти – НЛО.

Офіційне довгострокове бачення сайту, яким опікується Універсальний офіс вирішення аномалій Пентагону (All-domain Anomaly Resolution Office англійською) полягає у тому, щоб "[е]фективно та результативно виявляти, відстежувати, аналізувати та управляти невстановленими аномальними явищами за допомогою стандартизованої практики Міністерства оборони, розвідувальної спільноти та цивільної ділової практики; через дотримання найвищих наукових і розвідувальних професійних стандартів; і з максимальною прозорістю та спільною обізнаністю".

"Цей вебсайт надаватиме інформацію, включаючи фотографії та відео, про вирішені випадки НАЯ, коли вони будуть розсекречені та затверджені до оприлюднення", — йдеться в заяві Міністерства оборони США.

Увага і цікавість до НАЯ переживають ренесанс у США останнім часом. У 2022 році кількість невстановлених летючих об’єктів, про які було повідомлено Пентагон, різко збільшилася, у порівнянні з попередніми роками, згідно з новим розсекреченим урядовим звітом, який цитує новинний портал Axios.

Так, у попередньому звіті від червня 2021 року, Офіс директора національної розвідки США повідомив про 144 випадки спостерігання таких феноменів. А вже за період від червня 2021 року до початку 2023 року новий офіс, створений при Міністерстві оборони США для розслідування випадків спостереження НАЯ, отримав 247 нових повідомлень. Загалом, офіс зазначив, що з усієї кількості випадків 171 залишалися непоясненими, передає Axios.

У звіті зроблено висновок, що НАЯ можуть становити загрозу національній безпеці, але у них не було виявлено доказів існування позаземних цивілізацій.

"Наразі відповідь: ні, у нас нічого немає. Ми не бачили нічого, що могло б змусити нас повірити, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження, якщо хочете. Але ми, безумовно, лише на початку цього", — зауважив заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки Рональд Моултрі у спілкуванні з журналістами у грудні 2022 року, зазначає Axios.

У травні 2022 року, у Конгресі США пройшли перші від 1966 року слухання з питання невстановлених аномальних явищ. А вже у липні 2023 року у Конгресі було подано законопроєкт, метою якого було вимагати від уряду США розсекретити наявну інформацію про НАЯ, зокрема, щоб запобігти поширенню теорій змови навколо прибульців, а також переконатися, що уряд не приховує критично важливу інформацію у цій сфері від суспільства, повідомляє видання The New York Times.

Того ж місяця у Конгресі було заслухано військових пілотів США, які також закликали розсекретити наявну інформацію, а також створити умови, за яких пілоти не боялися б говорити про свій досвід зустрічей з аномальними явищами, оскільки це може загрожувати їм осудом, втратою роботи тощо.

На новому сайті опублікований заклик до колишніх і теперішніх працівників американського уряду, службовців збройних сил та контрактних працівників, щоб вони поділилися наявною у них інформацією про НАЯ, починаючи від 1945 року і дотепер. Проаналізована і розсекречена інформація стане доступна широкому загалу у відповідному звіті. Вже зараз на сайті можна переглянути деякі офіційні відео зустрічей з НАЯ та отримати іншу дотичну до цієї теми інформацію.