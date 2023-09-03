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Посли G7 привітали прогрес України щодо електронного декларування статків чиновників
Посли G7 оприлюднили заяву, в якій привітали прогрес України щодо відновлення декларування статків посадовців і депутатів.
"Посли G7 вітають прогрес у відновленні декларування активів для державних посадових осіб. Для забезпечення прозорості та підзвітності, ми відзначаємо важливість уникнення лазівок для орендованих активів та важливість обмежити кількість винятків, пов’язаних з безпекою, зокрема, щодо оприлюднення інформації, лише до випадків тих, хто безпосередньо бере участь у захисті", - мовиться у заяві групи послів G7 з підтримки реформ в Україні, яку вони оприолюднили у мережі Х (у минулому Twitter).
28 серпня під час зустрічі із головою Верховної Ради України посли G7 "підтвердили важливість своєчасного відновлення системи декларування активів задля забезпечення максимальної прозорості, зміцнення антикорупційних установ, таких як САП та НАБУ, та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР ".
Обов’язкове декларування для чиновників тимчасово зупинили в Україні після повномасштабного російського вторгнення в Україну. У вересні 2022-го року в парламенті зареєстрували законопроект щодо відновлення е-декларування.
У липні 2023 року Верховна Рада підтримала цей законопроект в першому читанні.
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Румунія і Молдова засудили чергові російські обстріли українських портів
Румунія і Молдова засудили нічну російську атаку 3 вересня, здійснену на портову інфраструктуру Дунаю в Одеській області.
"Я рішуче засуджую брутальний напад Росії на портову інфраструктуру Одеської області. Росія має відповідати за кожний зруйнований об’єкт інфраструктури. Мої думки з усіма постраждалими. Молдова твердо стоїть з Україною", - заявила у своєму дописі в мережі Х президентка Молдови Мая Санду.
Внаслідок атаки, здійсненої за допомогою безпілотників Shahed-136/131 принаймні двоє людей постраждали. 22 з 25 безпілотників були збиті, але також відбулися влучання у портові об’єкти.
Міністерство оборони Румунії, заяву якого цитує британське видання The Guardian, зазначило, що напади були "невиправданими та глибоко суперечили нормам міжнародного гуманітарного права".
Також румунське Міністерство оборони зауважило, що удар російських безпілотників не створив загрози національній території чи територіальним водам Румунії.
Як повідомляв раніше Голос Америки, напад стався напередодні зустрічі турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з Володимиром Путіним, запланованої на понеділок, 4 вересня. Як очікують, на зустрічі буде обговорено відновлення Чорноморської зернової угоди, яка дозволяла України експортувати своє збіжжя морським шляхом, і з якої Росія вийшла у липні 2023 року. Туреччина відігравала активну роль в укладенні угоди у липні 2022 року і послідовно виступає за її відновлення.
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Путін зміцнює політичні позиції після смерті Пригожина - експерти
Путін зміцнив свої позиції всередині країни після загибелі в Росії очільника групи "Вагнер" Євгена Пригожина, заявив колишній командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, адмірал у відставці Джеймс Ставрідіс в ефірі радіо WABC 770 AM.
За його словами, якщо бунт Пригожина наприкінці червня ослабив позиції господаря Кремля, то смерть керівника "Вагнера" знову зміцнила Путіна.
“Це зміцнює Путіна, який був ослаблений цим повстанням. Тепер він набирає трохи, вибачте за каламбур, швидкості польоту. … Путін зараз готовий повернути всю свою увагу до України. І це погана новина”, — пише про інтерв'ю зі Ставрідісом у програмі Cats Roundtable в неділю, 3 вересня, видання The Hill.
Наслідки загибелі Пригожина для Кремля в ефірі Al Jazeera прокоментував також колишній помічник держсекретаря США зі зв'язків з громадськістю Пі Джей Кроулі.
“Якщо він (Путін - ред.) був ослаблений ще два місяці тому, зараз він утверджується як авторитарний лідер, який дає зрозуміти оточенню: якщо вони підуть всупереч царю, то будуть наслідки”, - зазначив Пі Джей Кроулі.
Своєю чергою Самюель Рамані, дослідник RUSI, британського королівського аналітичного центру, який займається оборонними дослідженнями, вважає, що зміцнення позицій Путіна короткотривале. На думку експерта, Кремль все ще може мати проблеми всередині країни з ультранаціоналістичними групами, які незадоволені російськими військовими невдачами в Україні.
“Я думаю, що в короткостроковій перспективі це придушить будь-які ультранаціоналістичні заворушення”, — коментує Самюель Рамані смерть Пригожина виданню NBC News. - “Однак заглядаючи наперед, немає впевненості, що ультранаціоналістичний рух знову не мобілізується, особливо, якщо вибори мають відбутися в березні 2024 року”.
Слабкістю Путіна росіяни можуть вважати успіхи українського контрнаступу, вважає експерт Рамані. Ще одним ризиком для президента Росії є також внутрішня боротьба всередині збройних сил РФ: “Іншим ризиком є розрив, що триває між рядовим і начальницьким складом військових — призовниками, молодшими офіцерами та їхніми старшими офіцерами - в усіх питаннях, починаючи від жорсткості командної структури до браку харчів та військової форми”, — сказав він.
Аналітик з питань оборони у британському Університеті міста Бат Патрік Бері в ефірі Al Jazeera висловив думку, що смерть Пригожина не сприятиме політичній стабільності в Росії. “Це ще не кінець політичної нестабільності”,- сказав він.
Хоча в оточенні Путіна може виникнути невдоволення, російський лідер не допустить повторення загрози, яку становив для нього Пригожин і його група "Вагнер", - заявив у коментарі NBC News Кейр Джайлз, експерт з російської військової трансформації, старший консультант з питань Росії та Євразії в лондонському Chatham House.
“На відміну від будь-кого з найближчого оточення Путіна, "Вагнер" був руйнівним елементом поза пірамідою влади. Будь-хто інший, хто збирається кинути виклик Путіну, навряд чи опиниться в такому ж становищі, тому що ніхто інший поза внутрішніми силовими структурами не має доступу до ресурсів, які мав Пригожин”, — аналізує Джайлз.
За словами експерта, потенційні опоненти Путіна зацікавлені в збереженні своїх статків та безпеки: “Ті, хто міг розглядати можливість виступити проти Москви, швидко переоцінять свої розрахунки ризиків, побачивши, що сталося з Пригожиним”.
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США відкривають ширший доступ до матеріалів про "невстановлені аномальні явища"
Наразі відповідь: ні, у нас нічого немає. Ми не бачили нічого, що могло б [...] змусити нас повірити, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження.Рональд Моултрі, заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки США
Пентагон створив новий вебсайт, метою якого є збір свідчень очевидців і надання доступу громадськості до розсекреченої інформації про "невстановлені аномальні явища" (Unidentified Anomalous Phenomena – UAP англійською) у повітрі, воді, космосі чи кількох середовищах, або, як їх більш вузько називають у побуті, невстановлені літаючі об’єкти – НЛО.
Офіційне довгострокове бачення сайту, яким опікується Універсальний офіс вирішення аномалій Пентагону (All-domain Anomaly Resolution Office англійською) полягає у тому, щоб "[е]фективно та результативно виявляти, відстежувати, аналізувати та управляти невстановленими аномальними явищами за допомогою стандартизованої практики Міністерства оборони, розвідувальної спільноти та цивільної ділової практики; через дотримання найвищих наукових і розвідувальних професійних стандартів; і з максимальною прозорістю та спільною обізнаністю".
"Цей вебсайт надаватиме інформацію, включаючи фотографії та відео, про вирішені випадки НАЯ, коли вони будуть розсекречені та затверджені до оприлюднення", — йдеться в заяві Міністерства оборони США.
Увага і цікавість до НАЯ переживають ренесанс у США останнім часом. У 2022 році кількість невстановлених летючих об’єктів, про які було повідомлено Пентагон, різко збільшилася, у порівнянні з попередніми роками, згідно з новим розсекреченим урядовим звітом, який цитує новинний портал Axios.
Так, у попередньому звіті від червня 2021 року, Офіс директора національної розвідки США повідомив про 144 випадки спостерігання таких феноменів. А вже за період від червня 2021 року до початку 2023 року новий офіс, створений при Міністерстві оборони США для розслідування випадків спостереження НАЯ, отримав 247 нових повідомлень. Загалом, офіс зазначив, що з усієї кількості випадків 171 залишалися непоясненими, передає Axios.
У звіті зроблено висновок, що НАЯ можуть становити загрозу національній безпеці, але у них не було виявлено доказів існування позаземних цивілізацій.
"Наразі відповідь: ні, у нас нічого немає. Ми не бачили нічого, що могло б змусити нас повірити, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження, якщо хочете. Але ми, безумовно, лише на початку цього", — зауважив заступник міністра оборони з питань розвідки та безпеки Рональд Моултрі у спілкуванні з журналістами у грудні 2022 року, зазначає Axios.
У травні 2022 року, у Конгресі США пройшли перші від 1966 року слухання з питання невстановлених аномальних явищ. А вже у липні 2023 року у Конгресі було подано законопроєкт, метою якого було вимагати від уряду США розсекретити наявну інформацію про НАЯ, зокрема, щоб запобігти поширенню теорій змови навколо прибульців, а також переконатися, що уряд не приховує критично важливу інформацію у цій сфері від суспільства, повідомляє видання The New York Times.
Того ж місяця у Конгресі було заслухано військових пілотів США, які також закликали розсекретити наявну інформацію, а також створити умови, за яких пілоти не боялися б говорити про свій досвід зустрічей з аномальними явищами, оскільки це може загрожувати їм осудом, втратою роботи тощо.
На новому сайті опублікований заклик до колишніх і теперішніх працівників американського уряду, службовців збройних сил та контрактних працівників, щоб вони поділилися наявною у них інформацією про НАЯ, починаючи від 1945 року і дотепер. Проаналізована і розсекречена інформація стане доступна широкому загалу у відповідному звіті. Вже зараз на сайті можна переглянути деякі офіційні відео зустрічей з НАЯ та отримати іншу дотичну до цієї теми інформацію.
Успіх контрнаступу ЗСУ може змінити позицію Китаю щодо Росії. Аналіз експертів
Китай може відіграти значну роль у перебігу російської війни в Україні: або посилити Росію смертоносною зброєю, або навпаки, за певних умов розірвати відносини з російським партнером, що послабить армію РФ. Наразі офіційний Пекін запевняє, що їхня позиція в питанні війни нейтральна. Оглядачі, з якими поспілкувались журналісти Голосу Америки, сумніваються в цьому. Ми розпитали експертів-китаєзнавців у Вашингтоні про роль Пекіна у війні та яку політику має вести Україна стосовно Китаю.
Тонка гра Китаю: баланс між Заходом та Росією
Китай намагається балансувати. З одного боку, влада у Пекіні хоче, аби її сприймали на міжнародній арені як конструктивного учасника дипломатії, що може відіграти важливу роль у стимулюванні переговорів про мир в Україні. З іншого — з часу повномасштабного вторгнення Пекін постійно демонструє бажання зміцнити відносини з Росією, — аналізує колишній посол США в Росії, а нині — професор Стенфордського університету Майкл Макфол.
"Вони намагаються грати дуже тонку гру. З одного боку, вони намагаються триматись поруч зі своїм автократичним партнером та союзником, Росією, дотримуючись так званого пакту "друзі без обмежень", документу, який вони підписали з Росією перед тим, як Путін вдерся в Україну. А з іншого боку — не відштовхувати Захід і не заходити надто далеко, щоб не накликати на себе санкції", - розповів в інтерв'ю Голосу Америки професор Макфол.
Візит міністра оборони Китаю Лі Шанфу до Білорусі та Росії наприкінці серпня є свідченням того, що Китай продовжує зміцнювати зв'язки з Росією, кажуть експерти. Це попри те, що китайсько-російські відносини не є симетричними, адже Росія потребує Китаю більше, ніж Китай — Росії.
“Той візит є сигналом, що відносини між Китаєм і Росією розвиваються на багатогранній основі, що Китай і Росія зміцнюють військову співпрацю, енергетичні зв’язки, взаємну дипломатичну підтримку. Зростає також інтенсивність їхнього спільного невдоволення Заходом. … Я не бачу жодних доказів, щоб Китай збирався залишити Росію на військово-економічному чи дипломатичному рівні”, - розповів Голосу Америки Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
На думку Вайна, Китай вважає, що Росія йому потрібна, щоб компенсувати тиск, який Пекін відчуває через протистояння із західними країнами. Крім того, через власні економічні виклики Китай зацікавлений у стабільній співпраці з Європою та США. А війна - це завжди нестабільність, каже він.
Елі Вайн: "Китай хотів би, щоб війна припинилася зараз, щоб Росія погодилася припинити свій курс агресії, щоб Україна погодилася на певну кількість територіальних втрат. І щоб, в принципі, було якесь перемир’я. Я думаю, що Китай хотів би заморожений конфлікт. Таким чином Китай міг би сказати, що конфлікт вичерпано, ми зможемо вмити руки від цієї проблеми й перейти до інших питань".
Російська війна в Україні вигідна Китаю - експерти
“Фальшивим нейтралітетом” називає політику Китаю щодо України професор Джорджтаунівського університету Денніс Крейг Вайлдер.
"Вони публічно заявили про нейтралітет у цій війні. Але насправді китайці ніколи не засудили росіян за вторгнення в Україну. Китайське телебачення підтримує росіян. Уряд Китаю дозволив надсилати допомогу росіянам - не летальну, але запчастини, інше обладнання, необхідне російській армії. Тому, коли Китай каже, що він нейтральний, ви повинні сприймати це з великою недовірою", - ділиться власним аналізом професор Вайлдер.
"Наразі китайці намагаються бути посередниками у досягненні миру, але їхнє головне занепокоєння полягає не в мирному врегулюванні на користь України, а скоріше в мирному врегулюванні, яке не дозволить Путіну втратити обличчя чи владу. Вони дуже віддані Путіну. Президент Китаю вважає себе спорідненою душею Путіна. Хоча китайці залучені в мирний процес, вони залучені так, щоб підтримати росіян", - переконаний професор Джорджтаунівського університету Денніс Вайлдер, який більшу частину своєї кар'єри пропрацював в американському уряді.
Вайлдер, зокрема, відповідав за питання Азії в ЦРУ та в Раді з нацбезпеки президента Буша молодшого. Він вказує, що одна з переваг, яку отримав Китай через війну Росії в Україні, - це зменшення військового постачання Тайваню через виконання промисловими підприємствами замовлень для України.
"Китай насправді дивним чином виграв від цієї війни. Америці довелося відправити багато оборонної техніки українцям. Напевне, ви знаєте, що збройна промисловість у США переповнена українськими замовленнями. То ж це стримує США від відправлення цього обладнання Тайваню, який його потребує.
Ми відстаємо на мільярди доларів у питанні відправлення зброї Тайваню, зброї, яка дуже схожа на те, чого потребує Україна - протитанкові ракети Javelin, Стінгери, системи ППО. Тож, з китайської точки зору, ця війна не така й погана. Це зв'язує руки Сполученим Штатам, змушує їх використовувати свої ресурси та кошти для України, а не на зміцнення Тайваню, з яким, як ви знаєте, Пекін хоче возз'єднатися. Вони навіть заявили, що не відмовляться від застосування сили", - зазначив Денніс Крейг Вайлдер.
Що може змінити позицію Китаю щодо України
Експерти вважають, що є кілька причин, які могли б змусити Китай змінити свою позицію стосовно війни в Україні. Зокрема, вплинути на Пекін може успіх українського контрнаступу.
"Якщо наступ спрацює, і українці успішно проникнуть на окуповані території чи навіть за їх межі, на територію Росії, тоді перед Китаєм була б дилема: одна сторона в Пекіні казала б, що нам потрібно більше підтримувати Путіна, що треба переступити межу і надати Путіну смертоносну зброю. Інша сторона в Пекіні сказала б, що краще знайти спосіб швидко домовитися, щоб Путіна не знищили. Якщо контрнаступ з боку України спрацює, китайці опиняться у дуже складному становищі", - вважає професор Денніс Крейг Вайлдер.
Але ухвалити рішення посилити підтримку Путіна Пекін може й раніше - наприклад, коли побачить успіхи української армії, які поставлять під загрозу російський контроль над Кримом, - опонує професору Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
"Якби Китай дійшов висновку, що, скажімо, Україна досягла достатнього прогресу, щоб загрожувати сухопутному мосту або поставила під загрозу російський контроль над Кримом, тоді ми могли б побачити ситуацію, в якій Китай задумається: можливо, справді потрібно втрутитися в більш рішучий спосіб, можливо, потрібно надати Росії смертоносну допомогу у значній кількості”, - розповів Голосу Америки Елі Вайн.
Водночас для Китаю є абсолютно неприйнятним використання ядерної зброї Росією, - наголошують експерти.
"Китай заявляв і повторював неодноразово, що використання ядерної зброї є неприйнятним у будь-якій точці світу. Я думаю, це був би розрив з Москвою, це дуже змінило б відносини між Пекіном і Москвою, оскільки китайці не хочуть брати участь у ядерній війні із Заходом і розцінили б це як неймовірно небезпечну ескалацію ситуації", - каже Денніс Крейг Вайлдер.
Успішна дипломатія України
Оцінюючи політику України щодо Китаю, експерти погоджуються, що з Пекіном варто бути обережним.
Майкл Макфол, колишній посол США в РФ, вважає, що Київ донині проводив успішну політику щодо Китаю, в міру його можливостей.
"Робота президента Зеленського та його партнерів на Заході, включаючи США, полягає в тому, щоб тримати Китай осторонь. Сподіватися на те, що Китай відіграє більш проактивну роль марно. Але зберігання певної нейтральності Китаю, як це відбувалося досі, я вважаю є великим досягненням української дипломатії", - зазначив Майкл Макфол.
А вже після війни, попри його позицію сьогодні, Китай може бути зацікавлений взяти участь у відбудові України, прогнозує Вайн.
"Україна розуміє, що коли ця війна закінчиться, треба подумати, які країни потенційно відіграватимуть значну роль у фінансуванні відбудови України. Україна не хоче відштовхувати Китай, тому що Китай потенційно може, навіть з міркувань інтересів самого Китаю, зіграти роль у фінансуванні післявоєнної відбудови України. Київ також розуміє, що вони не можуть публічно критикувати Китай. Потрібно підтримувати ці канали зв’язку. Тож я думаю, що президент Зеленський та його головні радники роблять все можливе, щоб впоратися з тим жонглюванням. Насправді це все, що зараз вони можуть робити", - вважає Елі Вайн, головний аналітик Євразійської Групи США.
Це, максимум, на що Київ може сьогодні розраховувати від Пекіна, говорять експерти, та радять Офісу президента України не надто розраховувати на активну участь Китаю у реалізації мирного плану президента Зеленського.
У статті використано матеріали з інтерв'ю Михайла Комадовського, журналіста російської служби Голосу Америки.
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