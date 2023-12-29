Невідомий об'єкт залетів до Польщі з території України, повідомило Міноборони країни

​ВАРШАВА, 29 грудня (Reuters). У п’ятницю невідомий повітряний об’єкт увійшов з боку України у повітряний простір Польщі, яка є членом НАТО, повідомили польські офіційні особи.

Інцидент стався під час однієї з найбільших атак Росії проти України з початку вторгнення.

"Вранці невідомий повітряний об'єкт увійшов у повітряний простір... і з моменту перетину кордону до зникнення сигналу спостерігався радарами системи протиповітряної оборони країни", - йдеться в повідомленні Оперативного командування в мережі Х.

"Відповідно до чинних процедур оперативний командувач Збройних сил мобілізував наявні сили і засоби", — йдеться в повідомленні.

Приватний мовник TV Republika повідомив, що пошук об’єкта ведеться поблизу міста Грубешува на півдні Польщі. Reuters поки не зміг одразу підтвердити цю інформацію.

"Ми отримали інформацію, що біля Грубешува на радарі з’явився об’єкт, — сказав у ефірі Х Кшиштоф Коморський, губернатор Люблінського воєводства. — Ми не маємо підтвердження, що він впав у наш регіон".

Протягом ночі Росія атакувала Україну 158 безпілотниками і ракетами. Завдано ударів по критичній інфраструктурі, промисловості та військових об’єктах, заявили українські військові.

У листопаді 2022 року українська ракета влучила в польське село Пшеводов на півдні Польщі в результаті інциденту, який викликав побоювання, що війна в Україні перекинеться за кордон.

У квітні в лісі поблизу села Замосць поблизу міста Бидгощ на півночі було знайдено військовий об’єкт. Пізніше стало відомо, що це російська ракета.

Польські офіційні особи заявили, що екстрені служби, включаючи поліцію та добровольчі армійські загони, обстежують територію, але неясно, чи впав об’єкт на територію Польщі. Повідомлень про постраждалих немає.

Прем'єр-міністр Дональд Туск скликав засідання з керівниками армії та служб безпеки.