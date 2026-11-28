Таке завдання перед собою поставив український режисер Любомир Левицький, коли знімав фільм KillHouse. Це бойовик, створений на основі реальних історій російсько-української війни.
У листопаді кіно презентували у Вашингтоні.
Показати війну, де дрон може стати і зброєю, і засобом порятунку.
Таке завдання перед собою поставив український режисер Любомир Левицький, коли знімав фільм KillHouse. Це бойовик, створений на основі реальних історій російсько-української війни.
У листопаді кіно презентували у Вашингтоні.
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