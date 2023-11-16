Створення плацдарму на лівому березі Дніпра біля Херсона може бути важливим для наступу на Крим – експерти

Західні медіа та військові експерти пишуть про просування українських військ на лівому березі Дніпра як про значний здобуток українських військових.

Як зауважує американський Інститут вивчення війни (ISW), 15-го листопада українські війська продовжували «масштабніші, ніж зазвичай», операції на лівому березі Херсонської області.

Як зауважують аналітики ISW, будь-яке просування в Херсонській області допоможе послабити тиск на українські війська на Запоріжжі, тому що відтягуватиме звідти російські підкріплення.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, перебуваючи у Вашингтоні цього тижня, повідомив, що, «Збройні сили України захопили плацдарм на лівому березі Дніпра». Про це він сказав у понеділок під час виступу в Гудзонівському Інституті у Вашингтоні.

Також американські експерти посилаються на слова речниці Південного оперативного командування України Наталії Гуменюк, яка уточнила, що українські війська діють за кілька кілометрів від лінії води у Херсонській області.

«Відтискання з нашого боку відбувається на лінії від 3 до 8 км від урізу води по всьому узбережжю», – сказала Гуменюк в ефірі українського телеканалу.

Раніше експерти пояснювали, що висадка на лівому березі є потенційно значним успіхом, бо український контрнаступ має на меті розрізати окуповану Росією територію, розриваючи сухопутний коридор до Криму, який Москва незаконно анексувала у 2014 році і використовує для нападу на Україну.

Американське спеціалізоване видання War Zone пише, що Україна продовжує розширювати плацдарм через Дніпро в окупованій Херсонській області, посилаючись на геолокаційні зображення, опубліковані в соцмережах.

Цю інформацію підтвердили і російські військові блогери, які стверджували, що українські війська атакували з центру Кринок, селища на лівому березі Дніпра, близько 30 км на північний схід від міста Херсона, що у 2-ох км від лінії води, пише ISW. Щоправда, експерти ISW не змогли підтвердити всі ці операції, спираючись на відкриті джерела.

«Географічний масштаб цих описаних зусиль значно більший, ніж те, що показують будь-які наявні докази з відкритих джерел наразі», – мовиться у їхньому звіті від середи, 15-го листопада.

Але, як зауважує ISW, будь-яке серйозне просування з Кринок, розташованих трохи більше ніж в 40 милях на північ від Криму, також може піти на користь поточним зусиллям України на півострові, мовиться у повідомленні ISW.

Газета Wall Street Journal, посилаючись на українських солдатів, які воювали на східному березі, повідомила, що російські війська застосовують важкі міни, тактику проникнення, снайперів, важку артилерію та реактивні системи залпового вогню і авіаудари для захисту від просування українських військ на лівому березі.