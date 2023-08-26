В авіакатастрофі загинув відомий український пілот "Джус". Голос Америки записував з ним кілька інтерв'ю

Відомий український пілот з позивним "Джус", який побував у Вашингтоні та проходив тренування із представниками ВПС США, та ще двоє льотчиків загинули внаслідок зіткнення двох тренувальних літаків увечері 25 серпня на Житомирщині.

Як повідомили у пресслужбі Повітряних сил України, під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись два навчально-бойових літаки L-39.



«Усі троє пілотів, на жаль, загинули. – Мовиться у повідомленні у телеграм-каналі відомства. – Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”».

Радіо Свобода опублікувало на своїй сторінці у каналі Telegram фотографії з місця катастрофи.

Державне бюро розслідувань заявило, що почало розслідувати обставини авіакатастрофи.



«Особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику “чорних ящиків”», – мовиться у повідомленні.

У травні 2023 року Голос Америки записав інтерв’ю з пілотом із позивним "Джус" у зв'язку з оголошенням про початок тренувань українських пілотів на винищувачах F-16. Пілот, який літав на радянських літаках МіГ-29, у розмові з кореспонденткою Голосу Америки Марією Прус розповів про те, як Україна може використати американські винищувачі. Рішення про постачання цих літаків до України ще не було ухвалено на той момент.

"Джус" тоді також розповів, що Повітряні сили ЗСУ вже передали союзникам списки кандидатів для навчань на винищувачах четвертого покоління, але також самі льотчики вже понад рік самостійно намагались підготуватись до цього й зокрема вчити англійську мову.

Влітку минулого року українські авіатори зустрічалися з американськими конгресменами та сенаторами у Вашингтоні, де конгресмени в Палаті представників США внесли двопартійний законопроєкт про тренування українських військових на американських винищувачах F-16 та F-15. Про надання самих літаків тоді не йшлося, однак законодавці наполягали, що протрібно чимшвидше розпочати тренування українських авіаторів на сучасних літаках.

Кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова записала тоді ексклюзивний коментар з «Джусом».

Напередодні Дня незалежності України він був серед українських та американських пілотів, які у відео, яке готував Голос Америки, привітали українців зі святом.

"Джус” командуєвав авіаційною ланкою, що відповідає за Київський регіон. Раніше він проходив тренування із представниками ВПС США та безпосерденьо із підполковником у відставці Джонатаном Бердом, позивний “Джерсі”.

Минулого тижня Пентагон заявив, що США долучаться до підготовки українських пілотів у жовтні після того, як вони пройдуть мовну підготовку у вересні.

Як повідомляв Голос Америки, радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що після закінчення тренування українських пілотів на літаках F-16 в Європі, Сполучені Штати будуть готові розглядати надання дозволу третім країнам передати ці літаки Україні.