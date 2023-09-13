З 13 вересня у США всі прохачі політичного притулку повинні мати власних перекладачів, якщо вільно не володіють мовою

Санкції проти Росії мають одну мету — змусити державу-агресора відступити до своїх державних кордонів

Естонія, слідом за рештою балтійських країн, заборонила в’їзд на свою територію транспортних засобів з російською реєстрацією від 10 години ранку 13 вересня. Таке рішення було мотивоване вимогами санкцій Євросоюзу, накладеними на Росію за розв’язання війни проти України.

«Відсьогодні, точніше через 16 хвилин, Естонія забороняє в'їзд усім транспортним засобам, зареєстрованим у Росії.

Їх не запрошено сюди користуватися привілеями, які дає свобода, поки Україна не здобуде перемоги», - написав на своїй сторінці в мережі Х міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Такому кроку передували подібні заходи, вжиті Литвою і Латвією. Зокрема, 12 вересня Литва оголосила, що не пропускатиме автівки з російськими номерами, крім випадків, коли вони прямують до Калінінградської області й матимуть відповідні документи на підтвердження цього. Того самого дня Латвія також закрила кордон для усіх автівок з російською реєстрацією.

Такі заходи балтійських країн були вжиті після того, як 8 вересня Європейська Комісія видала роз’яснення щодо застосування вже чинних санкцій ЄС, згідно з яким країни-члени ЄС мають заборонити в’їзд автотранспорту з російськими номерами, передає естонський портал ERR.ee.

Заборона стосується як приватних автівок, так і комерційного автотранспорту, а також поширюється на всі автомобілі, незалежно від громадянства власника чи водія та їх підстав для перебування на території Естонії та ЄС.

«Рішення про заборону в’їзду в Естонію автомобілям з російськими номерами є правильним, і я радий, що Міністерство внутрішніх справ і Міністерство фінансів швидко його виконали», – заявив Маргус Цахкна, якого цитує ERR.ee.

Під заборону до ввезення з Росії на територію Євросоюзу також підпадають інші товари, такі як фотоапарати, телефони, цінні метали, хутра, косметика тощо, незалежно від того, чи вони є предметами особистого вжитку особи, яка подорожує.

МЗС Естоніє також привітало синхронне запровадження заборони на в’їзд автівок з російськими номерами усіма балтійськими країнами. На думку Цахкни, такі спільні дії мають сильніший ефект.

«Санкції проти Росії мають одну мету — змусити державу-агресора відступити до своїх державних кордонів», — заявив 13 вересня міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляанемец, коментуючи заборону, цитує ERR.ee.

Як повідомляв раніше Голос Америки, Польща та країни Балтії готові повністю закрити кордони з Білоруссю у разі потреби.