Папа схвалив благословення для одностатевих пар, якщо це не під час шлюбу

Папа Римський Франциск офіційно дозволив священникам благословляти одностатеві пари. У новому документі понтифік пояснив зміну політики Ватикану, мовляв, люди, які шукають Божої любові та милосердя, не повинні піддаватися “вичерпному моральному аналізу”, щоб отримати їх.

У документі доктринального офісу Ватикану, оприлюдненому в понеділок, 18 грудня, детально описується лист, надісланий Франциском двом кардиналам-консерваторам, який був опублікований ще у жовтні. Тоді Франциск припустив, що такі благословення можна пропонувати за певних обставин, якщо ритуал благословення не є таїнством шлюбу.

Новий документ повторює це обґрунтування та розширює його, ще раз підтверджуючи, що шлюб є таїнством, яке триває все життя між чоловіком і жінкою. І в ньому наголошується, що благословення не слід вділяти одночасно зі шлюбом, використовуючи встановлені ритуали або навіть використовуючи одяг і жести, які належать до весілля.

В проханнях про такі благословення не слід відмовляти однозначно, мовиться у документі. Документ пропонує розширене визначення терміну “благословення” у Святому Письмі, наполягаючи на тому, що люди, які шукають трансцендентних стосунків з Богом і очікують Його любові та милосердя, не повинні піддаватися “вичерпному моральному аналізу” як передумові для його отримання.

“Зрештою, благословення пропонує людям засіб збільшити їхню довіру до Бога”, — йдеться в документі. - “Таким чином прохання про благословення виражає і плекає відкритість до трансцендентності, милосердя і близькості до Бога в тисячі конкретних обставин життя, що є немалою річчю у світі, в якому ми живемо”.

Папа додав: “Це зерно Святого Духа, яке треба плекати, а не перешкоджати [йому]”.

Ватикан вважає шлюб нерозривним союзом між чоловіком і жінкою. Католицька церква довгий час виступала проти одностатевих шлюбів.

У 2021 році Конгрегація віровчення Ватикану прямо заявила, що церква не може благословляти союзи двох чоловіків чи двох жінок, оскільки “Бог не може благословити гріх”. Цей документ тоді викликав обурення серед громадськості. Незабаром після його публікації понтифік усунув посадовця, відповідального за документ, і почав закладати основу для зміни цієї позиції.

У новому документі Ватикан заявляє, що церква повинна уникати “доктринальних або дисциплінарних схем, особливо коли вони ведуть до нарцисичного та авторитарного елітизму, коли замість проповідування хтось аналізує та класифікує інших. І замість того, щоб відкрити двері благодаті, людина витрачає свою енергію на інспекції та перевірки”.

У документі наголошено, що люди в “нерегулярних” союзах — геї чи гетеросексуали — перебувають у стані гріха. При цьому додається, що це не повинно позбавляти їх Божої любові чи милосердя.

“Таким чином, коли люди просять про благословення, вичерпний моральний аналіз не повинен ставитися як передумова для його надання”, — йдеться в документі.

У статті використано матеріал Associated Press.