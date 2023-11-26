Папа Франциск про Голодомор: "нестерпна рана" геноциду радянського режиму "стала ще болючішою" через війну

Папа Римський Франциск вшанував пам'ять жертв Голодомору в Україні.

"Вчора багатостраждальна Україна вшановувала пам'ять жертв Голодомору – геноциду, вчиненого радянським режимом, внаслідок якого 90 років тому мільйони людей померли голодною смертю. Ця нестерпна рана, замість того, щоб загоїтися, стала ще болючішою через жорстокість війни, яка і далі завдає страждань цьому дорогому народові", – йшлось у зверненні понтифіка.

Як повідомляє Vatican News, через захворювання 86-річний Франциск не зміг особисто виголосити свої звернення, які від його імені зачитав його представник. "За всі народи, які страждають від війни, і надалі невтомно молімося, бо молитва – це сила миру, яка розбиває спіраль ненависті, розриває коло помсти і відкриває несподівані шляхи до примирення", – закликав Папа.

Як Голос Америки повідомляв раніше, світові лідери й діячі висловили солідарність з українцями у день вшанування пам'яті жертв Голодомору. Зокрема президент США Джо Байден зазначив, що "90 років тому нелюдська політика Йосипа Сталіна та радянського режиму створила "голодну смерть"". І так само сьогодні Росія продовжує навмисне знищувати українську економіку, включно з сільськогосподарськими землями, зерносховищами й портами, зауважено в повідомленні Білого дому: "Це не просто атака на економічну безпеку України, це цинічний напад на продовольчу безпеку всюди. Путін завдає шкоди найуразливішим громадам світу заради вигоди Росії".

Також у своїй недільній промові Франциск привітав тимчасове перемир'я між Ізраїлем і Палестиною і звільнення частини заручників, а також закликав про більше надходження гуманітарної допомоги в Газу. Діалог - "це єдиний шлях, єдиний шлях досягти миру", - йдеться у зверненні до вірян. Нині Ізраїль та ХАМАС, визнаний у США та інших країнах терористичним угрупованням, провели обмін третьої групи заручників. Серед 17 звільнених - громадяни Ізраїлю, США, Росії й Таїланду, зокрема 4-річна американка. Ізраїль в обмін відпустив 39 палестинських в'язнів.