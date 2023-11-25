Президент Зеленський у День пам'яті жертв Голодомору закликав «засудити злочини минулого» та «зупинити злочини сьогодення»

У день, коли в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодомору, президент України Володимир Зеленський закликав світ об'єднатися, щоб «засудити злочини минулого» та «зупинити злочини сьогодення».

Лідер України також подякував країнам, які «визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами».

«Світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення», – написав Зеленський у мережі Х (колишня Twitter).

День пам'яті жертв Голодомору відзначається щорічно у четверту суботу листопада.

У ХХ столітті українці тричі зазнавали масового голоду: у 1921-1923, 1932-1933–1934 та 1946-1947 роках. Але найстрашнішим був Голодомор 1932-1933 років, а за найновішими даними, він тривав до 1934 року. Цей штучний голод тривав в Україні 22 місяці і забрав життя майже 4 мільйонів людей.

Він визнаний геноцидом українського народу, організований сталінським режимом.

Геноцидом українського народу визнали Голодомор 27 країн світу.

Крім того, 55 держав-членів ООН підписали ініційовану Україною Декларацію про 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Місія США при НАТО заявила, що і через 90 років Росія зараз, як і тоді, «використовує їжу як зброю» і «Кремль знову націлюється на життя та засоби до існування українців».

«Цього року ми відзначаємо 90 років з того часу, як СРСР використовував їжу як зброю під час Голодомору, внаслідок якого в Україні загинуло понад 3 мільйони людей. У своїх жорстоких атаках на українське зерно Кремль знову націлюється на життя та засоби до існування українців», – мовиться у заяві місії у мережі Х.

Посолка США у Києві Бріджит Брінк також заявила, що, «наслідуючи жахливий приклад Сталіна», Росія вдається до використання їжі як зброї, але цього разу вона націлена не лише проти України, а «проти цілого світу».

Після виходу з Чорноморської зернової ініціативи Росія почала «жахливу серію нападів» на зерносховища та портову інфраструктуру.

Але в результаті, «ми є ще більше об'єднанні у підтримці України», наголосила американська дипломатка.

«В пам'ять про мільйони невинних українців, які загинули внаслідок Голодомору 90 років тому, сьогодні і кожного дня ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною», – заявила Брінк у мережі Х.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола також згадала у мережі Х, що сьогодні світ

згадує «мільйони дітей, жінок і чоловіків, загиблих голодною смертю під час Голодомору-геноциду».

«Через 90 років Росія знову використовує їжу як зброю, продовжуючи свою агресію проти України. Ми повинні зробити все, щоб зупинити звірства. Ми продовжуємо підтримувати Україну», – наголосила Президентка Європарламенту.

Слова підтримки пролунали і від лідерів Балтійських країн.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас сказала, що «Росія не змінилася. Вона сьогодні веде геноцидну війну проти України».

«Ми повинні допомогти Україні перемогти, домагатися відповідальності та прагнути до світу, вільного від таких жахів», – написала Каллас у мережі Х.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що «Росія знову вчиняє повномасштабний геноцид в Україні».

«Ми повинні перемогти наступників Сталіна, щоб уникнути подібних трагедій у майбутньому», – написав президент Литви у мережі Х.

За традицією, яку започаткував американський дослідник Голодомору Джеймс Мейс, цього дня українці запалюють у своїх домівках свічки пам’яті на честь жертв штучно створеного Голодомору.

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