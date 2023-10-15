Памʼяті українського пілота Андрія Пільщикова, позивний "Джус". Відео

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Його адвокаційна робота та особисті зустрічі з посадовцями та законодавцями у Вашингтоні стали потужним поштовхом для надання Києву винищувачів F-16. Попри його активну діяльність та чисельні інтерв’ю для міжнародних ЗМІ та зокрема для Голосу Америки, протягом життя справжнє ім’я Андрія Пільщикова, його робота та його особиста історія були невідомі широкому загалу.

Нині, після трагічної загибелі пілота, Голос Америки поспілкувався як з американськими пілотами, які тренувалися та мали спільні проєкти з Джусом, так і з представниками Конгресу США, з якими зустрічався Джус, а також – друзями дитинства, побратимами та мамою Андрія, щоб представити історію українського пілота.