Палата представників США проголосувала проти імпічменту міністра внутрішньої безпеки Майоркаса

Палата представників США проголосувала проти імпічменту міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса, якого звинувачували у відмові виконувати федеральні імміграційні закони та порушенні громадської довіри. Голосування відбулось у вівторок 6-го лютого.

Імпічмент підтримали 214 законодавців, 216 проголосували проти. Троє республіканців виступили проти свого керівництва на чолі зі спікером Майком Джонсоном, приєднавшись до демократів.

Один республіканець – Блейк Мур змінив свій голос на “проти”, щоб уможливити повторну процедуру голосування. Цим підконтрольна республіканцям Палата представників заблокувала рішення про імпічмент Майоркаса.

Один із республіканських законодавців Том Макклінток, який голосував "проти", прокоментував своє рішення.

“Конституція дуже чітко визначає підстави для імпічменту. Це спрощує ці підстави та створює прецедент, який може бути використаний проти консерваторів у Верховному суді або майбутньої республіканської адміністрації в той момент, коли демократи візьмуть під контроль Конгрес”, – заявив Том Макклінток.

У Республіканській партії в Палаті представників очікуватимуть, коли з лікування повернеться конгресмен Стів Скаліз, щоби мати необхідну більшість.

Речник спікера Палати представників Майка Джонсона заявив, що республіканці мають намір повернути це питання на голосування.

«Республіканці в Палаті представників мають намір повернути на голосування статті про імпічмент міністру Майоркасу, коли ми матимемо голоси “за”», – написав у мережі X (колишня Twitter) заступник речника спікера Майка Джонсона.

Республіканці критикували міністра за те, що він, буцімто, недостатньо робить, щоб розв'язати питання безпеки кордону та зменшити кількість мігрантів, які прибувають до США з Мексики.

Як заявляв голова Комітету із внутрішньої безпеки Палати представників Майк Грін на слуханнях по цій справі минулого тижня, Майоркас "навмисно і систематично відмовлявся виконувати закон, прийнятий Конгресом, і порушив довіру Конгресу та американського народу".

Він говорив, що секретар не залишив комітету іншого вибору, окрім як розпочати імпічмент. Майоркас заперечував звинувачення на його адресу.

Жодний міністр не підпадав під імпічмент після військового міністра Вільяма Белнапа в 1876 році.

Колишньому президенту Дональду Трампу двічі оголошували імпічмент, а колишньому президенту Біллу Клінтону було оголошено імпічмент у 1998 році.

Ні Белнап, ні жоден із президентів не були засуджені в Сенаті, де для такого кроку потрібно дві третини голосів.

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