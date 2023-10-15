Остін: США зроблять все можливе для підтримки Ізраїлю

США продовжуватимуть робити все, що можливо, аби підтримати Ізраїль у своєму захисті від атак ХАМАСу. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив в інтерв'ю каналу PBS після свого візиту до Ізраїлю.

На запитання про те, чи Вашингтон погоджується з Єрусалимом у рішенні про евакуацію населення з Гази, Остін сказав, що це рішення Ізраїлю. "Це не моя справа оцінювати їхній підхід до чогось. Я сфокусований на тому, щоб переконатись, що ми надаємо їм безпекову допомогу, яка їм потрібна, щоб захистити свої суверенні території й свій народ".

Остін додав, що попросив Ізраїль бути поміркованими у тому, як вони обирають свої цілі, та пам'ятати про загрозу цивільним. "Це умови міста, і, ймовірно, це боротьба у трьох вимірах. Адже як ви знаєте, ХАМАС звів низку тунелів під містом. Тож якщо вони (ізраїльтяни - ред.) здійснюватимуть кампанію у чи поряд із містом, вони мають брати це в розрахунок. Вони вже робили це, вони винесли уроки", - додав глава Пентагону.

Остін також зазначив, що "ХАМАС - це не народ Палестини", тож цивільні не мають нести відповідальність за дії бойовиків. У питанні того, чи Хезболла приєднається до конфлікту, міністр оборони США нагадав слова президента Джо Байдена, що "якщо хтось думає про це, ми скажемо: не робіть цього".

Раніше Голос Америки повідомляв, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США можуть продовжувати забезпечувати постачання Україні критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовження контрнаступу: "Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій".

Остін також днями запевняв, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні: "Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час, як ми підтримуємо Україну".