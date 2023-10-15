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- Голос Америки
Остін: США зроблять все можливе для підтримки Ізраїлю
США продовжуватимуть робити все, що можливо, аби підтримати Ізраїль у своєму захисті від атак ХАМАСу. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив в інтерв'ю каналу PBS після свого візиту до Ізраїлю.
На запитання про те, чи Вашингтон погоджується з Єрусалимом у рішенні про евакуацію населення з Гази, Остін сказав, що це рішення Ізраїлю. "Це не моя справа оцінювати їхній підхід до чогось. Я сфокусований на тому, щоб переконатись, що ми надаємо їм безпекову допомогу, яка їм потрібна, щоб захистити свої суверенні території й свій народ".
Остін додав, що попросив Ізраїль бути поміркованими у тому, як вони обирають свої цілі, та пам'ятати про загрозу цивільним. "Це умови міста, і, ймовірно, це боротьба у трьох вимірах. Адже як ви знаєте, ХАМАС звів низку тунелів під містом. Тож якщо вони (ізраїльтяни - ред.) здійснюватимуть кампанію у чи поряд із містом, вони мають брати це в розрахунок. Вони вже робили це, вони винесли уроки", - додав глава Пентагону.
Остін також зазначив, що "ХАМАС - це не народ Палестини", тож цивільні не мають нести відповідальність за дії бойовиків. У питанні того, чи Хезболла приєднається до конфлікту, міністр оборони США нагадав слова президента Джо Байдена, що "якщо хтось думає про це, ми скажемо: не робіть цього".
Раніше Голос Америки повідомляв, що радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США можуть продовжувати забезпечувати постачання Україні критично важливих боєприпасів для захисту від російського наступу та продовження контрнаступу: "Цього тижня ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити для нього підтримку обох партій".
Остін також днями запевняв, що США допомагатимуть як Ізраїлю, так і Україні: "Сполучені Штати є наймогутнішою країною у світі, і ми залишаємося цілком спроможними демонструвати силу та виконувати свої зобов'язання та спрямовувати ресурси у численні [регіони]. Тому ми будемо підтримувати Ізраїль, в той час, як ми підтримуємо Україну".
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- Голос Америки
Салліван: Існує ризик втручання Ірану в конфлікт на Близькому Сході
Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що є ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході та втручання у конфлікт Ірану.
«Є ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі, і, звичайно, втручання Ірану – це ризик. І це ризик, про який ми пам’ятали з самого початку. Ось чому президент діє так швидко і рішуче, щоб доправити авіаносець у східне Середземномор’я, щоб відправити літаки в Перську затоку», - сказав Джейк Салліван в програмі каналу CBS «Обличчям до нації».
Він додав, що президент хоче надіслати дуже чітке повідомлення будь-якій державі чи будь-якому гравцеві, які намагатимуться використати цю ситуацію: «Як він сказав це найкраще, коли виступав минулого тижня після цього жорстокого терористичного нападу: будь-якій державі, яка б думала про це: не робіть цього».
Він додав, що США не можуть виключити, що Іран може вирішити якимось чином напряму вступити у цей конфлікт, і тому повинні підготуватися до будь-яких обставин. Саме тому, додав він, президент прийняв рішення доправити військову техніку в регіон.
«Частково саме це спонукало президента переміщувати ці активи, щоб надіслати чіткий сигнал стримування, щоб дати чітко зрозуміти, що ця війна не повинна загострюватися, і що жоден інший гравець не повинен намагатися використовувати цю ситуацію», - сказав Салліван.
Радник з нацбезпеки додав, що США мають приватні засоби комунікації з Іраном.
Як повідомляв раніше Голос Америки, державний секретар Ентоні Блінкен у неділю обговорив атаки ХАМАСу на Ізраїль з лідерами Саудівської Аравії та ОАЕ.
У Польщі відбуваються парламентські вибори. Відео
Подробиці з Варшави – від Мирослави Гонгадзе.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
МВФ створив фонд підтримки реформ в Україні
Міжнародний валютний фонд оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України – він охопить потреби реалізації плану щодо розвитку потенціалу України, здійснення реформ, повідомив голова Національного банку Андрій Пишний.
«МВФ вкотре підтвердив своє лідерство у процесі мобілізації фінансової допомоги для України», – зазначив Пишний.
За його словами, наразі донори вже виділили 14 млн доларів, ціль – зібрати 65 млн доларів.
Пишний повідомив, що на заході в Марракеші під час щорічних зустрічей МВФ та Світового банку були присутні перший заступник директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат та представники Литви, Словаччини, Японії.
«Реформи в Україні та зміцнення спроможності мають відбуватися постійно, без зупинки, із залученням найкращого світового досвіду», – зазначив голова НБУ.
4 жовтня стало відомо, що місія Міжнародного валютного фонду знову відкриває свій офіс у Києві.
Нещодавно прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу за понад три роки зустріч із місією МВФ. За його словами, йшлося про реалізацію чотирирічної програми на суму 15,6 мільярда доларів.
Раніше в українському уряді заявляли, що очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму 5,4 мільярда доларів.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Міжнародний валютний фонд значно покращив прогноз для економіки України на 2023 рік. Фонд прогнозує 2% зростання ВВП країни.
Серед причин покращення прогнозу - зростання внутрішнього попиту, уповільнення інфляції та стабільність валютного ринку.
"Компанії та домогосподарства адаптуються до війни в країні", - йдеться в Світовому економічному огляді, який Фонд опублікував 10 жовтня.
Покращення прогнозу для України на 5 відсоткових пунктів порівняно з весняними оцінками, дозволило МВФ дещо покращити економічний прогноз для європейських країн з економіками, що розвиваються.
- Голос Америки
"Для Польщі це важливі вибори". Поляки обирають новий парламент
У Польщі 15 жовтня проходять парламентські вибори. Партії змагаються за 460 місць у Сеймі, нижній палаті Парламенту, та за крісла ста сенаторів - верхньої палати.
За даними опитувань, лідером із 31-37% голосів може стати консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), але вона може втратити більшість. Політсилу очолює Ярослав Качинський, президент країни Анджей Дуда також входить до ПіС.
ПіС проти ГК
З моменту приходу до влади у 2015 році партію звинувачують у підриві демократичних принципів, політизації судів, використанні державних медіа для просування власної пропаганди та розпалюванні гомофобії, нагадує Reuters. ПіС заперечує порушення або бажання вийти з ЄС і каже, що її реформи спрямовані на те, щоб зробити країну та її економіку більш справедливими, одночасно усунувши останні сліди комунізму. В економіці ж партія покладається на значний рівень дотацій і соціальної підтримки.
На другому місці – центристська ліберальна "Громадянська коаліція" (ГК), яку очолює експрем'єр та колишній голова Ради ЄС Дональд Туск, що має підтримку близько 30% виборців. Політсила провела передвиборчу кампанію на основі обіцянки скасувати реформи ПіС, притягнути її лідерів до відповідальності та вирішити конфлікти з Брюсселем щодо обмежень у демократії. Також вони обіцяють не знижувати рівень соціальної підтримки. За два тижні до виборів ГК провела у Варшаві опозиційний "Марш мільйонів сердець", покликаний мобілізувати тих виборців, які ще не визначились з кандидатом.
Об’єднання "Третій шлях" правоцентристського напряму представляє себе альтернативою ПіС та ГК й зосереджене на спрощенні податкової системи, заходах допомоги малому бізнесу та збільшенні витрат на освіту. "Третій шлях" загально схвально ставиться до продовження оборонної підтримки України, але виступив за певні обмеження на ввіз українського збіжжя.
Прохідний бар'єр для партій – 5% голосів, а для блоків – 8%. Тож до парламенту можуть пройти ще три партії: центристський блок "Третій шлях", коаліція лівих партій та ультраправа проросійська "Конфедерація". Саме "Конфедерація", як зазначає Радіо Свобода, озвучувала антиукраїнські гасла, заявляючи зокрема, що нібито "українці нахабно використали польську наївність". Крім того, щоб обмежити підтримку українських біженців, партія обіцяє знизити податки.
Для Польщі це важливі вибори
Політологи кажуть, що Польща може зіткнутися з періодом нестабільності, якщо ПіС не зможе отримати більшість. Одним із варіантів для політсили може стати коаліція із "Конфедерацією". Експерти кажуть, що вступаючи у торговельну суперечку з Україною та обмінюючись різкими заявами щодо українського зерна та іншого продовольства, ПіС намагались відвоювати частину голосів у ультраправих.
Незалежно від того, хто переможе, аналітики кажуть, що економіка країни переживає непростий час, і неспокій на ринку лише підживлюють обіцянки політсил збільшити соціальні витрати.
Спостерігач на виборах і віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Пере Джоан Понс в коментарі журналістці Голосу Америки Мирославі Гонгадзе розповів: "Очевидно, для Польщі це важливі вибори".
Він також підкреслив, що найголовніша відповідь ЄС на загрози, зокрема з боку Росії, - це збереження єдності. "Як віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ я був у Києві у 2022 році, і найважливіше повідомлення... для народу України - це бути об'єднаними", - додав він.
Через те, що подальша підтримка України є одним з ключових питань, які, на думку оглядачів, сприяють розколу у польському суспільстві й політичних колах напередодні виборів, у Washington Post назвали голосування "найбільш важливим у цілому поколінні".
Як зазначає New York Times, опитування свідчать про те, що із затягуванням війни критика України починає викликає резонанс серед деяких виборців. Водночас 85% поляків хочуть допомогти Україні у війні з Росією. Однак, згідно з дослідженням, "вперше ми маємо справу з ситуацією, коли більшість поляків (55%) проти додаткової допомоги".
Разом із виборами до парламенту, на дільницях також триває референдум, на якому полякам пропонують відповісти на питання щодо підтримки продажу державних активів іноземним структурам, необхідності підвищення пенсійного віку, ліквідації загородження на кордоні між Польщею і Білоруссю, а також про допуск тисяч нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки до Польщі в межах механізму ЄС щодо примусового переселення, пише Радіо Свобода.
У статті використано матеріали Reuters
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