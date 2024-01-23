“20 днів у Маріуполі” номіновано на Оскар – це вперше для авторів Associated Press за всю історію агенції

Фільм про Україну “20 днів у Маріуполі” від Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова номіновано на премію “Оскар”. 23 грудня перелік номінантів у категорії “Найкращий документальний фільм” з’явився на офіційному сайті Американської кіноакадемії.

Ця номінація на “Оскар” стала першою для Associated Press за 178-річну історію агенції – авторами стрічки є українські журналісти АР, повідомили в агенції.

Стрічка про Маріуполь в останні дні перед окупацією росіянами значилася одразу у двох категоріях коротких списків претендентів – документальний та міжнародний фільм.

Раніше співавтори фільму стали лауреатами Пулітцерівської премії у категорії “Служіння суспільству”. “Це премія усім маріупольцям”, – казав тоді Мстислав Чернов в інтерв'ю Голосу Америки. А Євген Малолєтка наголошував, що отримувати нагороди у час війни морально важко. “Війна нікуди не ділася, і ми маємо далі продовжувати працювати”, – казав Малолєтка кореспондентці Голосу Америки.

“Це премія усім маріупольцям”, – казав тоді Мстислав Чернов в інтерв'ю Голосу Америки. А Євген Малолєтка наголошував, що отримувати нагороди у час війни морально важко. “Війна нікуди не ділася, і ми маємо далі продовжувати працювати”, – казав Малолєтка кореспондентці Голосу Америки.

Разом з українським фільмом на "Оскар" номіновано також стрічки “Бобі Вайн: Народний Президент”, “Вічна пам'ять”, “Чотири дочки” та “Вбити тигра”.

“Багато документальних фільмів розповідають важливі історії. Мало які з них є реальними свідками звірств нашого часу”, – написав про фільм “20 днів у Маріуполі” один із його співавторів Мстислав Чернов у мережі Х.

“Люди в шоці від побаченого”, – розповідав Чернов про реакцію глядачів на цей фільм в інтерв'ю Голосу Америки.

96-а церемонія вручення премії "Оскар" пройде у Лос-Анджелесі, 10 березня. Її ведучим буде Джиммі Кіммел.