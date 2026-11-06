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Голос Америки – подкаст
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Орися Луцевич: “В Європі розуміють, що війна Росії з Україною – це не регіональний конфлікт”. Подкаст

Орися Луцевич: “В Європі розуміють, що війна Росії з Україною – це не регіональний конфлікт”. Подкаст
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Орися Луцевич: “В Європі розуміють, що війна Росії з Україною – це не регіональний конфлікт”. Подкаст

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Що саме британці та інші іноземці хочуть зараз знати про Україну і зокрема про російську війну?

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Про це співробітниця Chatham House Орися Луцевич, яка очолює Український форум, розповіла Богдану Цюпину в Подкасті Голосу Америки Українською.

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