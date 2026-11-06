Про це співробітниця Chatham House Орися Луцевич, яка очолює Український форум, розповіла Богдану Цюпину в Подкасті Голосу Америки Українською.
Орися Луцевич: “В Європі розуміють, що війна Росії з Україною – це не регіональний конфлікт”. Подкаст
Що саме британці та інші іноземці хочуть зараз знати про Україну і зокрема про російську війну?
Випуски
-
листопад 06, 2026
Що змінюють результати проміжних виборів у США. Подкаст
-
листопад 06, 2023
Інтерв’ю з Епіфанієм, Предстоятелем Православної церкви України. Аудіо
-
червень 10, 2022
Валерія Гонтарева про початок війни 2014 і надії на перемогу 2022
-
квітень 09, 2022
Погляд з Таллінна на російську війну в Україні та реакцію Заходу
-
березень 31, 2022
Польський прихисток для українців
-
березень 16, 2022
Як ми повідомляємо про війну
Форум