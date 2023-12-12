Росія через ООН хоче вплинути на громадську думку на Заході та підірвати підтримку України, кажуть учасники Радбезу

У понеділок Рада Безпеки ООН зібралася на чергове засідання, присвячене Україні.

Засідання скликала Росія і запросила до виступу Мері Енн Райт, відому своєю критичною позицією щодо США та підтримки Заходом України, а також проросійськими поглядами. Райт була серед групи активістів, які у березні цього року перешкоджали виступу під час слухань у Сенаті держсекретаря Ентоні Блінкена. За це Райт було затримано, про що одразу повідомили російські провладні медіа. Під час слухань Райт заявила, що західна військова допомога Києву буцімто лише "роздмухує конфлікт".

Інші учасники засідання звинуватили Росію в намаганнях вчергове використати майданчик Радбезу для поширення своєї пропаганди.

Спікери заявляли, що мета і зустрічі, і в цілому тактики Росії – підірвати міжнародну підтримку України та її права на самозахист, а також знищити Україну.

Джон Келлі, політичний радник постійного представництва США при ООН заявив, що Росія не змогла досягнути своєї мети та зламати дух та опір українського народу. "Вона не змогла ввести в оману і міжнародну спільноту. Доказ того - понад 140 країн, які неодноразово та переважною більшістю засудили агресію Росії та її гуманітарні наслідки", - повідомив він.

Також, за його словами, такими засіданнями Росія намагається поставити під сумнів мотиви десятків країн, які надали допомогу Україні, а також право України на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН. Одночасно Росія може закінчити цю війну сьогодні, "покласти край воєнним злочинам та звірствам над людьми України".

Натомість як зазначив дипломат, Росія закуповувала озброєння для своєї агресії проти України через канали, прямо заборонені Радою Безпеки та її резолюціями. Зокрема, КНДР надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. "В обмін на свою підтримку КНДР вимагає від Росії військових технологій і допомоги, включаючи винищувачі, ракети "земля-повітря", озброєні транспортні засоби, обладнання та матеріали для виробництва балістичних ракет, а також інші технології для розвитку своїх військових можливостей і завдань", - повідомив Келлі. Він також додав, що Росія та Північна Корея мають бути притягнені до відповідальності за порушення резолюцій Радбезу. Дипломат повідомив, що США мають докази і того, що Росія отримує дрони від Ірану.

Він також назвав "верхом лицемірства Росії" стверджувати перед Радбезом, що законна підтримка права України на самозахист продовжує конфлікт.

Російський уряд не тільки надсилає величезні обсяги зброї в Україну, він також жертвує життям все більшої й більшої кількості своїх громадян. З початку російського вторгнення понад 300 тис. російських солдатів було вбито або поранено. І Путін планує мобілізувати ще 70 тис.

Представник посольства Великої Британії при ООН Фергюс Екерслі, своєю чергою, назвав дії Росії у Радбезі чіткими доказами кампанії, спрямованої на спробу вплинути на громадську думку на Заході, щоб підірвати політичну підтримку України.

"Ця кампанія має на меті допомогти Росії підкорити Україну та анексувати її територію без того, щоб Україна мала засоби захисту. Але вочевидь, не в інтересах будь-кого іншого за цим столом дозволяти Росії шляхом насильства порушувати та підривати принципи суверенітету та територіальної цілісності, які лежать в основі міжнародного порядку та забезпечують стабільність у нашому світі", - переконаний дипломат.

Він сказав, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну, це особливо важливо на тлі повідомлень, що Росія отримує зброю від КНДР та Ірану.

Спікер також додав, що російський уряд не тільки надсилає величезні обсяги зброї в Україну, він також жертвує життям все більшої й більшої кількості своїх громадян. З початку російського вторгнення "понад 300 тис. російських солдатів було вбито або поранено". І Путін планує мобілізувати ще 70 тис.

"Це війна на виживання. Тому ми повинні продовжувати надавати Україні всю необхідну підтримку для захисту своєї суверенної території", - закінчив він свій виступ.