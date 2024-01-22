Представники урядів понад 40-ка країн засудили "лицемірство Росії" в Радбезі ООН

Рада Безпеки ООН у понеділок, 22 січня, зібралась на запит Росії, щоб обговорити ситуацію в Україні. До Нью-Йорка на це засідання прибув міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Напередодні зустрічі представники кількох десятків країн-членів ООН з послом України при ООН Сергієм Кислицею вийшли до журналістів з окремою заявою, в якій засудили саме скликання Росією цієї зустрічі.

“Ми підкреслюємо лицемірство Російської Федерації, яка скликає чергове засідання Ради Безпеки ООН для критики законного постачання зброї в Україну, яке здійснюються на підтримку невід’ємного права України на самооборону, як це відображено в статті 51 Статуту ООН”, - заявив представник України при ООН.

За словами Кислиці, скликання Росією зустрічі Радбезу про Україну “є черговою спробою РФ відвернути увагу від її агресивної війни проти України та її посиленої кампанії систематичних авіаударів, вбивств цивільних осіб та руйнування критичної інфраструктури”.

Заява Кислиці пролунала від імені урядів понад 40-ка країн - Албанії, Австралії, Австрії, Бельгії, Боснії та Герцеговини, Болгарії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Японії, Латвії, Ліхтенштейну, Литви, Люксембургу, Мальти, Маршаллових Островів, Монако, Чорногорії, Нідерландів, Нової Зеландії, Північної Македонії, Норвегії, Польщі, Португалії, Республіки Молдова, Республіки Корея, Румунії, Словаччини, Словенії, Іспанії, Швеції, України, Об’єднаного королівства Британії, США та Європейського Союзу.

Вони засудили співпрацю РФ з Іраном, Білоруссю та Північною Кореєю і закликали світ не надавати зброю Росії. Український дипломат нагадав, що Північна Корея та Росія своєю співпрацею порушили ембарго Ради Безпеки ООН на постачання зброї КНДР.

“Ми засуджуємо військову підтримку агресивної війни Росії, в тому числі з боку Ірану, Білорусі та КНДР, яка триває. Ми продовжуємо закликати всі країни не надавати для агресивної війни Росії зброю та військову техніку, включаючи ракети та безпілотники, чи іншу підтримку”, - мовиться в заяві.

Сергій Кислиця з представниками урядів інших країн також нагадали, що Іран порушує резолюції ООН, надсилаючи дрони в Росію для війни в Україні.

“Є чіткі докази незаконних передач Іраном озброєних іранських БПЛА до Російської Федерації, коли діяли обмеження, які забороняли таку передачу, відповідно до резолюції 2231 Ради Безпеки ООН. РФ неодноразово використовувала ці БПЛА, щоб завдавати ударів по критично важливій інфраструктурі, включаючи зернові силоси, енергетичні об’єкти та житлові будинки в Україні”, - наголосили дипломати.

Це як палій, який звинувачує пожежників, щоб продовжувати свій злочин

Кислиця закликав всіх країн членів ООН, зокрема й Росію, “повністю виконувати відповідні резолюції Ради Безпеки” та забезпечити відповідальність “за тяжкі міжнародно-правові злочини, вчинені на території України”.

Під час брифінгу журналісти запитали, чи Україна здатна виграти війну проти Росії. Представник України при ООН Сергій Кислиця відповів: “Україна виграє цю війну. Але не лише Україна, а увесь демократичний світ”.

На засіданні РБ ООН заступник постійного представника США в організації Роберт Вуд нагадав: "Ця війна почалася з порушення Росією територіальної цілісності України".

"Це цілеспрямоване прагнення президента Путіна знищити Україну та підкорити її народ, яке продовжує цю війну. Імперіалістичні плани Росії очевидні, і ця зустріч є черговою спробою відвернути увагу від її воєнних злочинів і агресії. Це як палій, який звинувачує пожежників, щоб продовжувати свій злочин", - додав посадовець.

Вуд закликав притягнути до відповідальності порушників резолюцій Ради Безпеки ООН і зокрема нагадав про те, що російські війська щонайменше тричі застосовували в Україні корейські балістичні ракети, а США надали докази до РБ ООН про поставки бойових дронів з Ірану до Росії.