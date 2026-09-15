ООН: щонайменше 125 000 людей були змушені залишити домівки через конфлікт у Ємені

За даними ООН, від початку вересня через загострення конфлікту в Ємені свої домівки були змушені залишити щонайменше 125 тисяч людей. Тим часом підтримувані Іраном хусити у вівторок заявили, що внаслідок авіаударів Саудівської Аравії загинули троє цивільних.

Правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила хуситів у воєнних злочинах через атаки на торговельні судна в Червоному морі та Аденській затоці.

Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA) у вівторок повідомило, що, за його оцінками, з 1 вересня через бойові дії були змушені залишити домівки щонайменше 18 тисяч сімей — загалом приблизно 125 тисяч людей.

За даними Управління ООН з прав людини, з 1 вересня підтверджено загибель восьми цивільних, половина з яких — жінки та діти, а також поранення ще 32 людей.

Крім того, за даними ООН, у Ємені перебувають понад 64 тисячі біженців і шукачів притулку, переважно із Сомалі та Ефіопії.

Тим часом підконтрольне хуситам Міністерство охорони здоров’я у вівторок заявило, що внаслідок авіаударів Саудівської Аравії у районах Дхубаб і Макбана провінції Таїз загинули троє людей, серед них двоє дітей. Ще двоє людей дістали поранення. Незалежного підтвердження цих даних немає.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція, яка підтримує міжнародно визнаний уряд Ємену, у вівторок повідомила, що напередодні внаслідок ударів хуситів балістичними ракетами та безпілотниками по саудівських містах Хаміс-Мушайт, Абха і Таїф 13 цивільних дістали поранень.

Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малкі також заявив, що внаслідок ударів було пошкоджено сім будинків і два автомобілі.

У вівторок Саудівська Аравія оголосила попередження про можливу загрозу для Джидди, Мекки та провінції Таїф. Пізніше його скасували.

Протягом останнього тижня хусити розгорнули масштабний наступ і захопили значні території та встановили контроль майже над усім західним узбережжям Ємену вздовж Червоного моря, а також просунулися в районі Баб-ель-Мандебської протоки.

На тлі занепокоєння міжнародної спільноти щодо безпеки судноплавства хусити заявляють, що не становлять загрози для морських перевезень. Водночас вони кажуть, що продовжуватимуть атакувати саудівські судна.

Хусити також звинувачують Саудівську Аравію в ударі по аеропорту Сани 13 липня. Водночас сили міжнародно визнаного уряду Ємену заявили, що саме вони завдали удару по злітній смузі, щоб не допустити посадки іранського літака. Хусити називають дії проти них частиною повітряної, сухопутної та морської блокади.

У вівторок Human Rights Watch заявила, що атаки хуситів на торговельні судна в Червоному морі та Аденській затоці "найімовірніше, становлять воєнні злочини щонайменше у трьох випадках".

За даними Human Rights Watch, станом на 24 серпня хусити заявили про атаки щонайменше на дев’ять суден. Саудівські та єменські органи влади, судноплавна компанія і капітан одного із суден підтвердили чотири атаки — на Encelia, Daisy, Tihamah та Amzan.

22 липня хусити атакували танкер Encelia під прапором Саудівської Аравії. 5 серпня вони заявили про атаку на Daisy під прапором Домініки, а 11 серпня — на Tihamah під прапором Танзанії.

Внаслідок атаки на Tihamah загинули щонайменше шестеро людей, серед них четверо моряків, троє з яких були громадянами Пакистану. За даними HRW, ще двоє загиблих були рятувальниками берегової охорони Ємену. Щонайменше десятеро моряків дістали поранення.

Дослідниця Human Rights Watch з питань Ємену та Бахрейну Ніку Джафарнія звинуватила хуситів у тому, що вони "наражають моряків на смертельну небезпеку".

"Хоч би якими були геополітичні обставини, навмисні або безрозсудні атаки на цивільні екіпажі є воєнними злочинами", — сказала Джафарнія.

У HRW заявили, що хусити "знали або мали знати", що Encelia, Daisy та Amzan були торговельними суднами, на борту яких перебували цивільні. Tihamah було єдиним судном, яке хусити звинувачували в перевезенні саудівського військового обладнання.

HRW повідомила, що 7 вересня звернулася до хуситів із проханням надати докази того, що на борту Tihamah були військові цілі, однак відповіді не отримала.

Минулого місяця високопоставлена американська дипломатка при ООН Дженніфер Лосетта звинуватила угруповання, яке США визнали терористичним, у проведенні "систематичної кампанії, спрямованої на посилення регіонального впливу та порушення роботи критично важливих транспортних коридорів".

"Хусити демонструють активну співпрацю та узгодженість дій із Тегераном. Вони вдаються до терористичних дій, які посилюють нестабільність у регіоні та загрожують світовій торгівлі", — заявила Лосетта на засіданні Ради Безпеки ООН.